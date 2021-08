Ceny mieszkań w Warszawie: które dzielnice najdroższe?

O cenach mieszkań w Warszawie krążą już legendy. I w zasadzie nie ma w tym nic zaskakującego – stawki za metr kwadratowy lokum w stolicy, szczególnie w jej centrum, rzeczywiście mogą przyprawiać o zawrót głowy. Średnia dla śródmiejskiego rynku wtórnego i pierwotnego to 16,5 tys. złotych – pisze Otodom.pl. Inne dzielnice bywają tańsze, chociaż na niskie ceny raczej nie ma co liczyć.

Wspomniane we wstępie 16,5 tysiąca złotych, to kwota o ponad tysiąc złotych wyższa od zanotowanej przed rokiem i o prawie 2 tysiące złotych przewyższająca stawkę z II kwartału 2019 roku.Niezmiennie od 2 lat Śródmieście, Żoliborz, Mokotów i Wola pozostają tymi dzielnicami Warszawy, na terenie których poszukiwanie niskich cen mieszkań zakończyć musi się niepowodzeniem. Powodów tego należy szukać między innymi w udogodnieniach, jakie oferują mieszkańcom. W Śródmieściu czynnikiem, który może znacząco wpływać na cenę nieruchomości, jest dogodna komunikacja miejska, bliskość biur, czy rozwijająca się infrastruktura miejska.Wpływ na średnią cenę mieszkań w Śródmieściu może mieć również rosnąca popularność Powiśla, które z roku na rok zyskuje na atrakcyjności, nie tylko za sprawą rozwoju nadwiślańskich bulwarów, ale również nowopowstałych miejsc takich jak Elektrownia Powiśle, czy rozbudowujące się Centrum Nauki Kopernik.Według danych Otodom w II kwartale 2021 roku za nowe mieszkanie z rynku pierwotnego w Śródmieściu trzeba zapłacić średnio 15,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy, czyli aż o 1,5 tysiąca złotych więcej niż przed rokiem i ponad 2,5 tysiąca złotych więcej niż w 2019 roku. Te liczby wyraźnie pokazują, że pandemia nie zatrzymała wzrostu cen w Śródmieściu.Na drugim miejscu wśród najdroższych dzielnic w Warszawie plasuje się Żoliborz. Średnia cena mieszkania w tej dzielnicy wynosi nieco ponad 14 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Żoliborz jest doceniany przede wszystkim za bliskość pierwszej linii metra, a także wielu terenów zielonych i rekreacyjnych. Trzecią najdroższą dzielnicą Warszawy pozostaje Mokotów, gdzie za metr kwadratowy mieszkania trzeba zapłacić średnio 13,6 tysiąca złotych.W II kwartale 2021 roku na 4 miejscu wśród dzielnic uplasowała się Wola. Według danych Otodom w ciągu 2 lat ceny w tej dzielnicy wzrosły średnio o 1,5 tysiąca złotych za metr. Przyczyną wzrostu cen na Woli może być fakt, że w ostatnich latach obserwujemy stały rozwój tej części miasta. Potencjalnych klientów zachęca m.in. dostęp do drugiej linii metra, bliskość Śródmieścia i nowoczesnych przestrzeni biurowych, a także powstające nowe osiedla o wysokim standardzie.Interesującym przykładem dzielnicy, która w ciągu zaledwie 2 lat zanotowała bardzo duży wzrost cen, jest Praga Północ. Z danych Otodom wynika bowiem, że średnia cena mieszkania w tej dzielnicy wzrosła o ponad 4 tysiące złotych za metr kwadratowy w porównaniu z 2019 rokiem i obecnie wynosi aż 12 tysięcy złotych.Przyczyną wzrostu cen w tej dzielnicy może być plan rozbudowy trzeciej linii metra, która poprawi komunikację prawego brzegu Wisły z pozostałymi częściami miasta.Analizując ceny mieszkań w dzielnicach Warszawy, warto przyjrzeć się temu, jak wyglądają one w innych miastach Polski.Według danych Otodom w Krakowie za mieszkanie na Starym Mieście trzeba zapłacić średnio 13,6 tysiąca złotych za metr kwadratowy, czyli o prawie 3 tysiące złotych mniej niż za nieruchomość w centrum Warszawy, której średnia cena wynosi 16,5 tysiąca złotych. We Wrocławiu z kolei cena za metr kwadratowy mieszkania w samym centrum miasta to blisko 11 tysięcy złotych. W stolicy Wielkopolski cena nieruchomości za metr kwadratowy jest jeszcze niższa i wynosi 9,2 tysiąca złotych.Widać zatem, że Warszawa w porównaniu z innymi dużymi miastami Polski, nadal utrzymuje pozycję lidera pod względem cen mieszkań.Powyższe dane pokazują, że pandemia, wbrew pierwotnym oczekiwaniom, nie załamała cen na rynku nieruchomości nad Wisłą – za mieszkania w stolicy musimy płacić coraz więcej. Dalszy dynamiczny rozwój miasta oraz komunikacji sprawi, że będą rosły nie tylko ceny nieruchomości w ścisłym centrum, ale również w dzielnicach oddalonych od serca miasta, co widać na przykładzie wspomnianej Pragi Północ. Bliskość terenów zielonych i coraz lepsza komunikacja sprawiają, że takie dzielnice stają się wyjątkowo atrakcyjne.