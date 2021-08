Nowe mieszkania w Gdańsku: Allcon buduje luksusowe Atrium Oliva

Gdańsk Oliwa, okolice ulic Bażyńskiego i Grottgera.To właśnie ten adres wybrał na realizację swojej nowej inwestycji deweloper ALLCON. Atrium Oliva powiększy gdański rynek mieszkaniowy o 149 nowych mieszkań usytuowanych w pięciu budynkach. Pierwsze z nich będą gotowe do końca 2022 roku. W ofercie dostępne będą również lokale usługowe.

Przeczytaj także: Sceneria Parkowa. Allcon buduje nowe mieszkania w Gdyni

Spacerem do pracy i lasu



Położenie Oliwy w centrum Trójmiasta zapewnia komfort wyboru - mówi Piotr Tarkowski, członek zarządu ALLCON. – Szybko można dostać się stąd do pracy w Gdańsku, jak i w Gdyni. Do Olivia Business Centre, Alchemii i Arkońska Business Park dojdziemy spacerem. W bliskim sąsiedztwie Atrium znajduje się też Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz najbardziej znane i charakterystyczne miejsca Oliwy z wielowiekowymi tradycjami, jak Park Oliwski, Katedra Oliwska czy Pałac Opatów.



Prace projektowe na każdym etapie inwestycji to skomplikowany proces – mówi arch. Krzysztof Pietras, dyrektor ds. architektury mieszkaniowej pracowni Roark Studio. - Wyzwaniem, ale jednocześnie pewnego rodzaju komfortem była praca nad założeniem od A do Z: przez koncepcję architektoniczno–urbanistyczną, po projekty wnętrz i architektury krajobrazu. Skoordynowanie wszystkich elementów projektu i poszczególnych branż na każdym etapie i dodatkowo uwzględnianie wymagań certyfikacji, opracowań ekologicznych, jest zadaniem skomplikowanym, ale dającym też dużo satysfakcji.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Atrium Oliva - wizualizacja inwestycji Pierwsze budynki wyłonionego w konkursie projektu będą gotowe do końca 2022 roku



Atrium Oliva powstaje w wyjątkowym miejscu Gdańska, w dzielnicy słynącej z zacisznych uliczek i kameralnej zabudowy, jak i w sąsiedztwie wielkich centrów biurowych – mówi arch. Jakub Bladowski, prezes pracowni Roark Studio. - Ideą zespołu projektowego było połączenie tych z pozoru przeciwstawnych, miejskich charakterów w celu wytworzenia miejsca innego niż wszystkie. Postanowiono ukształtować osiedle na wzór domu atrialnego, korzystając z jego układu, ale skalując rozwiązania na całe założenie. Atrium Oliva to połączenie miejskiego, metropolitalnego charakteru - na styku osiedla z otoczeniem oraz kameralnego, spokojnego miejsca, w którym można odetchnąć - wewnątrz założenia.

Standard premium

We wnętrzach inwestycji Atrium Oliva postawiliśmy na wykończenie materiałami szlachetnymi, takimi jak: forniry drzewne oraz kamienne, kamień naturalny (trawertyn), wysokiej jakości gresy oraz spieki kwarcowe, tapety oraz tapicerki – wymienia arch. Michał Ścieszka z Roark Studio. - Jasne, przestronne korytarze zrównoważone są ciemniejszymi dekoracjami ściennymi w wydaniu wielkoformatowym – pełnych, dekoracyjnych ścian bądź mniejszych w skali artystycznych instalacji.

Ekologia jako priorytet

W pierwszym etapie inwestycji powstaną dwa budynki trzypiętrowe, w ramach których deweloper zrealizuje 52 nowe mieszkania o powierzchniach od 36 do 114 m2. W kolejnych etapach planowane są także lokale usługowe. Docelowo zrealizowanych zostanie łącznie pięć budynków i 149 apartamentów.Osiedle będzie ogólnodostępne i niegrodzone. Jego sercem będzie obniżone terenowo patio zaprojektowane na wzór klasycznych domów atrialnych, ale w nowoczesnym wydaniu. Będzie to przestrzeń, która sprzyjać ma nawiązywaniu więzi społecznych między mieszkańcami, z założeniem wodnym, pieszą kładką, teatralnymi schodami zewnętrznymi oraz bogatą roślinnością. Ruch kołowy zostanie ograniczony do podziemnej hali garażowej.Na dachu części fitness architekci zaplanowali też strefę wyciszenia, gdzie mieszkańcy będą mogli poczytać książkę i zrelaksować się wśród zieleni. Nowe mieszkania powstają w spokojnej części zabytkowej dzielnicy Oliwa, przy ulicach Bażyńskiego i Grottgera. To zielona okolica, zdominowana przez niską zabudowę, a równocześnie znajdująca się o krok od tętniącego serca nowoczesnej Oliwy.W zaledwie 5 minut można stąd dojść do biznesowego centrum Pomorza - wież Olivia Business Centre. W sąsiedztwie znajdują się kampus Uniwersytetu Gdańskiego, a także sklepy, restauracje, centra sportowe i rozwinięta sieć komunikacyjna. Nie brakuje też miejsc kultury i rozrywki, jak Oliwski Ratusz Kultury czy Stary Maneż. Zwolennicy zdrowego żywienia powinni docenić też bliskość rynku ze świeżymi warzywami i owocami od lokalnych dostawców.Wyjątkowość lokalizacji Atrium wymagała stworzenia projektu, który z szacunkiem wkomponuje się w historyczne otoczenie i niską zabudowę, nawiązując przy tym do najlepszych standardów dzielnicy. W tym celu, ALLCON w 2019 roku przeprowadził konkurs na koncepcję architektoniczną, w którym udział wzięło 5 pracowni z całej Polski. Autorami zwycięskiego projektu są architekci z Roark Studio z Trójmiasta.Zwycięski projekt ujął jury wyjątkowo dopracowanym planem zagospodarowania terenu, który uwzględnił różne aspekty życia codziennego. Doceniono także odpowiednią skalę budynków i architekturę, które wpisują się w tę część Oliwy.Dużym atutem projektu jest plan przestrzeni publicznej - najbardziej wyeksponowanej części osiedla - z reprezentacyjnym placem i usługami na parterze oraz nowoczesnym placem zabaw dla dzieci. Projekt Roark Studio charakteryzuje się też przemyślanym rozkładem funkcjonalnym apartamentów, optymalnym doświetleniem, zapewnieniem mieszkańcom standardu premium zarówno w mieszkaniach, jak i w postaci widoków za oknem.Inwestycja będzie spełniać standard premium nie tylko pod kątem świetnej lokalizacji i architektury, ale też standardu wykończenia, bezpieczeństwa oraz szerokiej oferty dostępnych udogodnień. Architekci i deweloper postawili na ciepły minimalizm i wnętrza eleganckie, a zarazem przytulne.W ramach wewnętrznych udogodnień zaplanowano salę klubową z bilardem, fitness oraz strefę relaksu. Ich wnętrza mają sprzyjać regeneracji i odpoczynkowi od życia miejskiego. Strefa relaksu została wyposażona nie tylko w sauny, ale też w tężnię solankową, która w wyniku parowania solanki tworzy swoisty mikroklimat zbliżony do tego, którym możemy cieszyć się w nadmorskim uzdrowisku.Projekt Atrium Oliva uwzględnia szereg rozwiązań ekologicznych. Wśród nich wymienić można instalację ładowarek do aut elektrycznych, zastosowanie roślin atrakcyjnych dla ptaków i owadów, objęcie ochroną drzew istniejących w pobliżu działki, stworzenie budek dla owadów, montaż paneli fotowoltaicznych, instalację oprawy świetlnej wykorzystującej technologię LED, a także zrealizowanie ogrodów deszczowych i zbiornika retencyjnego. ALLCON zapowiada też starania o międzynarodowy, ekologiczny certyfikat BREEAM dla inwestycji na poziomie very good.