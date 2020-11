Murapol Osiedle Smart: nowe mieszkania w Toruniu

Nowe mieszkania w Toruniu. Grupa Murapol poinformowała właśnie o rozpoczęciu sprzedaży pierwszej puli lokali powstających w ramach inwestycji Murapol Osiedle Smart. Do oferty trafiło 108 nowych mieszkań. Każde z nich zostanie wyposażone w pakiet antysmogowy oraz opcję smart home.

Przeczytaj także: Murapol Osiedle Akademickie: 665 nowych mieszkań w Bydgoszczy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Murapol Osiedle Smart - wizualizacja W ofercie nowego osiedla dostępne są mieszkania o zróżnicowanej gamie układów i metraży

Murapol Osiedle Smart powstanie nieopodal naszej wcześniejszej inwestycji, którą zrealizowaliśmy także przy ul. Strobanda – Murapol Nowy Toruń. W ramach tego projektu dostarczyliśmy na toruński rynek blisko 500 mieszkań w siedmiu 3-piętrowych budynkach. Zdobyte doświadczenie oraz obserwacje z realizacji tego przedsięwzięcia, pokazały nam, że osiedle Jar to dobre miejsce do inwestowania. Mieszkania w zielonej, rozwijającej się części miasta, a jednocześnie bardzo dobrze skomunikowanej ze ścisłym centrum cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób poszukujących własnego M w Toruniu – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.

Toruń, ulica Strobanda. To właśnie pod tym adresem powstają nowe mieszkania z portfolio Grupy Murapol. W pierwszym etapie inwestycji Osiedle Smart zaplanowano dwa 4-kondygnacyjne budynki, które pomieszczą 108 lokali - od kompaktowych kawalerek o powierzchni 29 mkw. po znacznie bardzie przestronne, ponad 60-metrowe cztery pokoje. Wszystkie mieszkania usytuowane na piętrach posiadać będą przestronne balkony, a mieszkańcy parterów zyskają wybrukowane kostką tarasy oraz zielone ogródki.Dla zmotoryzowanych właścicieli lokali zaprojektowano ok. 140 miejsc parkingowych w podziemnych halach garażowych oraz na terenie inwestycji.Teren inwestycji zostanie zagospodarowany roślinnością oraz elementami małej architektury. Z myślą o najmłodszych powstanie plac zabaw.Budynki inwestycji Murapol Osiedle Smart wyposażone zostaną w pakiet antysmogowy oraz opcję innowacyjnych rozwiązań smart home, dających możliwość zdalnego oraz lokalnego sterowania mediami i kontroli ich zużycia, co zapewni wygodę oraz zauważalne oszczędności w eksploatacji, sięgające nawet 23 proc. w skali roku.Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest Murapol Architects Drive SA, pracownia architektoniczna należąca do Grupy Murapol.Najnowsza inwestycja Grupy Murapol powstanie na osiedlu Jar, które jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się częścią miasta pod względem budownictwa mieszkaniowego oraz towarzyszącej mu infrastruktury. Powstają tu atrakcyjne tereny do rekreacji i wypoczynku – nowy Park na Jarze ze stawem, miejscami do plażowania, ścieżki rowerowe, place zabaw, siłownia plenerowa, boiska sportowe, wybieg dla psów. W promieniu 1 km od inwestycji znajdują się przedszkola, żłobki, restauracje, sklepy. Tuż przy osiedlu stoi przystanek autobusowy, a w przyszłości pobiegnie tutaj linia tramwajowa.