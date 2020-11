Osiedle Życzliwa Praga. 103 nowe mieszkania w 3 etapie inwestycji

Grupa ROBYG rusza ze sprzedażą kolejnych lokali realizowanych w ramach inwestycji Osiedle Życzliwa Praga. W trzecim etapie inwestycji przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród 103 nowych mieszkań, które standardowo będą wyposażane w inteligentny system Smart House, który ma pozwalać na zaoszczędzenie nawet 30% kosztów eksploatacji lokalu. Rozpoczęcie prac zaplanowano na I kwartał nadchodzącego roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Życzliwa Praga - wizualizacja W III etapie inwestycji powstaną 103 mieszkania

Najważniejsze zalety Osiedla Życzliwa Praga:

na bliskim Tarchominie – jednej z najlepiej skomunikowanych dzielnic Warszawy

w dzielnicy: Galeria Północna, liczne sklepy oraz bazarki, kameralne plaże nad Wisłą oraz Most Północny

zaledwie 10 minut jazdy tramwajem do metra

ciekawa forma architektoniczna

ekologiczne rozwiązania – każdy budynek wyposażony będzie w panele fotowoltaiczne i w pełną instalację światłowodową

kameralna zabudowa

atrakcyjnie zaaranżowana zieleń

czujniki detekcji CO i LPG w garażach i stały nadzór ochrony i system monitoringu

Wprowadzony do sprzedaży budynek prezentuje się identycznie jak ten, który przewidziano w 4. fazie inwestycji. Pomieści on 103 nowe mieszkania z dużymi balkonami i tarasami. Do lokali usytuowanych na parterach przynależeć będą przydomowe ogródki . W podziemiach zaplanowano dwukondygnacyjny garaż.Osiedle Życzliwa Praga powinno przypaść do gustu tym, którzy stawiają na kameralny klimat, ale nie chcą rezygnować z dostępu do szeroko rozumianej infrastruktury. Inwestycja charakteryzuje się niską zabudową, jasnymi elewacjami oraz - jak zapewnia ROBYG - starannie przemyślaną małą architekturą. W jej sąsiedztwie nie brakuje placówek oświatowych oraz szlaków komunikacyjnych.Życzliwa Praga położona jest nieopodal Galerii Północnej, licznych sklepów oraz bazarków, kameralnych plaż nad Wisłą a także Mostu Północnego, który jest gwarancją sprawnej komunikacji z centrum stolicy.