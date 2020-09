Murapol Osiedle Akademickie: 665 nowych mieszkań w Bydgoszczy

Grupa Murapol rozpoczęła sprzedaż nowych mieszkań realizowanych w ramach pierwszego etapu bydgoskiej inwestycji Murapol Osiedle Akademickie. W ofercie dewelopera właśnie pojawiły się dwa 5-kondygnacyjne budynki wielorodzinne, z podziemnym garażem, a w nich 170 lokali: od kompaktowych kawalerek po przestronniejsze, pond 60-metrowe cztery pokoje. Wszystkie wyposażone będą w pakiet antysmogowy oraz system smart home.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Murapol Osiedle Akademickie - wizualizacja Docelowo w ramach projektu zaplanowano powstanie 665 mieszkań

Z komunikatu opublikowanego przez dewelopera wynika, że docelowo na Murapol Osiedle Akademickie złoży się osiem 5-kondygnacyjnych budynków, które powiększą bydgoski rynek o 665 nowych mieszkań. W pierwszym etapie, który właśnie trafił do sprzedaży zaplanowano powstanie 170 lokali - od kompaktowych kawalerek o powierzchni 27 mkw. po liczące sobie 64 mkw cztery pokoje.Mieszkania usytuowane na parterze będą posiadały przestronne ogródki lub tarasy , a na piętrach balkony. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach powstanie plac zabaw.Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany zielenią i elementami małej architektury.Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest Murapol Architects Drive SA, pracownia projektowa należąca do Grupy Murapol.Nowe mieszkania powstaną w zielonej części Bydgoszczy, w dzielnicy Nowy Fordon, pomiędzy kampusem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, a rekreacyjnym terenem planowanego Parku Akademickiego. Zaledwie 2 minuty od osiedla znajduje się centrum handlowe z licznymi sklepami i punktami usługowymi. Dojazd samochodem do centrum Bydgoszczy zajmuje stąd 15 minut. W pobliżu osiedla znajduje się także przystanek autobusowy.Docelowo cała inwestycja Murapol Osiedle Akademickie będzie kompleksem ośmiu 5- kondygnacyjnych budynków z 665 mieszkaniami.Zgodnie ze standardem Grupy Murapol wszystkie nowe mieszkania wyposażone zostaną w pakiet antysmogowy chroniący powietrze wewnątrz przed smogiem i innymi zanieczyszczeniami. Ponadto obydwa budynki będą posiadały autorski system infrastruktury i instalacji Home Management System, dzięki któremu klienci będą mieli możliwość zamontowania w lokalach rozwiązań smart home - Murapol Appartme.