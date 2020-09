Nowy lokal użytkowy na osiedlu? Oto, co proponują deweloperzy

W których inwestycjach mieszkaniowych deweloperzy mają w ofercie lokale usługowe? Jak kształtują się ich ceny? Czy lokal użytkowy wzbudza duże zainteresowanie wśród kupujących? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl.

Paweł Ruszczak, p.o. prezesa Develia SA.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Karolina Guzik, manager ds. sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska

Lokale usługowe oferujemy przede wszystkim w inwestycjach zlokalizowanych w centrach miast oraz projektach wieloetapowych, takich jak na przykład Mała Praga, Mały Grochów czy Osiedle na Woli w Warszawie, Osiedle Kamienna 145, Bastion Wałowa w Gdańsku, a także Słoneczne Miasteczko w Krakowie.Do oferty staramy się wprowadzać lokale użytkowe o możliwie małym metrażu, tj. od 60 mkw. do 100 mkw. z opcją łączenia, dzięki czemu pozostajemy elastyczni na zmienne potrzeby rynku. Ich ceny uzależnione są od miasta i lokalizacji, zaczynają się od 5000 zł netto/mkw.Na parterze w ostatnim obiekcie warszawskiego osiedla Bliska Wola o nazwie Bliska Wola Tower zaplanowany został pasaż handlowy i dwupoziomowa część gastronomiczna, gdzie znajdzie się 27 lokali użytkowych o powierzchni od 18 mkw. do 910 mkw. W ofercie zostały nam ostatnie 2 lokale w cenie od 12300 zł netto za mkw. W prestiżowej apartamentowo-komercyjnej inwestycji Hanza Tower w centrum Szczecina, której budowę ukończymy w tym roku trwa właśnie sprzedaż lokali handlowo–usługowych usytuowanych na parterze i pierwszym piętrze w budynku. Lokale o metrażach od 77 mkw. do 2300 mkw. oferujemy w cenach 9069 zł - 16951 zł netto.Dzięki przemyślanym rozwiązaniom architektonicznym wszystkie lokale położone na parterze dysponują niezależnymi wejściami i mają bardzo dobrą ekspozycję. Powierzchnia usługowa zajmuje w tym obiekcie ponad 6 tys. mkw., z czego strefa SPA z basenem 1 tys. mkw.Lokale użytkowe znajdują się w każdej, naszej, warszawskiej inwestycji. Ich ceny są zróżnicowane w zależności od lokalizacji. W dzielnicy Ursus kosztują od 8000 zł netto za metr, na Woli od 12 000 zł/mkw. netto, na Pradze od 9500 zł/mkw. netto, w Wilanowie 10 000 zł/mkw. netto, a na Mokotowie 9000 zł netto za metr.W zdecydowanej większości naszych inwestycji oferujemy lokale usługowo-handlowe. Są one bowiem istotnym elementem osiedli, ułatwiającym mieszkańcom kompleksowe załatwienie codziennych spraw, robienie zakupów i korzystanie z usług. Dlatego już na etapie planowania i projektowania inwestycji rozważamy aranżację przestrzeni pod funkcje usługowo-handlowe. Wybieramy najbardziej dogodne położenie lokali, aby były łatwo dostępne oraz widoczne z ulicy i przyporządkowujemy do nich miejsca parkingowe.W łódzkiej inwestycji Apartamenty Drewnowska 43 dostępnych jest 9 lokali usługowych liczących od 70 mkw. do 101 mkw. W poznańskim projekcie Rezydencja Chwaliszewo wolnych jest 5 lokali o metrażach od 106 mkw. do 272 mkw., a w gdańskiej inwestycji Przystań Letnica w sprzedaży mamy 12 lokali użytkowych o powierzchni od 52 mkw. do 168 mkw.Na zainteresowanie i cenę lokali usługowych wpływa ich lokalizacja, usytuowanie w mieście i samym osiedlu, ale także odległość od ciągów komunikacyjnych. Nie zaobserwowaliśmy zmian w dynamice sprzedaży lokali użytkowych ze względu na ograniczenia, jakie zaszły w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych w czasie pandemii.Lokale usługowe znajdują się w naszych inwestycjach w Warszawie i we Wrocławiu. Mamy w sprzedaży 3 lokale w prestiżowym apartamentowcu Centreville w centrum Wrocławia oraz 4 lokale w inwestycji Wileńska Express na Nowej Pradze, położonej w sąsiedztwie stacji metra. Dwa lokale usługowe oferujemy również w kameralnym kompleksie Grochowska 230 w sercu Pragi-Południe przy rondzie Wiatraczna, a także 2 lokale w projekcie Essentiel Talarowa na warszawskiej Białołęce.Mamy do sprzedaży pojedyncze lokale usługowe we wszystkich inwestycjach mieszkaniowych. W Apartamentach Przy Arsenale w Śródmieściu Warszawy w sprzedaży jest 5 lokali o powierzchni od 36 mkw. do 65 mkw. w cenie od 15 000 netto/mkw. W inwestycji Moja Północna na Tarchominie w ofercie są 3 lokale o metrażu od 50 mkw. do 70 mkw. w cenie od 7000 zł netto/mkw. W gdańskim osiedlu Wolne Miasto mamy 5 lokali, które można kupić w cenie od 5700 zł netto/mkw.Zauważamy, że klienci coraz częściej rozważają zakup lokali usługowych w celach inwestycyjnych lub jako lokatę kapitału. W związku z sytuacją covidową zakup nieruchomości w postaci mieszkania lub lokalu użytkowego wydaje się najbezpieczniejszą inwestycją. Lokalny handel zawsze obroni się w dobrych lokalizacjach, a takie właśnie mamy w naszej ofercie. Obecnie w sprzedaży są jeszcze gotowe lokale usługowe w ukończonej inwestycji Apartamenty Okopowa 59A na warszawskiej Woli, w pobliżu C.H. Westfield Arkadia. Na Targówku w budowie są lokale usługowe w projekcie Apartamenty Oszmiańska 20. Klientom zainteresowanym jedną z lepszych lokalizacji na Bielanach proponujemy z kolei lokale usługowe w inwestycji Apartamenty Przy Agorze 6, której budowa rozpocznie się we wrześniu br.Lokale usługowe można kupić w naszym, nowym Osiedlu Natura II w Wieliszewie, którego sprzedaż rozpoczynamy w najbliższych tygodniach. Na chwilę obecną lokale zamierzamy pozostawić w zasobach firmy i planujemy jedynie ich wynajem.We wszystkich inwestycjach, które będziemy wprowadzać w najbliższym czasie na terenie Warszawy przewidujemy lokale usługowe. W niektórych lokalizacjach mamy już listę potencjalnie zainteresowanych klientów.Obecnie realizujemy dwie inwestycje o profilu lokali usługowych: Villę Neptun zlokalizowaną na Wyspie Sobieszewskiej, a także nasz wyjątkowy projekt Sol Marina z własną mariną jachtową. Zainteresowanie jest duże z uwagi na atrakcyjną lokalizację tych nieruchomości. W ramach Villa Neptun oferujemy 40 apartamentów pod wynajem o powierzchni od 28 mkw. do 58 mkw. Ceny lokali użytkowych yusytuowanych na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku kształtują się w przedziale od 387,5 tys. zł do 686,5 tys. zł brutto.Sol Marina to jedyna taka marina budowana obecnie nad Zatoką Gdańską. W ofercie są dostępne ekskluzywne apartamenty z prywatnymi miejscami do cumowania jachtu lub łodzi motorowodnej. Do dyspozycji mieszkańców będą też wyjątkowe udogodnienia, m.in. basen, sauny – sucha i mokra, sala fitness, restauracja, sala zabaw dla dzieci oraz sala bankietowa, jak również własny kapitanat i w pełni wyposażone nabrzeże. Sol Marina realizowana jest etapowo. W pierwszym etapie inwestycji, który zostanie oddany do użytku w przyszłym roku powstaną 92 apartamenty o powierzchni od 41 mkw. do 89 mkw.Aktualnie w ofercie Skanska posiadamy lokale usługowe w prestiżowych budynkach w osiedlu Holm House. Znajdują się one w sąsiedztwie dzielnicy biznesowej na warszawskim Mokotowie i mierzą od 99 mkw. do 125 mkw. w pierwszym etapie inwestycji oraz około 70 mkw. w drugiej fazie projektu.Przestrzeń lokali została tak zaprojektowana, aby zarówno część usługowa, jak i zaplecze były przestronne i funkcjonalne. Ogromnym atutem jest także lokalizacja. Umiejscowienie lokali na warszawskim Mokotowie daje duży potencjał biznesowy. Wynika on, nie tylko z sąsiedztwa naszego, kilkuetapowego osiedla, ale także z obecności potencjalnych klientów, pracujących w pobliskich biurowcach. Zainteresowanie ofertą lokali użytkowych utrzymuje się na stałym poziomie. Nie zauważamy wpływu pandemii na tego rodzaju inwestycje.