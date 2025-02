Luksusowe nieruchomości w Polsce, czyli drogo, ale tanio

Luksusowe nieruchomości to rynek, który - ciągle i nie bez przyczyny - jest postrzegany przez inwestorów jako bezpieczna przystań. Dość odporny na zawirowania koniunkturalne, należycie chroni kapitał i generuje lukratywne zyski. Nie inaczej jest w Polsce. Za 1 metr nieruchomości premium nad Wisłą płaci się co najmniej 40 tys. złotych. To ciągle niewiele, biorąc pod uwagę 30 tys. euro, które przychodzi zapłacić za 1 mkw. w Londynie, czy 23 tys., euro bez których trudno jest szukać nieruchomości premium w Paryżu.

Luksusowy zysk

Nieruchomości premium, nie tylko trzymają wartość, ale stale na niej zyskują. Grupa osób, która jest nimi zainteresowana to wytrawni negocjatorzy i znawcy rynku. Wiedzą, że luksusowe nieruchomości są najbardziej odporne na wahania rynku, skoki koniunktury i wszelkie kryzysy. Grono konsumentów na tym rynku rośnie. W Polsce najwyższej jakości produktów jest ograniczona ilość, dlatego ich ceny konsekwentnie wzrastają. Nabywcy notują kilkudziesięcioprocentowe zyski z inwestycji, a rentowość najmu sięga 9-10 proc. w skali roku. Nie ma bardziej dochodowej opcji niż rynek nieruchomości premium – zapewnia Katarzyna Goryszewska, Head of Luxury Residential Agency, nowej linii biznesowej Walter Herz.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Archicom Flare Aapartamentowiec Flare firmy Archicom powstaje przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie

Warszawa skupia jedną trzecią krajowego luksusu

Różnorodna grupa inwestorów

Jeśli chodzi o nabywców nieruchomości premium, wyróżnić można kilka grup klientów, którzy lokują w nie środki. Często są to zamożne osoby z polskimi korzeniami, które znalazły swoje miejsce w różnych zakątkach świata, ale czują potrzebę posiadania nieruchomości w ojczyźnie. Kolejną grupą są biznesmeni, którzy rozpoczynają współpracę z Polską. Kupują też turyści, którzy zakochali się w naszym kraju. Widoczni są również inwestorzy, dla których najważniejsze są przyszłe zyski, a także przedstawiciele wolnych zawodów czy osoby, chcące zamanifestować swój prestiż. Rosnącą grupą klientów na polskim rynku premium są zamożni obcokrajowcy, głównie z Ukrainy i Białorusi oraz Turcji. Na wynajem w luksusowych budynkach decydują się natomiast menedżerowie, inwestorzy zagraniczni, polscy biznesmeni poszukający domu w miejscu, z którym związani są biznesowo, dzieci właścicieli dużych firm, rozpoczynające studia albo prace w danym mieście oraz turyści – wymienia Katarzyna Goryszewska.

Nieruchomości premium to nadal znakomity pomysł na bezpieczną inwestycję kapitału. Analizy rynkowe mówią, że wyceny luksusowych domów i mieszkań w Polsce i w Europie rosną znacznie szybciej niż mieszkań standardowych. Niezależnie od koniunktury rynkowej wartość wysokiej klasy nieruchomości w naszym kraju idzie w górę co najmniej 10 proc. rocznie. Mieszkaniowy luksus dostępny jest od 40 tys. zł/mkw., a w najbardziej ekskluzywnych i prestiżowych lokalizacjach metr kosztuje nawet 100 tys. zł i więcej.Na naszym rynku ceny luksusowych nieruchomości są znacznie niższe niż w zachodniej części Europy. W Wielkiej Brytanii obowiązują jedne z najwyższych stawek na kontynencie. Na londyńskim rynku średnia cena za metr w tym sektorze nieruchomości wynosi około 30 000 euro. Ceny kształtują się podobnie w Monako, czy w najdroższych, światowych lokalizacjach, jak Nowy Jork i Hongkong. Przykładowo, Amsterdam jest o połowę tańszy. Wysokie stawki dyktowane w Londynie powodują, że pod względem ilości transakcji dystansują go tańsze pod tym względem Paryż czy Madryt. W stolicy Francji za metr kwadratowy na rynku premium trzeba zapłacić średnio 23 000 euro, co jest porównywalnie m.in. z Sydney.W obecnej sytuacji geopolitycznej na znaczeniu zyskują miasta europejskie, kosztem innych, światowych lokalizacji, popularnych wśród klientów premium. W ostatnich latach w Europie widoczny jest większy napływ inwestorów z Ameryki Północnej. Rośnie także grupa zamożnych nabywców azjatyckich, którzy preferują lokalizacje europejskie i stawiają na takie kraje jak Hiszpania, Portugalia, czy Włochy. Globalni inwestorzy celują teraz znacznie częściej w europejskie miasta, szczególnie te zlokalizowane na południu. Znaczenie Europy wzrasta względem Ameryki Północnej i Azji, które tradycyjnie uważane są za kluczowe rynki dla inwestycji w segmencie premium.W Polsce sektor nieruchomości premium stale zwiększa swój potencjał, choć dynamika wzrostu mocno spadła, wpisując się w trendy globalne. Polski rynek luksusowych nieruchomości jest relatywnie młody, a jego zasoby stanowią zaledwie drobny procent całego rynku mieszkaniowego. Wartość nieruchomości premium w naszym kraju szacuje się na 3,5 mld zł.Około 30 proc. luksusowych zasobów w Polsce skupionych jest w Warszawie. Oferty w tym standardzie należy poszukiwać przede wszystkim w największych miastach. Zdecydowana większość nieruchomości znajduje się w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni. Mieszkaniowy luksus dostępny jest też w kurortach.Wśród projektów, które są aktualnie w fazie realizacji wymienić można m.in. luksusowy, piętnastokondygnacyjny apartamentowiec Flare firmy Archicom, który powstaje przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie i zaoferuje 76 apartamentów, w tym wyjątkowe penthousy. Firma realizuje także przy ulicy Miedzianej 7 w stolicy budynek apartamentowy z kameralną salą kinową strefą fitness i SPA, salą klubową i barem, który jest częścią wielofunkcyjnego kompleksu Towarowa 22.Spółka Serenus, powiązana z giełdową firmą deweloperską BBI Development zabudowuje natomiast grunt tuż obok Ogrodu Krasińskich i placu Bankowego w Warszawie. Przy ulicy Długiej, tuż przy gmachu Arsenału powstaje ekskluzywna Villa Bogoria z 35 mieszkaniami premium.W Gdańsku, przy Nowej Motławie startuje z kolei nowa inwestycja premium firmy Euro Styl. Na Dolnym Mieście powstanie apartamentowiec Esencja, który wyróżnić będzie zdobiona elewacja.Do najbardziej prestiżowych obiektów w Polsce należą warszawskie wieże Złota 44 i Cosmopolitan oraz Rezydencja Foksal. W Krakowie to apartamentowiec Angel Wawel i Browar Lubicz. We Wrocławiu multi-funkcyjny kompleks Ovo i wysokościowiec Sky Tower. Tej klasy nieruchomości to także gdyńskie Sea Towers i poznańskie Apartamenty przy Warzelni.Transakcje zawierane w sektorze nieruchomości premium opiewają na imponujące kwoty. W ubiegłym roku został sprzedany dwupiętrowy, ponad 400 metrowy apartament położony na Wyspie Spichrzów w Gdańsku w cenie 24,8 mln zł.Dwa lata temu w Krakowie deweloper Angel Poland Group za 15 mln zł sprzedał apartament o powierzchni 700 mkw. w budynku Angel Wawel położonym u zbiegu ulic Sukienniczej i Koletek w Krakowie. W tym samym roku 480 metrowy apartament na 50. piętrze warszawskiego budynku Złota 44 inwestor kupił za 22,9 mln zł, by odsprzedać go z zyskiem jesienią ubiegłego roku. Inny apartament w tej luksusowej wieży zmienił właściciela po sfinalizowaniu transakcji o wartości przeszło 20 mln zł.Za 50 mln zł poszła ekskluzywna rezydencja na warszawskim Żoliborzu. Apartament o powierzchni ponad 340 mkw. przy ulicy Szarej w Warszawie został sprzedany za 20,4 mln zł, a luksusowe mieszkanie przy ulicy Topiel 18 za 10,2 mln zł.