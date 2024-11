Nieruchomości luksusowe redukują bieg

Wzrost cen nieruchomości luksusowych zwolnił. Z najnowszego badania Knight Frank Prime Global Cities Index obejmującego 44 najdroższe miasta świata wynika, że w III kw. 2024 roku ceny wzrosły o 2,9% r/r. Przypomnijmy, że w I kwartale wzrost wyniósł 3,4%.

Obniżki stóp procentowych kluczem do sukcesu

Niedawne wzrosty cen mieszkań na rynku globalnym napędzane były m.in. obniżkami stóp procentowych przez banki centralne. W październiku stopy procentowe obniżył Europejski Bank Centralny, a wcześniej we wrześniu amerykański Fed. Wydaje się, że kolejne cięcia są niezbędne, żeby utrzymać wzrost cen na rynku nieruchomości luksusowych, – komentuje Dorota Lachowska, head of research w Knight Frank.

Rosnące rynki

Knight Frank Prime Global Cities Index W trzecim kwartale 2024 roku roczny wzrost cen zwolnił do 2,9% z 3,4% w pierwszym kwartale roku.

Zrównoważony wzrost

Ostatnie spowolnienie wzrostu cen na świecie odzwierciedla potrzebę dodatkowych impulsów w postaci dalszych obniżek stóp procentowych, zanim ceny będą mogły się umocnić. Oczekujemy, że przewidywana fala obniżek do 2025 roku będzie wspierać wyższy wzrost cen nieruchomości w perspektywie średnioterminowej, – wyjaśnia Liam Bailey, global head of research w Knight Frank.

Podobnego trendu możemy się spodziewać na lokalnym polskim rynku, jednak perspektywa obniżki stóp procentowych przez NBP pozostaje odległa, - dodaje Dorota Lachowska.

Z badania Knight Frank wynika, że ceny nieruchomości luksusowych wzrosły w III kw. o 2,9%. To najmniejszy wzrost w tym roku i znacznie niższy od 10-letniej średniej wynoszącej 4,6%.Wśród 44 badanych miast, większość (29 z 44) odnotowała wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych w porównaniu do ubiegłego roku. Ten pozytywny trend znalazł również odzwierciedlenie w porównaniach kwartalnych, gdzie większość miast (31 z 44) odnotowała wzrost cen w porównaniu z poprzednim kwartałem. Kontynuująca rozwój Manila, odnotowała wzrost o 4,6% w ciągu ostatnich trzech miesięcy i roczny wzrost o 29,2%, co wynikało z silnego wzrostu gospodarczego oraz rosnącego zaufania konsumentów. Tokio, pomimo kwartalnego spadku o 2,8%, utrzymało solidny roczny wzrost na poziomie 12,8%. Jednak wraz z umacniającym się jenem japońskim i Bankiem Japonii jako jednym z niewielu banków centralnych, które mają podnieść stopy procentowe, rynek mieszkaniowy może stanąć w obliczu wolniejszego wzrostu w nadchodzących kwartałach.Dubaj, który od czasu pandemii był aktywnym rynkiem pod względem wzrostu cen, staje się rynkiem bardziej stabilnym. Ceny najlepszych nieruchomości mieszkalnych stopniowo rosły o 0,5% w ciągu ostatniego kwartału, co daje łączny wzrost cen o 16,9% w minionym roku. Jednak poziom wzrostu cen w ZEA jest niezwykły, bowiem rynek najlepszych nieruchomości w Dubaju wzrósł o imponujące 190% od początku 2020 roku, przewyższając wszystkie inne miasta w indeksie w tym okresie.