Certyfikat BREEAM, LEED, Zielony Dom i inne: co je różni?

Certyfikacja budynków staje się rynkowym standardem. Widać to w szczególności w przypadku inwestycji przemysłowych i biurowych. Kryje się za tym m.in. presja regulacyjna oraz nacisk kładziony na standardy ESG. Na polskim rynku najpopularniejszym certyfikatem jest BREEAM, ale jest to tylko jedno z dostępnych rozwiązań.

Certyfikacja dziś to jeden z elementów świadczących nie tylko o prestiżu, ale przede wszystkim o wypełnieniu dość wyśrubowanych kryteriów, które musi spełniać zrównoważony budynek. To znacząco podnosi wartość takiego budynku w kontekście planów inwestorskich, dopasowania do przepisów i w dłuższej perspektywie oznacza nierzadko oszczędność energetyczną – wyjaśnia Marcin Kosieniak, MEP specialist, współwłaściciel biura projektowego PM Projekt.

Potwierdzenie realnych działań

Jednak to nie aspekt marketingowy ma tu kluczowe znaczenie. Najważniejsze faktycznie okazuje się wprowadzenie rozwiązań w budynkach, które zapewniają im oszczędność energetyczną, oszczędność wody, wpływają na jakość powietrza i na społeczność lokalną, bo zmniejszają negatywny wpływ na środowisko. Kryteria uzyskania certyfikatu de facto potwierdzają, że w danej nieruchomości zastosowano rozwiązania, materiały obniżające negatywny wpływ, ale też, że w całym procesie obniżamy ślad węglowy – wylicza Kosieniak.

Dopasowanie się do zmian prawa to tylko jedno z wyzwań. Wciąż uczymy się modelu współpracy między deweloperami, inwestorami, inżynierami, projektantami, w którym cele środowiskowe (szczególnie oszczędności energetycznej) połączone będą z interesami inwestorów i budżetem – podkreśla Kosieniak.

Kosztowny ślad węglowy



Jakie certyfikaty obowiązują w Polsce

Proces certyfikacji budynków jest zazwyczaj oparty na międzynarodowych standardach. W Polsce obowiązuje kilka z nich:



BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) - uchodzi za najpopularniejszy system certyfikacji w Polsce. Wywodzi się z Wielkiej Brytanii i jest najstarszym systemem certyfikacji, zwłaszcza rozpoznawalnym w Europie ze względu na dostosowanie kryteriów do europejskich przepisów prawa oraz przystępność procesu przyznawania certyfikatu. Od 2016 r. funkcjonuje system BREEAM International New Construction 2016, który umożliwia certyfikację budynków mieszkalnych.



LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) - to system certyfikacji, wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych. Ponieważ stosuje normy amerykańskie, jest więc nieznacznie mniej przystępny dla firm w Europie. Certyfikacja w systemie LEED bywa nawet kilkakrotnie droższa niż certyfikacja w BREEAM. Wiosną 2024 r. w Polsce istniało siedem obiektów pozytywnie ocenionych w systemie LEED.



WEEL - inaczej niż BREEAM czy LEED, ten system certyfikacji kładzie nacisk na dobrostan, zdrowie i komfort użytkowników poprzez dbałość o jakość powietrza i środowiska pracy. Budynki certyfikowane WELL zwykle mają też jeden z certyfikatów ekologicznych (BREEAM lub LEED).



HQE (Haute Qualité Environnementale) - to francuski certyfikat dbający; oferuje elastyczność w zakresie certyfikacji, która może obejmować cały projekt, pojedynczy budynek albo tylko jego wybrane elementy. HQE skoncentruje się na zapewnieniu zdrowia i komfortu przyszłych użytkowników. Wiosną 2024 r. w Polsce istniało pięć obiektów certyfikowanych w systemie HQE.



ZIELONY DOM - opracowany w 2021 r. przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Jest to pierwsza polska certyfikacja wielokryterialna zrównoważonego budownictwa w segmencie mieszkaniowym. Stosowany obecnie Zielony Dom v.2.01 jest jej udoskonaloną wersją. Certyfikacja zapewnia użytkownikom komfortowe i zdrowe warunki zamieszkania, wysoką efektywność energetyczną budynku, jednocześnie ograniczając negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. To obecnie drugi najpopularniejszy system certyfikacji na rynku mieszkaniowym w Polsce.

Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologiczne PLGBC, w tej chwili w Polsce jest 2035 certyfikowanych budynków. To znaczący wzrost – bo aż o 24 proc. – liczby budynków z certyfikatem w skali roku. To także największy obserwowany wzrost w ciągu ostatnich czterech lat. Certyfikacja budynków w ostatnich latach stała się standardem na rynku nieruchomości przemysłowych, biurowych, ale nie jest jeszcze tak powszechna – co pokazują dane – na rynku mieszkaniowym, choć i to się zmienia z każdym rokiem. I zaczęła odgrywać znaczącą rolę w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.Jak wskazuje jednak, specjaliści mierzą się wciąż z kilkoma problemami.Ślad węglowy to jeden z najważniejszych wskaźników zmiany klimatu. W obliczeniach uwzględnia się emisje gazów cieplarnianych powstałe w całym cyklu życia produktu czy usługi, w tym wydobycie surowców, produkcję, transport, użytkowanie i utylizację.Europejski Zielony Ład zobowiązał państwa członkowskie do redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu 55 proc. do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Rynek nieruchomości odgrywa w tym procesie kluczową rolę.