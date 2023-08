Luksusowe nieruchomości odbijają się od dna

Ceny luksusowych nieruchomości w 46 miastach zaczynają powoli rosnąć - wskazuje Prime Global Cities Index, publikowany kwartalnie przez firmę Knight Frank. Na koniec czerwca 2023 roku wzrost wyniósł 1,5%. Ceny najbardziej wzrosły w Dubaju. Na podium znalazły się także Tokio i Manila. W pierwszej dziesiątce znalazły się dwa europejskie miasta - Madryt i Lizbona. W II kwartale ceny spadły w 14 z 46 badanych miast.

Przeczytaj także: Ceny luksusowych nieruchomości w Dubaju o 44,2% w górę w 2022 roku

1,5% - średni kwartalny wzrost cen w 46 miastach

14 - liczba miast, w których ceny spadły w ciągu ostatnich trzech miesięcy

57% miast odnotowało dodatnią dynamikę cen w ostatnich trzech miesiącach

Dubaj znajduje się na pierwszym miejscu zestawienia, ze wzrostem cen na poziomie 48,8%. Pozycję lidera utrzymuje 8 kwartał z rzędu kwartałów. Od czasu pandemii (III kw. 2020 r.) ceny w Dubaju wzrosły o 225%.

W Europie tylko dwa miasta znalazły się w pierwszej dziesiątce – Madryt i Lizbona. Ceny nieruchomości premium wzrosły tam odpowiednio o 5,1% i 4,7%.

W Sztokholmie ceny rosną na tyle szybko, że miasto to awansowało z 41. pozycji zajmowanej na koniec I kwartału 2023 roku na 11. miejsce 3 miesiące później.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny nieruchomości luksusowych na koniec II kw. 2023 roku Dubaj znajduje się na pierwszym miejscu zestawienia, ze wzrostem cen na poziomie 48,8%. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny nieruchomości luksusowych na koniec II kw. 2023 roku, cd Nowy Jork (-3,9%) nadal stoi w obliczu presji obniżania cen z powodu wyższych kosztów zadłużenia i zmieniających się modeli pracy. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przypomnijmy, że w pierwszym kwartale tego roku ceny spadły o 0,4% i był to pierwszy spadek od 2009 roku.Najważniejsze dane:Wzrost cen przyspieszył w II kw. 2023 r. Średni roczny wzrost na poziomie 1,5% pozostaje jednak bardzo niski, szczególnie w porównaniu z rekordowym wzrostem z końca 2021 roku, kiedy to ceny nieruchomości luksusowych wzrosły o 10,2%. Mimo to, jest to najwyższa stopa wzrostu od zeszłego roku. Wyższe stopy procentowe były przyczyną gorszej koniunktury na rynku mieszkaniowym i chociaż cykl rosnących stóp jeszcze się nie zakończył, na wielu rynkach panuje przekonanie, że niepewność dotycząca ich nieprzewidywalnych wzrostów minęła. Co więcej, oprocentowanie kredytów hipotecznych w wielu krajach zaczęło spadać.Na drugim i trzecim miejscu zestawienia znalazły się Tokio (wzrost o 26,2%) i Manila (19,9%). W Hongkongu natomiast, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ceny spadły o 1,5%. Przyczyniły się do tego rosnące stopy procentowe, ale też wysoka podaż w nowo powstających nieruchomościach. Żeby pobudzić popyt, w Hongkongu zmieniono przepisy dotyczące finansowania, podnosząc stosunek kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości do 70% w przypadku nieruchomości mieszkaniowych o wartości 15 mln HKD (USD 1,9 mln) lub mniej.Rynek nieruchomości w Singapurze wykazał się niezwykłą odpornością, osiągając roczną stopę wzrostu na poziomie 4,2%. Napływ imigrantów do Singapuru, napędzany przez rosnące sektory finansowy i usług, wpłynął bardziej na rynek wynajmu niż na rynek sprzedaży. Tę rozbieżność można częściowo przypisać wprowadzonym niedawno przepisom podatkowym, które obecnie nakładają na zagranicznych nabywców podatek w wysokości 60% ceny zakupu.Nowy Jork (-3,9%) nadal stoi w obliczu presji obniżania cen z powodu wyższych kosztów zadłużenia i zmieniających się modeli pracy. Podczas gdy coraz więcej pracowników biurowych wraca na Manhattan, popyt na wysokiej jakości nieruchomości nie zahamował jeszcze spadku cen.Ceny wysokiej klasy nieruchomości w Londynie nadal spadają (-0,5%), chociaż popyt utrzymywał się na wysokim poziomie przez ostatnie 12 miesięcy. Liczba potencjalnych nabywców w Londynie w lipcu przekroczyła pięcioletnią średnią o 24%. Ta sytuacja nie jest zaskakująca, ponieważ około połowa sprzedaży w strefie 1 zazwyczaj obejmuje transakcje gotówkowe. Ponadto rynek jest napędzany przez relatywnie słaby funt korzystny dla zagranicznych nabywców oraz stopniowy powrót podróży zagranicznych do poziomów sprzed pandemii.