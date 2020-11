Nowe mieszkania w Pruszczu Gdańskim. INPRO buduje osiedle Debiut IV

Nowe mieszkania od INPRO S.A. Deweloper poinformował właśnie o poszerzeniu swojej oferty o lokale powstające w ramach zlokalizowanego w Pruszczu Gdańskim osiedla Debiut IV. Projekt zakłada powstanie 62 nowych mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach. Zakończenie inwestycji ma przypaść na lipiec 2022 roku. Ceny rozpoczynają się od 6 900 zł brutto za m2.

Przeczytaj także: Murapol Osiedle Smart: nowe mieszkania w Toruniu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe INPRO buduje osiedle Debiut IV Projekt przewiduje powstanie dwóch budynków obejmujących łącznie 62 mieszkania

Debiut IV to dwa trzypiętrowe budynki, które pomieszczą 62 nowe mieszkania o powierzchniach od 28 do 72 mkw. Należeć będą do nich balkony oraz loggie, a w przypadku lokali usytuowanych na parterze - przydomowe ogródki , które liczyć sobie będą nawet 142 mkw.Budynki powstałe w ramach Debiut IV będą łączyły się ze sobą na poziomie -1 za pośrednictwem podziemnej hali garażowej, która pomieści 57 samochodów. Na terenie inwestycji utworzony zostanie także naziemny parking obejmujący w sumie 26 miejsc postojowych. Nowoczesne obiekty wyposażone zostaną w udogodnienia takie jak w windy, wózkarnie, boksy do przechowywania rzeczy oraz pomieszczenia na jednoślady. Przed wejściami do budynków zaprojektowano elementy małej architektury w postaci ławek i stojaków na rowery. Dodatkowo mieszkańcy Debiut IV będą mogli korzystać ze strefy rekreacyjnej nowego osiedla, które powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Przyszli właściciele mieszkań nabędą prawo do bogatej infrastruktury, obejmującej wielofunkcyjne boisko, duży plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz część rekreacyjną.Inwestycja Debiut IV powstaje przy ul. Ignacego Domeyki w Pruszczu Gdańskim, oddalonej ok. 10 km od centrum Gdańska. Mieszkańcy tej miejscowości mogą korzystać z zapewnionej przez Urząd Miasta bezpłatnej linii autobusowej. Dodatkowo w odległości zaledwie ok. 2 km od osiedla znajduje się stacja PKP Pruszcz Gdański. Dobrze rozwinięta komunikacja autobusowa i kolejowa sprawi, że przyszli mieszkańcy w szybki i bezpośredni sposób będą mogli dostać się do dowolnego punktu w Trójmieście.