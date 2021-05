Osiedle Koncept od INPRO już w sprzedaży

W gdańskim Zakoniczynie powstaje nowa inwestycja mieszkaniowa - Osiedle Koncept od INPRO. W ramach pierwszego etapu powstaną dwa budynki z 87 lokalami. Planowany termin ich oddania to 30 października 2022 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Koncept Kompleks powstaje w gdańskim Zakoniczynie.

Osiedle Koncept docelowo będzie się składało z 6 czteropiętrowych budynków i powstanie w dwóch etapach w gdańskim Zakoniczynie przy ulicy Człuchowskiej. Będzie zlokalizowane na wzniesieniach, co zapewni mieszkańcom piękne widoki i bliskość natury.W ramach pierwszego etapu inwestycji powstaną dwa budynki, w których znajdzie się 87 lokali o powierzchniach liczących od 41 do 89 m2. Do metrażu mieszkań nie są doliczane powierzchnie znajdujące się pod ścianami działowymi, dzięki czemu nabywcy płacą za realnie wykorzystywaną powierzchnię. W ofercie znajdują się 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania. Dodatkowo do każdego lokalu przynależeć będzie loggia, balkon lub ogródek.Koncept to osiedle o nowoczesnej i ponadczasowej architekturze. Jego punktem charakterystycznym będzie oryginalna konstrukcja zewnętrznej windy, która nie tylko stanie się wizualnym wyróżnikiem inwestycji, ale także zapewni wygodną komunikację między poszczególnymi kondygnacjami kompleksu.Z myślą o zmotoryzowanych w ramach całej inwestycji zaplanowano: parking zewnętrzny liczący 138 prywatnych oraz 11 ogólnodostępnych miejsc postojowych, a także krytą przestrzeń parkingową mieszczącą 38 samochodów (etap II) oraz podziemne hale garażowe obejmujące 120 stanowisk (etap II). Ponadto w obrębie części parkingowej powstanie dostępna dla wszystkich mieszkańców osiedla stacja ładowania pojazdów elektrycznych.Osiedle zostanie wyposażone w windy, pomieszczenia do przechowywania wózków oraz rowerów, a także komórki lokatorskie o ponadprzeciętnych wymiarach sięgających nawet 11 m2. W planach jest także utworzenie bawialni, trzech placów zabaw, strefy fitness, ogrodów deszczowych oraz zewnętrznych miejsc wypoczynkowych z liczną zielenią i elementami małej architektury.W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu położona jest szkoła podstawowa wraz z boiskami, a w zasięgu kilkuminutowego spaceru znajduje się m.in. żłobek, przedszkole, przychodnia lekarska, czy sklepy spożywcze. W pobliżu osiedla zlokalizowane są także idealne do wypoczynku tereny spacerowe wokół zbiornika retencyjnego. Co ważne, obszar ten jest skomunikowany z resztą miasta, dzięki znajdującym się w niedalekiej odległości od osiedla przystankom autobusowym i liniom tramwajowym, które pozwolą mieszkańcom na wygodny dojazd do wszystkich kluczowych części Gdańska. Dodatkowo zlokalizowana w pobliżu obwodnica umożliwi bezproblemowe dotarcie do wielu miejsc. Droga samochodem do centrum miasta zajmuje zaledwie około 25 minut.Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Proconcept, a funkcję Generalnego Wykonawcy pełni INPRO S.A. Ceny lokali kształtują się w przedziale od ok. 8 100 zł do ok. 9 600 zł brutto za metr kwadratowy. Planowany termin zakończenia I fazy inwestycji to 30 października 2022 roku.