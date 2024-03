Osiedle Symbioza: ponad 100 nowych mieszkań na Czyżynach

Grupa Rogala poinformowała właśnie o rozpoczęciu budowy nowych mieszkań w ramach czwartego etapu Osiedla Symbioza powstającego na krakowskich Czyżynach. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród ponad 100 lokali o zróżnicowanych metrażach. Zakończenie inwestycji zaplanowano na schyłek 2025 roku.

Przeczytaj także: Osiedle Symbioza. Nowe mieszkania na krakowskich Czyżynach

Osiedle Symbioza to nie tylko kompleks budynków mieszkalnych, ale przede wszystkim miejsce zaprojektowane z myślą o rodzinach z dziećmi. Dzięki bogatej ofercie nowych mieszkań 3 i 4 pokojowych, a także infrastrukturze uzupełniającej takiej jak wózkownia, plac zabaw oraz klub sąsiedzki, w którym można zorganizować urodziny dziecka czy pograć w gry planszowe, osiedle to staje się atrakcyjną opcją dla rodzin szukających nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni do życia - mówi Bartłomiej Rzepa z zarządu spółki Rogala Development. - Nasze osiedle to także wymarzone miejsce dla osób ceniących sobie zdrowy i aktywny tryb życia. W sąsiedztwie osiedla znajduje się prawie 100 hektarów terenów zielonych (Łąki Nowohuckie, Lasek Łęgowski, ogrody działkowe), na których można spędzać czas relaksując się lub uprawiając sport – dodaje.

W ramach IV etapu zaplanowano budowę 111 nowych mieszkań o zróżnicowanych układach, od 1 do 4 pokojowych i powierzchniach mieszczących się w przedziale od 29 do 84 mkw. Nowy budynek będzie wyposażony w 145 miejsc postojowych, które będą zlokalizowane zarówno na parkingu zewnętrznym, jak i w garażu podziemnym.Ponadto, podobnie jak w poprzednich etapach inwestycji, wydzielone zostaną miejsca na rowery. Integracji mieszkańców sprzyjać będzie ogród sąsiedzki z leżakami, kreatywny plac zabaw, boisko do gry w piłkę, a także warzywnik do uprawy własnych owoców i warzyw.Inwestorem Osiedla Symbioza jest Grupa Rogala, która ma na swoim koncie wiele inwestycji w nieruchomości z sektora mieszkaniowego i komercyjnego.Termin zakończenia realizacji IV etapu inwestycji Osiedla Symbioza przewidziano na IV kwartał 2025 roku.