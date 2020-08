Banacha II: nowe mieszkania w Krakowie

W IV kwartale br. ruszą prace związane z kolejnym etapem inwestycji mieszkaniowej Activ Investment przy ulicy Banacha w Krakowie. Dwa ośmiopiętrowe budynki powiększą małopolski rynek mieszkaniowy o 232 nowe mieszkania o powierzchniach od 26 do 61 m².

Górka Narodowa w Krakowie nie była jeszcze do niedawna ulubioną lokalizacją deweloperów. Ta sytuacja powoli ulega zmianie. Nie jest to jednak zaskoczeniem, skoro plany inwestycyjne miasta zakładają m.in. budowę w tej okolicy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju i poszerzenie Alei 29 Listopada.Zainteresowanie mieszkaniami w rejonie Górki Narodowej będzie więc z pewnością rosło. Na przeciw temu wychodzi Activ Investment, realizując kolejny etap inwestycji przy ulicy Banacha.Banacha II to kontynuacja inwestycji realizowanej w latach 2015 – 2019. w rejonie Prądnika Białego/ Górki Narodowej przy ulicy Banacha, bezpośrednio połączonej z Aleją 29 listopada. Teraz po przeciwnej stronie ulicy Banacha powstaną kolejne dwa ośmiopiętrowe budynki, które powiększą zasób krajowskich lokali o 232 nowe mieszkania o powierzchniach od 26 do 61 m².Plany zakładają również powstanie podziemnych i naziemnych miejsc parkingowych Dużą zaletą lokalizacji nowych mieszkań przy Banacha jest rozwinięta infrastruktura oraz bliskość punktów handlowo – usługowych. W promieniu 400 m znajduje się min. supermarket, przedszkole, żłobek, apteka oraz kościół.Inwestycja jest bardzo dobrze skomunikowana z centrum Krakowa. Dzięki bliskości przystanków autobusowych, które znajdują się 5 minut spacerem od terenu osiedla dojazd do centrum zajmuje zaledwie 15 minut a po zakończeniu budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa w 2023 roku, zostanie on dodatkowo usprawniony.To nie jedyna duża inwestycja na północy Krakowa. W najbliższych latach planowana jest także modernizacja Alei 29 Listopada, północna obwodnica Krakowa, oraz budowa trasy S7.Rozpoczęcie budowy zaplanowano na IV kwartał 2020.