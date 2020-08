Inwestycje w nieruchomości: które osiedla wybierają inwestorzy?

Którymi projektami mieszkaniowymi szczególnie interesują się osoby planujące inwestycje w nieruchomości? Jakie mieszkania wybierają najczęściej? W jakiej cenie? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Lokum Porto W polu zainteresowania inwestorów znajdują się przede wszystkim mieszkania o mniejszych metrażach - mówi przedstawiciel Lokum Deweloper

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Deweloper

Osoby decydujące się na inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe najczęściej wybierają lokale o najmniejszych metrażach, szczególnie jednopokojowe. W okresie rosnącej inflacji dla inwestorów jest to atrakcyjna alternatywa dla niskooprocentowanych lokat. Inwestycje w małe mieszkania są najkorzystniejsze z uwagi na niższy wymagany wkład własny i koszty wykończenia lokalu oraz wyższą, możliwą do uzyskania rentowność w porównaniu z lokalami o dużej powierzchni.Największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się mieszkania w inwestycjach: Osiedle na Woli w Warszawie, Kamienna 145 we Wrocławiu, Przy Mogilskiej w Krakowie, Baltea Apartments w Gdańsku oraz drugim etapie Ceglanej Park w Katowicach. Ceny mieszkań w zależności od miasta zaczynają się od 250 tys. zł.Inwestorzy poszukujący mieszkań pod wynajem decydują się zazwyczaj na najmniejsze lokale, głównie funkcjonalnie zaprojektowane kawalerki lub dwupokojowe mieszkania o kompaktowym metrażu. Wybierają inwestycje w centrach miast lub dobrze z nimi skomunikowane.Mamy w ofercie szereg projektów z apartamentami inwestycyjnymi o charakterze aparthotelowym, które przyszli nabywcy będą mogli wynajmować we własnym zakresie. W Trójmieście takie lokale dostępne są w dwóch inwestycjach – Atal Baltica Towers, zlokalizowanej przy Alei Gen. Hallera, 800 metrów od Zatoki Gdańskiej oraz Modern Tower powstającej w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego, w pobliżu gdyńskiego centrum biznesowego.Projekty z lokalami inwestycyjnymi mamy także w Warszawie. Na Pradze Południe w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych prawobrzeżnej Warszawy powstaje Nowa Grochowska Mikroapartamenty Inwestycyjne, a projekt Nowy Targówek Mikroapartamenty Inwestycyjne usytuowany jest w sąsiedztwie nowo otwartej stacji drugiej linii metra.We Wrocławiu w sprzedaży są lokale w Krakowska 37 Apartamenty Inwestycyjne. W Krakowie natomiast budujemy Bagry Park Apartamenty Inwestycyjne. Poza tym, realizujemy atrakcyjne inwestycje zlokalizowane w centrach miast jak m.in. katowicki projekt Sokolska 30 Towers, prestiżowe osiedle Atal Residence powstające na krakowskim Zabłociu, czy poznańską Rezydencję Chwaliszewo, które są równie interesujące dla inwestorów.Z całą pewnością osoby decydujące się na inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe najbardziej przyciąga teraz nasza, prestiżowa inwestycja Bliska Wola Tower, która będzie największym budynkiem mieszkalnym w Warszawie. Trójgłowy wieżowiec będzie miał 92 metry wysokości i 27 kondygnacji naziemnych oraz czterokondygnacyjny parking. Z wyższych pięter będzie się roztaczał spektakularny widok na centrum Warszawy. W październiku tego roku budynek osiągnie docelową wysokość, a do użytku oddany zostanie w drugiej połowie 2021 roku.Projekt obejmuje realizację 1500 lokali, pasażu handlowo-usługowego i dwupoziomowej części gastronomicznej oraz części biurowej z niespełna 10 tys. mkw. powierzchni. Inwestorzy najczęściej wybierają tu apartamenty inwestycyjne o małym metrażu jedno lub dwupokojowe o wartości do 500 tys. zł.Osoby poszukujące lokali w nieruchomościach premium, o wysokiej rentowności, wyróżniających się dobrą lokalizacją i standardem, interesują się także gotowymi lokalami na wynajem w apartamentowcu Jerozolimskie Invest. To obiekt z recepcją i podziemnym parkingiem oraz dogodnym połączeniem z drogami wjazdowymi do Warszawy, położony 9 minut jazdy od lotniska Okęcie. Klimatyzowany, nowoczesny, elegancki, modnie i funkcjonalnie urządzony lokal można tu kupić w cenie od 275,5 tys. zł.Z uwagi na zróżnicowaną ofertę lokalową w zakresie parametrów lokalizacyjnych i fizycznych, a także charakteru inwestycyjnego trudno ocenić, która z naszych inwestycji cieszy się największą popularnością. Część klientów poszukuje niewielkich metraży w typowych inwestycjach mieszkaniowych, jak nasze Osiedle Zielone czy Osiedle Pastelowe w celu wynajmu długoterminowego i czerpania z niego korzyści.Trzeba jednak zaznaczyć, że duże zainteresowanie wzbudza również zrealizowane przez nas w sercu Gdańska przedsięwzięcie Grano Residence, które zachwyca unikalną architekturą i dwuskładnikową formułą - apartamenty mieszkaniowe i condohotel. Interesujący dla inwestorów jest też projekt Sol Marina za sprawą jedynej w Polsce mariny, zapewniającej nabywcom apartamentów możliwość zakupu prywatnego miejsca do cumowania jachtów i łodzi motorowych.W ramach wymienionych inwestycji klienci wybierają głównie lokale z pięknym widokiem, nasłonecznione, o funkcjonalnym rozkładzie zapewniającym możliwość zaaranżowania przestrzennej strefy dziennej, jak i komfortowej strefy sypialnianej - w przypadku lokali wybieranych pod zamieszkanie lub posiadających program użytkowy, pozwalający na maksymalne wykorzystanie przestrzeni pod lokalizację miejsc noclegowych - w przypadku lokali wybieranych pod wynajem.Największym zainteresowaniem wśród osób lokujących nadwyżki finansowe w zakup mieszkań cieszą się inwestycje, które znajdują się w bardzo dobrych lokalizacjach, przede wszystkim w pobliżu stacji metra. Takie projekty uważane są za najbezpieczniejsze ze względu na przekonanie klientów, że w dłuższej perspektywie nie stracą na wartości, bo zawsze będą chętni by wynająć mieszkanie w takich lokalizacjach.Obecnie realizujemy dwa tego typu projekty, które położone są w odległości do 5 minut pieszo od metra. Pierwszą z nich jest Metro Park na Bielanach przy stacji Słodowiec, a drugą Apartamenty Oszmiańska 20 w pobliżu stacji Targówek Mieszkaniowy. Najczęściej wybierane są w nich lokale jedno i dwupokojowe. Ceny zaczynają się od 267 tys. zł.We wszystkich inwestycjach notujemy zainteresowanie inwestorów, lokujących nadwyżki finansowe. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy stopy procentowe są niskie, a inwestowanie kapitału w instrumenty finansowe czy lokaty bankowe charakteryzuje się niską stopą zwrotu.Specjalnie dla osób młodych lub poszukujących inwestycji oferujemy nowy format lokali – mikroapartamenty Modern Space w sąsiedztwie projektu City Sfera w warszawskich Włochach. W dwóch budynkach Modern Space znajdą się 402 lokale o metrażach od 17 mkw. do 39 mkw. Na parterze planowane są lokale usługowe i sklepy, a na pierwszym piętrze przestrzeń przeznaczona m.in. na centrum medyczne. Recepcja z portierem, monitoring i ochrona zapewnia bezpieczeństwo, a strefa ogólnodostępnych usług, jak pralnia, suszarnia, fitness, strefa biurowa podnoszą standard inwestycji. Lokalizacja w pobliżu ośrodków biznesowych gwarantuje doskonałą stopę zwrotu. Możliwość wykończenia pod klucz i odpisania podatku VAT to kolejne atuty Modern Space. To idealna inwestycja pod względem lokowania kapitału. Pierwsza oferta mieszkań w Warszawie w najbardziej poszukiwanym, małym metrażu i tak wysokim standardzie wykończenia oraz pakietem usług dodatkowych.W polu zainteresowania inwestorów znajdują się przede wszystkim mieszkania o mniejszych metrażach - około 30 mkw., zlokalizowane blisko centrum lub w dobrze skomunikowanych z nim częściach miasta.W naszej ofercie wyjątkową propozycją dla grupy nabywców inwestycyjnych są apartamenty w osiedlu Lokum Vena w sercu Wrocławia. To realizacja łącząca doskonałe położenie w pobliżu Ostrowa Tumskiego z unikatową oprawą architektoniczną w postaci odrestaurowanej, historycznej zabudowy. W ramach trwającej aktualnie promocji mieszkania o powierzchni około 30 mkw. w tej inwestycji kupić można za niespełna 400 tys. zł.Atrakcyjną opcją dla inwestorów są również lokale w osiedlu Lokum Porto, które powstanie w pobliżu Odry na wrocławskim Starym Mieście. Ceny mieszkań liczących około 30 mkw. zaczynają się tam od 320 tys. zł.Na rynku krakowskim ciekawą ofertę stanowią mieszkania w inwestycji Lokum Salsa, którą realizujemy na Zabłociu, niedaleko Bulwarów Wiślanych i Kazimierza. Lokale o powierzchni powyżej 70 mkw. zostały zaprojektowane w taki sposób, by możliwy był ich łatwy podział na mniejsze jednostki. Dzięki temu w ramach jednego zakupu zyskać można 2, a nawet 3 niezależne mieszkania o metrażu od 21 mkw. do 42 mkw. Z uwagi na atrakcyjną lokalizację i funkcjonalne układy mieszkań powodzeniem wśród nabywców poszukujących nieruchomości przeznaczonych na wynajem cieszą się również nasze, krakowskie projekty – Lokum Siesta i Lokum Vista.