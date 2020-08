Jak zmienia się metraż nowych mieszkań?

W 2018 r. spadła średnia powierzchnia lokalu oddawanego do użytku przez polskich deweloperów. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, czy rok temu była widoczna podobna zmiana.

2013 r. - 56,5 mkw.

2014 r. - 54,9 mkw.

2015 r. - 53,6 mkw.

2016 r. - 53,4 mkw.

2017 r. - 54,0 mkw.

2018 r. - 53,2 mkw.

2019 r. - 53,2 mkw.

2013 r. - 115,2 mkw.

2014 r. - 114,2 mkw.

2015 r. - 107,0 mkw.

2016 r. - 106,7 mkw.

2017 r. - 104,7 mkw.

2018 r. - 102,1 mkw.

2019 r. - 103,6 mkw.

Kliknij, aby powiekszyć fot. olly - Fotolia.com Małe mieszkanie Deweloperzy znów budują mniejsze mieszkania?

2013 r. - 150,1 mkw.

2014 r. - 149,0 mkw.

2015 r. - 147,5 mkw.

2016 r. - 147,3 mkw.

2017 r. - 146,2 mkw.

2018 r. - 145,3 mkw.

2019 r. - 144,5 mkw.

Już od długiego czasu, przeciętne „M” oddawane do użytku przez polskich deweloperów liczy sobie około 50 mkw. Można jednak zauważyć ciekawe zmiany średniego metrażu nowych mieszkań.Eksperci RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, czy w minionym roku były widoczne duże spadki lub wzrosty analizowanego wskaźnika. Portal RynekPierwotny.pl oprócz lokali mieszkalnych wziął pod uwagę domy oddawane do użytku przez deweloperów i prywatne domy jednorodzinne W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się wynikom, które dotyczą nowych mieszkań. Zgodnie z danymi GUS i wynikami obliczeń RynekPierwotny.pl, średni metraż takich lokali ukończonych przez deweloperów kształtował się następująco:Jak nietrudno zauważyć, w 2019 r. nie odnotowano kolejnego spadku metrażu nowych mieszkań, a wynik był bardzo zbliżony do wartości z 2015 roku oraz 2016 roku. Jeżeli natomiast chodzi o przeciętną powierzchnię nowych domów ukończonych przez deweloperów, to jej zmiany są widoczne poniżej:Niewielki ubiegłoroczny wzrost wcale nie musi być zapowiedzią dłuższego trendu - tym bardziej, że niewielkie segmenty stają się popularne. O wiele większe są prywatne domy, których średni metraż zmieniał się następująco:Długoterminowy spadek średniej powierzchni ukończonych prywatnych domów to trend, który wynika przede wszystkim z przyczyn demograficznych.