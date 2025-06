Nieruchomości wakacyjne - w których kurortach trwa deweloperski boom?

Mimo rosnących cen, zainteresowanie mieszkaniami wakacyjnymi w Polsce nie maleje. W powiecie nowotarskim, kołobrzeskim czy w Świnoujściu inwestycje rosną jak na drożdżach, a Warmia i Mazury nie pozostają daleko w tyle. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili czy rynek wakacyjnych nieruchomości osiągnął już swoje maksimum, czy dopiero się rozkręca?

Przeczytaj także: Ceny mieszkań deweloperskich w Zakopanem rekordowe. Ile zapłacimy w pozostałych kurortach?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba mieszkań których budowę deweloperzy rozpoczęli w górskich powiatach Z danych GUS wynika, że w pięciu popularnych powiatach górskich (karkonoskim, cieszyńskim, nowosądeckim, tatrzańskim i nowotarskim) rozpoczęły one w ubiegłym roku budowę blisko 1,1 tys. mieszkań, czyli aż o 75% więcej niż rok wcześniej. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba mieszkań których budowę deweloperzy rozpoczęli w nadmorskich powiatach W powiatach kamieńskim, kołobrzeskim, słupskim, gryfickim i w Świnoujściu – wręcz zaroiło się od inwestycji deweloperskich. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba mieszkań których budowę deweloperzy rozpoczęli w powiatach Warmii i Mazur W powiatach mrągowskim i ostródzkim deweloperzy budują na potęgę. Według GUS, w tym pierwszym rozpoczęli budowę aż 304 mieszkań, czyli przeszło sześciokrotnie więcej niż w 2023 r. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba mieszkań w ofercie firm deweloperskich w turystycznych regionach kraju Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że zdecydowanie najwięcej lokali oferowanych jest nad morzem i w górach. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Mimo zapierających dech w piersiach cen mieszkań wakacyjnych wciąż nie brakuje na nie chętnych. Może o tym świadczyć duży wzrost aktywności inwestycyjnej firm deweloperskich. Z danych GUS wynika, że w pięciu popularnych powiatach górskich (karkonoskim, cieszyńskim, nowosądeckim, tatrzańskim i nowotarskim) rozpoczęły one w ubiegłym roku budowę blisko 1,1 tys. mieszkań, czyli aż o 75% więcej niż rok wcześniej. Jak wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl z prawdziwym boomem inwestycyjnym mamy do czynienia w powiecie nowotarskim, na który przypada blisko 46% wszystkich rozpoczętych w tych powiatach mieszkań deweloperskich. Powiat cieszyński był zaś jedynym, w którym GUS odnotował spadek inwestycji.Takich przypadków było w ubiegłym roku więcej wśród 11 popularnych powiatów nadmorskich. Mniej mieszkań deweloperzy zaczęli budować w sześciu powiatach: koszalińskim, sławieńskim, puckim, lęborskim, nowodworskim i gdańskim. Jednak w pozostałych pięciu powiatach – kamieńskim, kołobrzeskim, słupskim, gryfickim i w Świnoujściu – wręcz zaroiło się od inwestycji deweloperskich. Rozpoczętych tam w 2024 r. mieszkań było blisko trzykrotnie więcej niż rok wcześniej! Nie licząc powiatu gdańskiego, najwięcej mieszkań (668) deweloperzy zaczęli budować w powiecie kołobrzeskim. Imponujący jest też rozmach inwestycyjny w Świnoujściu (461 lokali) oraz w powiecie słupskim i kamieńskim.Tradycyjnie najmniej mieszkań wakacyjnych powstaje w pięciu powiatach leżących w obrębie Warmii i Mazur. W powiecie giżyckim nowych inwestycji deweloperskich praktycznie nie ma, a w powiatach ełckim i iławskim było ich w ubiegłym roku mniej niż rok wcześniej. Za to w powiatach mrągowskim i ostródzkim deweloperzy budują na potęgę. Według GUS, w tym pierwszym rozpoczęli budowę aż 304 mieszkań, czyli przeszło sześciokrotnie więcej niż w 2023 r.!Problem w tym, że ze statystyk GUS nie dowiemy się, ile mieszkań budowanych w rejonach turystycznych kupują mieszkańcy na własne potrzeby, a ile inwestorzy, jako tzw. second home (drugi dom). Ponadto w kurortach deweloperzy budują nie tylko mieszkania, ale też aparthotele z lokalami użytkowymi, które wyglądają jak mieszkania. Różnią się tylko jedną rzeczą: lokale użytkowe są obłożone wyższą stawką podatku VAT przy zakupie, czyli 23%, a nie 8% jak w przypadku mieszkań. Powstają też condohotele, które funkcjonują w taki sam sposób jak tradycyjne hotele, a jedyną różnicą jest to, że właścicielami poszczególnych pokoi/apartamentów są osoby prywatne.W swojej analizie eksperci portalu RynekPierwotny.pl przyjrzeli się ofercie wszystkich mieszkań, które deweloperzy sprzedają w popularnych miejscowościach turystycznych. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że zdecydowanie najwięcej lokali oferowanych jest nad morzem i w górach. Lwia część tej oferty znajduje się w największych miastach, czyli w Gdańsku, Krakowie, Szczecinie (miasto nie leży bezpośrednio nad morzem, ale stosukowo blisko Bałtyku), Gdyni, Olsztynie, Bielsku-Białej czy Kołobrzegu. Rzecz jasna nie wszystkie oferowane tam lokale spełniają oczekiwania osób, które szukają wakacyjnej przystani. Pamiętajmy, że mieszkania wakacyjne nie są zwykłymi mieszkaniami. W tym przypadku kluczowa jest lokalizacja. Musi być ona wyjątkowa, np. przy samym jeziorze, a jeśli nad morzem, to najlepiej, jeśli mieszkania wakacyjne są w pierwszej linii brzegowej. Zlokalizowane w dużej odległości od brzegu są dużo mniej atrakcyjne.- W apartamentowcu wakacyjnym płaci się za możliwość podziwiania pięknego krajobrazu – podkreśla Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. I dodaje, że z punktu widzenia osób, które nastawiają się na czerpanie zysków z wynajmu swojego mieszkania w mniejszej miejscowości turystycznej, równie ważny, o ile nie ważniejszy jest standard inwestycji (w tym udogodnienia typu basen i sauna), czas dojazdu oraz to, co dana miejscowość oferuje turystom. Chodzi o to, żeby chcieli do niej przyjeżdżać niej tylko w okresie wakacji czy ferii zimowych. To dlatego władze miejscowości turystycznych starają się tworzyć warunki do całorocznego wypoczynku. Powstają więc tam m.in. parki wodne, tory saneczkowe, trasy zjazdowe czy szlaki rowerowe.