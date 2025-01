Własny apartament na ferie zimowe. Ile trzeba wydać?

Rozpoczyna się pierwsza tura tegorocznych ferii zimowych. Z tej okazji eksperci Otodom Analytics sprawdzili, ile trzeba zapłacić za własny apartament w najpopularniejszych kurortach zimowych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Ile trzeba wydać na własny apartament w górach? W Zakopanem ceny kształtują się na średnim poziomie 22 200 zł za metr kwadratowy. Rekordowe stawki zapłacimy w Kościelisku - metr kwadratowy mieszkania kosztuje tam średnio 23 300 zł.

Z analizy Otodom Analytics wynika, że w dziesięciu topowych lokalizacjach średnie stawki za metr kwadratowy na rynku deweloperskim i wtórnym nie spadają poniżej 12 000 zł. Rekordowe stawki zapłacimy w Kościelisku - metr kwadratowy mieszkania kosztuje tam średnio 23 300 zł, czyli aż o około 29% więcej niż w Warszawie.W ujęciu rocznym ceny nieruchomości wzrosły najbardziej w powiecie cieszyńskim: w Ustroniu i Wiśle – odpowiednio o 13% i 10%. Pomimo tego to i tak jedne z najtańszych, spośród analizowanych przez Otodom Analytics, destynacji górskich.W ośmiu na dziesięć analizowanych kurortach zimowych widoczny jest wzrost liczby ofert mieszkań na sprzedaż w porównaniu z listopadem 2023 roku. Największa zmiana wystąpiła w Szczyrku (+217%) i Krynicy Zdrój (+147%). Wystawiane na Otodom ogłoszenia w przeważającej większości dotyczą apartamentów inwestycyjnych czy tzw. mieszkań wakacyjnych. Stanowią one blisko 94% dostępnej w serwisie bazy mieszkań na sprzedaż. W Bukowinie Tatrzańskiej w ten sposób oznaczone są wszystkie oferty. To też jedna z lokalizacji z najwyższymi średnimi stawkami za metr kwadratowy. W cenie 26-metrowego apartamentu zimowego w Bukowinie Tatrzańskiej można kupić trzypokojowe mieszkanie w Łodzi lub Poznaniu.Podobnie jak w Zakopanem , lekka korekta stawek nastąpiła w Karpaczu (-1% r/r) i Szklarskiej Porębie (-2% r/r). Widoczny spadek notuje zaś Szczawnica i to o 14%. Jak tłumaczy Milena Chełchowska: „średnie ceny za metr kwadratowy mieszkań zmieniają się w zależności od pory roku – występuje tu sezonowość. Okresy obniżek przypadają zazwyczaj na przełom roku”.Od końca trzeciego kwartału 2024 obserwowane jest niższe zainteresowanie ogłoszeniami mieszkań na sprzedaż w wybranych dziesięciu kurortach zimowych – odpowiednio o 11% we wrześniu, 21% w październiku i 6% w listopadzie. Może to sugerować zmniejszenie popytu w ujęciu rocznym lub – jeśli zagłębić się mocniej w dane – przesunięcie poszukiwań na inny okres roku.