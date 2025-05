36% dzieci w Polsce nie ma własnego pokoju

Większość rodziców uważa, że dziecko powinno mieć swój pokój - nawet jeśli przez to rodzice takowego mieć nie będą. Przed dylematem takim stać mogą nawet 3-4 miliony matek i ojców, bo aż 45% dzieci w Polsce mieszka w za małych mieszkaniach - wynika z danych Eurostatu.

Polska wśród krajów o największym przeludnieniu

Sytuacja mieszkaniowa gorsza niż na Zachodzie

Metodologia szacunków na temat warunków mieszkaniowych dzieci w Polsce

Niestety nie ma dokładnych statystyk, które pokazywałyby jak duża część dzieci w Polsce ma własny pokój. Niezbędne jest tu posiłkowanie się szacunkami opartymi o szczątkowe dane udostępniane przez GUS czy Eurostat. Aby na ich podstawie spróbować opisać warunki mieszkaniowe niepełnoletnich obywateli, trzeba poczynić szereg założeń dodatkowych. Przyjęliśmy w tym przypadku podejście optymistyczne, czyli że rodzice chcą dla swoich pociech jak najlepiej. Pewnie też dlatego prawie 2/3 z nich deklaruje, że każde dziecko powinno mieć swój pokój, nawet kosztem przestrzeni dla rodziców (za ARC Rynek i Opinia na zlecenie VELUX Polska). Poszliśmy więc tym tropem. Założyliśmy, że niezależnie od okoliczności prawie 2/3 rodziców stara się zapewnić maksymalnej liczbie dzieci oddzielny pokój (np. jednej pociesze w pięcioosobowej rodzinie mieszkającej w trzypokojowym mieszkaniu). Założyliśmy ponadto, że nawet jeśli gospodarstwo domowe mieszka w za małym lokum, to ma ono do dyspozycji co najmniej tyle pokoi, ile dorosłych wchodzi w jego skład. Pod uwagę wzięliśmy przede wszystkim dane Eurostatu na temat przeludnienia mieszkań w podziale na typy gospodarstw domowych.

Nawet 64% dzieci w Polsce może mieć własny pokój – wynika z szacunków HREIT opartych o dane GUS i Eurostatu. To niestety znaczy, że około 36% pociech współdzieli pokój z rodzeństwem lub rodzicami. Nie jest to rozwiązanie idealne – szczególnie jeśli przestajemy mówić o kilkuletnich szkrabach, a zaczynamy o nastolatkach.Jest to jednak wprost konsekwencja tego, że w Polsce mamy nie tylko za mało mieszkań, ale dodatkowo są one często dość skromne pod względem powierzchni czy liczby pokoi. Skalę niezaspokojonych potrzeb bardzo obrazowo pokazują dane na temat tzw. „przeludnienia”. W uproszczeniu chodzi po prostu o to, że dane gospodarstwo domowe mieszka w za małym mieszkaniu.Warto więc dodać, że zgodnie ze standardem przyjętym w badaniach europejskiego urzędu statystycznego rodzina powinna mieć do dyspozycji salon i dodatkowo odpowiednią liczbę sypialni dla członków rodziny. To oznacza np. oddzielną sypialnię zarówno dla rodziców czy pełnoletnich już pociech wciąż mieszkających z rodzicami. Europejski standard dopuszcza ponadto, aby dwójka dzieci współdzieliła pokój – szczególnie jeśli są tej samej płci. Najpóźniej jednak w dniu osiemnastych urodzin powinni mieć już oddzielne pomieszczenia. W rodzimych realiach jest to wysoko postawiona poprzeczka.Trudno się więc dziwić, że przeludnienie nieruchomości to problem, który dotyka w Polsce prawie 45% niepełnoletnich – wynika z danych Eurostatu. Niestety pod tym względem jesteśmy w ścisłej choć niechlubnej czołówce. Na 29 krajów przebadanych przez europejski urząd tylko w czterech problem przeludnienia jest powszechniejszy niż w Polsce. Ponad połowa dzieci mieszka w przeludnionych nieruchomościach w Bułgarii, na Łotwie i w Turcji. Najgorzej jest w Rumunii, gdzie w za małych mieszkaniach żyje ponad 60% dzieci.Rodzimy wynik jest prawie dwukrotnie wyższy niż średnia unijna. Ta sugeruje, że w 27 krajach wspólnoty problem za małego mieszkania dotyka 26% niepełnoletnich. W czołówce krajów, w których warunki mieszkaniowe dzieci są godne pozazdroszczenia mamy Cypr i Maltę, gdzie w za małym lokum mieszka tylko 4-5% dzieci. O bardzo korzystnej sytuacji świadczą też dane Eurostatu dla Holandii, Norwegii, Irlandii, Finlandii i Luksemburga. W krajach tych mniej niż 10% niepełnoletnich mieszka w za małym mieszkaniu. I choć nie znaczy to, że tam każde dziecko ma własny pokój, to najpewniej jego brak doskwiera co najwyżej kilkunastu procentom pociech. Eurostat uznaje bowiem za jak najbardziej standardową sytuację, w której dwójka dzieci co najmniej do 12 roku życia mieszka w jednym pokoju.