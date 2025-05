Ceny materiałów budowlanych wciąż na niewielkim minusie

Coraz silniej utrwalona stabilizacja dynamiki cen materiałów budowlanych na niewielkim minusie potwierdziła swoją moc także w najnowszej analizie Grupy PSB z danymi za kwiecień. Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl w ubiegłym miesiącu spadkowy trend na poziomie ułamka procenta w relacji rok do roku został utrzymany. W tej sytuacji przewidywanie jakichkolwiek znaczących zmian średniej stawek materiałów budowlanych wydaje się coraz trudniejsze.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia dynamika cen materiałów budowlanych IV 2023-IV 2025 Publikowana przez Grupę PSB średnia dynamika cen materiałów budowlanych w relacji rok do roku w kwietniu zanotowała kolejny raz wartość ujemną, tym razem na poziomie -0,6%. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Publikowana przez Grupę PSB średnia dynamika cen materiałów budowlanych w relacji rok do roku w kwietniu zanotowała kolejny raz wartość ujemną, tym razem na poziomie -0,6%. W kanale detalicznym spadek wyniósł 0,5%, z kolei w kanale hurtowym o 0,6%.Wzrost cen w kwietniu 2025 r. w porównaniu do kwietnia 2024 r. odnotowano w 5 grupach towarowych, bez zmian pozostały ceny w 4 kategoriach, natomiast spadki wystąpiły w 11 grupach.Największy spadek cen wystąpił w przypadku izolacji termicznych (-6%) oraz wykończeń, suchej zabudowy, izolacji wodochronnych i oświetlenia, elektryki (po -3%). Z kolei największe podwyżki dotyczyły kategorii: płyty OSB, drewno (+8%) oraz otoczenie domu (+4%).W obecnej sytuacji wszystko zdaje się wskazywać na to, że dopóki zapowiadany szumnie boom inwestycyjny w ramach krajowej gospodarki w segmentach budownictwa drogowego, kolejowego, energetycznego, wojskowego czy nieco później nawet mieszkaniowego nie stanie się faktem dokonanym, tak długo ceny na rodzimym rynku materiałów budowlanych pozostaną stabilne z lekką tendencją spadkową.Tymczasem, jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl, najnowsze dane GUS budownictwa mieszkaniowego w kwietniu ponownie potwierdziły słabnięcie koniunktury inwestycyjnej pierwotnego rynku mieszkaniowego. O ile inwestorzy indywidualni pozostają relatywnie aktywni na budowach domów jednorodzinnych, to deweloperzy dość wyraźnie ograniczają wolumeny nowych inwestycji, natomiast wynik nowych pozwoleń deweloperskich w kwietniu osiągnął jeden z najniższych historycznie poziomów. Tego typu sytuacja nie najlepiej wróży popytowi na materiały budowlane w przewidywalnej przyszłości ze strony budownictwa mieszkaniowego.Do tego dochodzą aktualne wciąż czynniki ograniczające presję cenową na materiały budowlane, czyli wciąż mocny złoty, relatywnie niski poziom wycen surowców, zwłaszcza energetycznych na światowych giełdach, i w końcu nie mająca końca niepewna i napięta sytuacja geopolityczna.A ta ostatnia ponownie dała o sobie znać przez zapowiedź prezydenta Trumpa o zamiarze nałożenia 50-proc. cła na produkty pochodzące z UE. Polski eksport materiałów budowlanych do USA może nie jest specjalnie imponujący, ani tym bardziej decydujący dla rodzimych producentów, jednak w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie eksport na rynek amerykański w krajowym segmencie stolarki otworowej, obejmującym okna i drzwi. Jeśli zapowiadane cła zostaną wprowadzone, nie tylko rodzimi producenci stolarki budowlanej mogą odczuć w negatywny sposób kolejny kontrowersyjny krok administracji amerykańskiej, ale w pośredni sposób także producenci i eksporterzy innych grup towarowych materiałów budowlanych.