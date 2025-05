Jak wysokie bloki budują deweloperzy?

Główny Urząd Statystyczny poza najbardziej podstawowymi informacjami na temat ukończonych mieszkań i domów, prezentuje również bardziej szczegółowe statystyki. Dotyczą one między innymi technologii wzniesienia budynków oraz liczby ich kondygnacji. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, jak przez lata liczba kondygnacji ukończonych budynków zmieniała się w przypadku budownictwa deweloperskiego.

1 kondygnacja - 0,2% ukończonych przez deweloperów budynków wielorodzinnych

2 kondygnacje - 6,8% budynków

3 kondygnacje - 23,2% budynków

4 kondygnacje - 29,4% budynków

5 kondygnacji - 17,4% budynków

6 kondygnacji - 10,9% budynków

7 kondygnacji - 4,5% budynków

8 i więcej kondygnacji - 7,5% ukończonych przez deweloperów budynków wielorodzinnych

Wspomniane statystyki GUS pozwalają wziąć pod uwagę nie tylko budynki mieszkalne ukończone przez deweloperów, ale również uwzględnić wyłącznie bloki (z wykluczeniem nowych domów). Po wykonaniu obliczeń okazuje się, że w całym 2024 roku nowe deweloperskie bloki cechowały się następującą liczbą kondygnacji:Rok 2024 nie przyniósł zmiany pod względem najczęstszej liczby kondygnacji w ukończonych przez deweloperów blokach. Względem 2023 r. nie zmienił się również udział (ok. 29%) najpopularniejszych bloków z czterema kondygnacjami nadziemnymi. Analizując dane z lat 2018 – 2024, nie widzimy w skali kraju dużych zmian – na przykład wzrostu odsetka najwyższych bloków. Średnie wartości z lat 2018 – 2024 są podobne do ubiegłorocznego rozkładu liczby kondygnacji. Można jednak żałować, że GUS obecnie zalicza do jednej kategorii wszystkie budynki liczące co najmniej 8 kondygnacji. Z tego powodu mogą nam niestety umykać zmiany dotyczące udziału najwyższych bloków mieszkalnych.