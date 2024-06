Koniec spadków cen materiałów budowlanych coraz bliżej?

W maju na krajowym rynku materiałów budowlanych wciąż obowiązywała średnia ujemna dynamika cen w relacji rok do roku. Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl coraz wyraźniej jednak dają o sobie znać symptomy jej wygaszania. Dziewiąty z rzędu regres stawek wyniósł tym razem zaledwie 2 proc., czyli najmniej od listopada ub. roku. Z kolei w relacji miesiąc do miesiąca Grupa PSB zakomunikowała kolejny średni wzrost notowań, potwierdzając tym samym postępujące słabnięcie tendencji spadkowej cen monitorowanych grup asortymentowych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia dynamika r/r cen materiałów budowlanych Dziewiąty z rzędu regres stawek wyniósł tym razem zaledwie 2 proc., czyli najmniej od listopada ub. roku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dynamika cen materiałów budowlanych - maj 2024 Wśród materiałów najszybciej taniejących niezmiennie od miesięcy przodują płyty OSB z drewnem, taniejące w ciągu roku o 8,4 proc., a następnie dachy-rynny o 6,5 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jeszcze na minusie, ale coraz bliżej zera – tak można w skrócie podsumować sytuację dynamiki cen materiałów budowlanych w relacji rok do roku, publikowaną co miesiąc przez Grupę PSB. Tymczasem ten sam wskaźnik liczony w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, po raz drugi z rzędu utrzymał się na dodatniej stronie, tym razem w wymiarze 0,4 proc. Jak wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl taka wartość nie oznacza jeszcze definitywnego końca spadków stawek materiałów budowlanych, ale na pewno jest kolejnym wiarygodnym zwiastunem powrotu wzrostów cen już w najbliższych miesiącach. W najnowszym raporcie dynamika cen w kanale hurtowym wyniosła -1,1 proc. oraz detalicznym -2,6 proc., czyli w obu przypadkach wyraźnie mniej niż miesiąc wcześniej.Odczyt dynamiki cen materiałów budowlanych w relacji rok do roku w maju br. wskazuje na wciąż wyraźnie dominującą pozycję taniejących grup towarowych w stosunku 16 do 4, co mogło by sugerować wciąż relatywnie silną tendencję spadkową. Tymczasem dokładnie odwrotnie ma się sytuacja dynamiki cen w relacji miesiąc do miesiąca, gdzie zdecydowanie przeważają drożejące grupy asortymentowe.Wśród materiałów najszybciej taniejących niezmiennie od miesięcy przodują płyty OSB z drewnem, taniejące w ciągu roku o 8,4 proc., a następnie dachy-rynny o 6,5 proc. Jednak w przypadku pierwszej z wymienionych pozycji uwagę zwraca bardzo silne odreagowanie przeceny, które z miesiąca na miesiąc osiągnęło poziom aż 8 proc. Niewykluczone, że w tym przypadku mamy do czynienia z „pierwszą jaskółką”, zapowiadającą podobne odbicie w przypadku pozostałych pozycji.Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl wciąż jest zdecydowanie za wcześnie na ogłaszanie przesilenia korekty cenowej materiałów budowlanych, jednak moment ten wydaje się nieuchronnie zbliżać wielkimi krokami. Nie tylko z miesiąca na miesiąc kurczy się skala przeceny, ale odwrotnie proporcjonalnie rośnie wolumen argumentów przemawiających za powrotem zdecydowanych wzrostów cen nie tylko materiałów ale i usług budowlanych.Do funkcjonujących już od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej takich tematów jak oczekujące na start programy w ramach Krajowego Programu Odbudowy, rosnące szanse realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego, następnie termomodernizacji w ramach dyrektywy budowlanej, czy wciąż nie odwołanego kredytu na Start, teraz dochodzi kwestia budowy fortyfikacji na wschodniej granicy czy schronów, niewykluczone że także w ramach hali garażowych w deweloperskich inwestycjach wielorodzinnych.Co gorsza jednak, eskalacja popytu wynikająca z uruchamiania w przewidywalnej przyszłości rekordowych ilości wszelkiego rodzaju budów, nie dotyczy tylko Polski, ale dosłownie całej Europy. Grozi to długotrwałym zaburzeniem rynkowej równowagi wynikającej z prawdopodobnego w tej sytuacji załamania dostępności materiałów budowlanych, a w konsekwencji ostrym wywindowaniem ich cen. Pytanie, czy może z dynamiką wyraźnie przekraczającą widoczny wciąż na prezentowanym wykresie rekordowy poziom 32 proc. z czerwca 2022 r.