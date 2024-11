Ceny materiałów budowlanych minimalnie niższe r/r

W październiku krajowy rynek materiałów budowlanych kontynuował proces trwającej już 14 miesięcy korekty dynamiki cen. Tym razem regres stawek w relacji rok do roku wyniósł 1 proc., czyli minimalnie więcej niż w poprzednich trzech miesiącach. Z kolei w relacji miesiąc do miesiąca Grupa PSB zakomunikowała brak średniej zmiany notowań, potwierdzając tym samym utrzymujący się kosmetyczny charakter przeceny monitorowanych grup asortymentowych.

Średnia dynamika cen materiałów budowlanych w okresie X 2022-X 2024 Z miesiąca na miesiąc utrzymuje się niewielka ujemna dynamika cen materiałów budowlanych w relacji rok do roku, publikowana przez Grupę PSB.

Średnia dynamika cen materiałów budowlanych w październiku 2024 Wśród materiałów najbardziej przecenionych rok do roku przodują izolacje termiczne oraz wykończenia z regresem równym ok. 6 proc.

Z miesiąca na miesiąc utrzymuje się niewielka ujemna dynamika cen materiałów budowlanych w relacji rok do roku, publikowana przez Grupę PSB. Ten sam wskaźnik liczony w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, po raz kolejny nie uległ zmianie. Jak wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl taka sytuacja jest kolejnym dość wiarygodnym potwierdzeniem utrwalonej stabilizacji średniej zmiany stawek. W najnowszym raporcie Grupy PSB spadek cen w kanale hurtowym wyniósł rdr 0,7 proc. oraz detalicznym 1,4 proc., czyli w obu przypadkach bez istotnych statystycznie zmian w ostatnich miesięcznych okresach.Październikowy odczyt dynamiki cen materiałów budowlanych w relacji rok do roku wskazuje na wciąż dominującą pozycję taniejących grup towarowych w stosunku 13 do 7.Wśród materiałów najbardziej przecenionych rok do roku przodują izolacje termiczne oraz wykończenia z regresem równym ok. 6 proc. Z kolei w górnej części tabeli czołowe miejsca zajmują płyty OSB i drewno z prawie 12-procentową roczną zwyżką, następnie cement-wapno drożejące o niecałe 5 proc., i ściany, kominy oraz stolarka ze wzrostem stawek rzędu 3 proc.Tym samym przesilenie korekty cenowej materiałów budowlanych choć jeszcze niedawno wydawało się coraz bardziej prawdopodobne, choćby za sprawą perspektywy napływu do Polski środków z KPO, to jednak wciąż nie ulega materializacji. Niestety tego typu sytuacja może utrzymać się w przyszłym roku.Jak wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl na ceny materiałów budowlanych bezpośrednie przełożenie ma koniunktura na rynku budowlanym, która obecnie pozostawia wiele do życzenia, stwarzając branżowym firmom najtrudniejsze środowisko gospodarcze nawet od kilkunastu lat. Potwierdzają to dołujące statystyki produkcji budowlano-montażowej czy decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w pierwszym półroczu br. przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W efekcie dość drastycznie spada rentowność i przychody firm budowlanych, a trwająca od połowy roku przecena spółek budowlanych na warszawskiej GPW spowodowała spadek indeksu WIG-Budownictwo o prawie jedną trzecią w odniesieniu do rekordowych wartości z maja br.W tej sytuacji marnym pocieszeniem jest wciąż widoczne ożywienie w statystykach GUS nowych inwestycji mieszkaniowych, które w październiku zanotowały istotne wybicie w górę. Do przełamania pogłębiającego się regresu branży budowlanej, w tym rynku materiałów budowlanych konieczne jest radykalne zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków z KPO, a na to niestety nie zanosi się w najbliższej przyszłości. Tym samym perspektywa istotnego statystycznie wzrostu popytu na materiały budowlane, a tym samym definitywnego zakończenia korekty ich cen, wydaje się bardziej odległa niż jeszcze niedawno można było prognozować.