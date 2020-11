Osiedle Natura 2. Nowe mieszkania pod Warszawą

ARIA Development poszerza swoje portfolio o nowe mieszkania powstające ramach zlokalizowanego w podwarszawskim Wieliszewie Osiedla Natura II. Do sprzedaży trafiło właśnie 70 nowych realizowanych w pierwszym etapie tej inwestycji.

Przeczytaj także: Słoneczne Wzgórza w Gdańsku. To już ostatnie nowe mieszkania

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Natura 2 - wizualizacja 3 Nowe Osiedle Natura II to kameralny projekt powstający w Wieliszewie, w bliskości Zalewu Zegrzyńskiego Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Docelowo na Osiedle Natura II złoży się 230 nowych mieszkań o powierzchniach od 29 do 76 m2, które powstawać będą w III etapach. Wszystkie wyposażone będą w balkony, albo w przydomowe ogródki oraz systemy inteligentnego domu ARIA Eco Smart*. Deweloper zapewnia, że zadbał o przestronność, ustawność oraz dobre doświetlenie lokali.Na parterze zaprojektowano przedszkole i lokale usługowe. Centralny punkt osiedla to naturalny plac zabaw, który wraz z licznymi terenami zielonymi ma stworzyć ekosystem sprzyjający spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Części wspólne osiedla zasili zielona energia z paneli fotowoltaicznych.Cena za metr kwadratowy ma pozwalać na zakup mieszkania niemal dwa razy większego, niż w Warszawie.Osiedle Natura powstaje w Wieliszewie, w bliskości Zalewu Zegrzyńskiego – kilkanaście km. od granic Warszawy. Mieszkańcy inwestycji będą cieszyć się spokojem i otoczeniem przyrody, a jednocześnie korzystać z komfortowego i szybkiego dojazdu do miejsc bez stania w korkach.Sprawną komunikację zapewniają Szybkie Koleje Miejskie, którymi przejazd na stację Dworzec Gdański zajmuje ok. 30 minut. Wszystko, czego potrzeba do wygodnego życia jest w pobliżu osiedla: lokalne sklepy, galerie handlowe, placówki bankowe i bankomaty, apteki, szkoły, w tym liceum ogólnokształcące, basen i siłownia, ośrodki zdrowia i szpital, w którym przyjmują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i specjaliści.*ARIA Development wprowadza kompleksowy pakiet inteligentnych i ekologicznych rozwiązań, składający się z systemu ARIA Eco Smart (sterowanie instalacjami wewnętrznymi każdego lokalu), paneli fotowoltaicznych (pozwalające znacząco obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej części wspólnych) oraz na wybranych osiedlach - punktów ładowania samochodów elektrycznych.