Ruszyła sprzedaż mieszkań na Osiedlu Idea Aurora w Radomiu

Unidevelopment SA rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowej inwestycji powstającej w ramach wieloetapowego projektu Osiedle Idea w Radomiu. Na Osiedlu Idea Aurora powstanie 167 mieszkań, część z nich z widokiem na park i zbiorniki wodne. Inwestycja ma zostać oddana do użytkowania w III kwartale 2025 roku.

Na terenie położonym niespełna trzy kilometry od centrum Radomia Unidevelopment SA rozpoczęła realizację kolejnego etapu Osiedla Idea, w ramach którego powstaną dwa budynki: jeden – 5 kondygnacyjny, drugi – 4-kondygnacyjny. Klienci mogą wybierać spośród mieszkań 2 , 3- i 4 pokojowych, o metrażach od 34 do 87 mkw. Z większości z nich będzie rozpościerał się widok na park, który powstanie wokół zbiorników wodnych. Do dyspozycji mieszkańców Osiedla Idea Aurora będzie również 197 miejsc postojowych w dwóch halach garażowych oraz części naziemnej, gdzie planowane są także miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Z myślą o użytkownikach „dwóch kółek” powstanie wózkownia i boksy rowerowe. W ramach inwestycji przewidziano ponadto pięć lokali usługowych.Najnowszy etap będzie spójny urbanistycznie z powstałymi już częściami osiedla – stworzony w nowoczesnej i minimalistycznej stylistyce. W inwestycji Osiedle Idea Aurora elewacja zyska jednak wyjątkowy charakter dzięki wąskim, eleganckim płytkom klinkierowym. Z kolei wnętrze części wspólnych obu budynków zaplanowano w kolorystyce bieli i szarości dopełnionej elementami dekoracyjnymi w barwach drewna orzechowego i lustrami na każdej kondygnacji.Nowy etap Osiedla Idea został zaprojektowany tak, żeby spełniać kryteria certyfikacji BREEAM –uznanego na całym świecie systemu oceny procesu projektowego oraz budynków. Aby Osiedle Idea Aurora mogło znaleźć się w gronie inwestycji certyfikowanych, zostaną na nim zastosowane rozwiązania proekologiczne, w tym wspierające zrównoważoną gospodarkę wodną. Elementem widocznym „gołym okiem” będą dwa ogrody deszczowe otoczone zróżnicowaną roślinnością. Instalacja pozwoli na wykorzystanie wody opadowej z dachów budynków, wesprze lokalną retencję wód i pomoże tworzyć mikroklimat. Zgodnie ze standardami certyfikacji BREEAM skuteczność wszystkich rozwiązań będzie monitorowana przez niezależnych asesorów, którzy analizują projekt, nadzorują przebieg prac budowlanych i oceniają efekt końcowy po oddaniu inwestycji do użytkowania.W inwestycji Osiedle Idea Aurora nie zabraknie też rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i podnoszących komfort użytkowania. W standardzie budynków zostaną zastosowane wideodomofony. Drzwi garażowe będą otwierały się automatycznie poprzez sczytywanie numerów tablic rejestracyjnych, a na patio, w windach i na placu zabaw deweloper zaplanował kamery.Wieloetapowe Osiedle Idea na radomskim Wacynie jest realizowane przez spółkę od 2016 roku. W ramach inwestycji deweloper ukończył już osiem etapów. Do tej pory sprzedano ponad 500 mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz w zabudowie bliźniaczej.Budowa etapu Osiedle Idea Aurora już się rozpoczęła. Oddanie inwestycji do użytkowania Unidevelopment zaplanował na III kwartał 2025 roku. Obecnie w ofercie Unidevelopment SA w Radomiu są również lokale w inwestycjach Idea Ogrody oraz Idea Orion. Więcej informacji na temat wieloetapowego projektu Unidevelopment w dzielnicy Wacyn znajduje się na stronie osiedleidea.pl.