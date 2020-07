Unidevelopment rozbudowuje Osiedle Idea w Radomiu. 137 nowych mieszkań

Ruszyła sprzedaż lokali realizowanych w ramach kolejnej już fazy radomskiego Osiedla Idea. Etap Omega stanowi część wieloetapowej inwestycji, którą Unidevelopment rozpoczął w dzielnicy Wacyn już w 2015 roku. Tym razem przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród 137 nowych mieszkań o powierzchniach od 37 do 78 m2. Ceny rozpoczynają się od 4 900 zł/m2.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Idea Omega - wizualizacja W ramach etapu Omega zaplanowano powstanie 137 mieszkań

Osiedle Idea powiększa się o etap nazwany Omega, w ramach którego powstaną dwa budynki, cztero- i pięciokondygnacyjny, a w nich 137 nowych mieszkań o powierzchniach od 37 do 78 m2. Przynależeć do nich będą balkony, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków , których metraż sięgać będzie nawet 119 m2.Budynki będą miały kształt podkowy, gwarantując tym samym widok z okien na otoczony zielenią akwen. W projekcie Osiedla Idea Omega przewidziano również miejsce do przechowywania rowerów i wózków oraz komórki lokatorskie. Przyszli mieszkańcy skorzystają również z naziemnych i podziemnych miejsc garażowych.Z myślą o dzieciach zaplanowano zlokalizowany pomiędzy budynkami plac zabaw.Jak podkreśla Unidevelopment, koncepcja urbanistyczna Osiedla Idea od początku zakładała stworzenie projektu o spójnym charakterze, który będzie doskonale przemyślany pod względem użytkowo-funkcjonalnym. Dla inwestora szczególnie ważne było zachowanie i wykorzystanie naturalnych walorów terenu. W połączeniu z zaplanowanymi rozwiązaniami architektonicznymi i urbanistycznymi, działka o powierzchni ponad 29 ha stopniowo ma stawać się atrakcyjnym punktem na mapie Radomia.Dzielnicę Wacyn łączą cechy, które mogą być kluczowe dla wielu osób poszukujących mieszkania – niewielka odległość od centrum miasta i nowo wybudowanej obwodnicy oraz dostępność infrastruktury handlowo-usługowej. Do centrum można dojechać z pobliskiego przystanku lub w 10 minut samochodem. W najbliższym otoczeniu inwestycji znajdują się także lokale gastronomiczne, apteki, supermarkety, przychodnie, stacje benzynowe, a nawet poczta i kluby fitness. W odległości zaledwie 500 m zlokalizowana jest szkoła podstawowa, a 50 metrów dalej przedszkole. Bliskość rekreacyjnych terenów zielonych, ścieżek spacerowych i rowerowych zapewnią mieszkańcom możliwość wypoczynku na łonie natury, z dala od miejskiego zgiełku.Zakończenie budowy etapu Omega planowane jest na IV kwartał 2021 roku. Ceny nowych mieszkań w inwestycji Unidevelopment zaczynają się od 4900zł za m².