Osiedle Coopera z nowymi mieszkaniami. III etap w sprzedaży

Unidevelopment rozszerza swoją ofertę mieszkaniową na warszawskim Bemowie - w ofercie dewelopera pojawiły się właśnie nowe mieszkania realizowane w III etapie Osiedla Coopera.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Coopera - wizualizacja Do sprzedaży wprowadzono właśnie 89 nowych mieszkań

Osiedle Coopera powstaje na terenie należącego do Bemowa Chrzanowa. Inwestycja docelowo składać będzie się z 15 czterokondygnacyjnych budynków. Unidevelopment właśnie uruchomił sprzedaż pierwszej części trzeciego etapu inwestycji, w ramach którego oferuje 89 nowych mieszkań o powierzchni od 42 do 92 m2, usytuowanych w 3 kameralnych budynkach.Mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków o powierzchni nawet 160 m2. Każdy z nich wyposażony zostanie w gniazda elektryczne, oświetlenie i złącze wody. Na wyższych kondygnacjach deweloper zaplanował zadaszone balkony, a w kilku mieszkaniach - przestronne tarasy o powierzchni do 30 m2.Pomiędzy budynkami III etapu Osiedla Coopera powstaje aż sześć stref rekreacyjnych dla osób z każdej grupy wiekowej. Wśród nich są: „lotniczy” plac zabaw, tereny sportowe, sad owocowy oraz skwer i polana piknikowa. Dopełnienie całości stanowią nawiązujące do charakteru osiedla elementy małej architektury: ławki oraz stojaki rowerowe.Zaletą Osiedla Coopera jest lokalizacja - w pobliżu mieszczą się liczne placówki handlowe, w tym m.in. CH Wola Park z kompleksem kinowym. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się także nowa, publiczna przychodnia lekarska, żłobek, 6 przedszkoli oraz 2 szkoły podstawowe. Ofertę kulturową dzielnicy wzbogacają Bemowskie Centrum Kultury ART.BEM, Amfiteatr Górczewska, wrotkarnia, sala zabaw Kolorado, a od przyszłej jesieni również Teatr IMKA Tomasza Karolaka.Pobliska trasa S8 gwarantuje połączenie niemal z każdą częścią Warszawy i umożliwia łatwy wyjazd z miasta. Dla zmotoryzowanych mieszkańców osiedla będą dostępne miejsca parkingowe w garażu podziemnym oraz przed budynkami. Do centrum można dostać się także autobusem miejskim, a już niebawem metrem ze stacji „Lazurowa”, zlokalizowanej 500 metrów od Osiedla Coopera.Właściciele mieszkań z pierwszego etapu odbiorą klucze już jesienią tego roku, z drugiego etapu w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zakończenie realizacji pierwszej części trzeciego etapu inwestycji zostało zaplanowane na IV kwartał 2021 r. Ceny mieszkań zaczynają się od 8 900,00 zł za m².Osobom zainteresowanym dodatkowymi usługami Unidevelopment oferuje dostęp do bezpłatnej obsługi kredytowej oraz opcję odpłatnej oferty wykończenia mieszkań pod klucz.