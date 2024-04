Ranking banków 2024 wg deweloperów. Na podium PKO Bank Polski, Alior Bank i VeloBank

PKO Bank Polski, Alior Bank oraz VeloBank to podium tegorocznego rankingu banków najlepiej współpracujących z deweloperami przy finansowaniu ich inwestycji, przygotowanego przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Deweloperzy doceniają najbardziej elastyczne podejście do klienta, krótki czas rozpatrywania wniosków kredytowych, wsparcie doradców i zgodność wstępnych deklaracji z faktycznymi procedurami.

Dobra współpraca inwestorów i instytucji kredytujących jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o powodzeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Deweloperzy dobrze oceniają otwartość banków dla branży. Cieszy, że obie strony chcą nie tylko dostarczać produkty i usługi, ale też budować trwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, a przy okazji tworzyć nową wartość dla polskiego rynku nieruchomości – mówi Grzegorz Kiełpsz, prezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Kliknij, aby powiekszyć fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com Deweloperzy wybrali najlepsze banki Na podium znalazły się w tym roku PKO Bank Polski, Alior Bank i VeloBank.

Zwycięzca jest tylko jeden

Po raz kolejny triumfujemy w Rankingu Banków PZFD. To dla nas zaszczytne wyróżnienie, które dodatkowo potwierdza zaufanie, jakim obdarzają nas nasi klienci z branży deweloperskiej. Jest to dla nas nie tylko powód do dumy, lecz również motywacja do dalszego rozwoju i utrzymywania jak najwyższych standardów. Dla naszych deweloperskich partnerów jesteśmy stabilnym wsparciem w biznesie, gotowym elastycznie reagować na zmieniające się otoczenie oraz indywidualne potrzeby. Stawiamy na atrakcyjne warunki finansowania, zapewniając kompleksową obsługę i wsparcie na każdym etapie współpracy – komentuje Maciej Cieślukowski, członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu PKO Banku Polskiego.

Konkurenci doganiają

Alior Bank od lat wspiera inwestycje deweloperskie. Ogromnie się cieszymy, że członkowie Polskiego Związku Firm Deweloperskich po raz kolejny docenili współpracę z nami. Wyróżnienie potwierdza najwyższą jakość obsługi, jaką świadczymy na rzecz wymagających klientów z branży deweloperskiej, która stanowi istotny sektor w strukturze finansowania Alior Banku – mówi Aneta Krzemińska, dyrektor Departamentu Finansowania Specjalistycznego w Alior Banku.

Nieustannie przykładamy dużą wagę do doskonalenia oferty korporacyjnej. Aktualnie pracujemy nad optymalizacją procesu kredytowego, aby finansowanie inwestycji deweloperskich było jeszcze bardziej przyjazne, a czas rozpatrywania wniosków możliwie najkrótszy – podkreśla Konrad Grajeta, dyrektor zarządzający Obszarem Bankowości Korporacyjnej w VeloBanku.

Doceniona solidność

mBank od początku jest aktywnym uczestnikiem rynku mieszkaniowego. Współpracuje z branżą deweloperską zarówno przy finansowaniu ich projektów, jak również prowadzeniu mieszkaniowych rachunków powierniczych. Jesteśmy solidnym partnerem dla naszych klientów, a przyznane wyróżnienie jest docenieniem naszych działań i motywacją do jeszcze lepszej współpracy.

Na podium XVII edycji Rankingu Banków znalazły się PKO Bank Polski, Alior Bank oraz VeloBank. Wyróżnienie otrzymał również mBank. Ranking Banków od lat jest przydatnym narzędziem dla instytucji kredytowych chcących skutecznie współpracować z deweloperami i udoskonalać swoją ofertę stając się bardziej konkurencyjnymi. Jest też dobrym źródłem informacji o bankach dla firm deweloperskich. Szybkie procedowanie przez banki wniosków kredytowych, a także nieuciążliwa kontrola zakończenia poszczególnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego na potrzeby wypłat środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego, nie pozostają bez wpływu na klientów deweloperów. Sprawne finansowanie inwestycji deweloperskiej oznacza dla nich jedno: krócej będą czekać na mieszkanie.W tym roku na czele rankingu po raz kolejny znalazł się. Otrzymał najwyższą liczbę punktów we wszystkich kategoriach, czyli szybkości podejmowania decyzji dotyczącej wniosków kredytowych, dostępności doradców, zgodności wstępnych deklaracji banku z faktycznymi procedurami, współpracy w czasie realizacji inwestycji, warunków podpisanej umowy kredytowej, a także kontroli zakończenia etapu przedsięwzięcia deweloperskiego.O ile w poprzedniej edycji aż 50 proc. respondentów wskazywało, że na podjęcie decyzji przez bank musiało czekać powyżej trzech miesięcy, w 2023 roku odpowiadało tak już tylko 20 proc. Standardowo na rozpatrzenie wniosku kredytowego w ubiegłym roku trzeba było czekać do dwóch miesięcy. Blisko 20 proc. ankietowanych wskazało, że czas oczekiwania na decyzję kredytową się skrócił. PKO Bank Polski w tej kategorii zdobył bardzo dobry wynik – ponad 9 punktów (na 20 możliwych).Wyprzedził też inne banki, jeśli chodzi o dostępność doradców klienta i brak zatorów komunikacyjnych. Na 20 możliwych punktów zdobył w tej kategorii aż 14. Podobnie wyglądała punktacja PKO BP w przypadku zgodności wstępnych deklaracji banku z faktycznymi procedurami. Na 20 możliwych miał niemal 14 punktów.Choć respondenci dobrze ocenili ofertę i poziom obsługi w PKO BP, po piętach depcze mu. Oba banki utrzymywały najwyższe, zbliżone do siebie, punktacje we wszystkich kategoriach. Widać to było zwłaszcza w przypadku warunków podpisanej umowy kredytowej. PKO BP zdobył 12 punktów (na 20 możliwych), a Alior niemal 11. Podobnie jeśli chodzi o współpracę w czasie realizacji inwestycji: PKO BP uzyskał ponad 11 punktów (na 20 możliwych), a Alior ponad 10.Wśród respondentów aż 46 proc. deklarowało, że bank elastycznie podchodzi do przyjętych warunków i jest gotów do ich renegocjacji. Widać, że branża bardzo docenia taką elastyczność.Trzecie miejsce zajął. Respondenci docenili jego aktywne wsparcie dla branży deweloperskiej. Wyniki w poszczególnych kategoriach pokazują bardzo wyrównany poziom. Kto wie, czym jeszcze zaskoczy deweloperów.Jest jeszcze jeden bank, który choć nie znalazł się na podium, to jednak został zauważony i wyróżniony. To. Zdobył bardzo wysoką punktację w kategorii dotyczącej kontroli zakończenia etapu przedsięwzięcia (niemal taką samą jak zwycięski PKO BP).Barbara Kacprzak, wicedyrektor departamentu finansowania strukturalnego komentuje: