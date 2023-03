Ranking banków najlepiej współpracujących z deweloperami wg PZFD

PKO Bank Polski, Alior Bank oraz mBank to podium rankingu banków najlepiej współpracujących z deweloperami przy finansowaniu ich inwestycji, przygotowanego przez Polski Związek Firm Deweloperskich.

czas rozpatrywania wniosków o finansowanie oraz jego zmiany w porównaniu do ubiegłych lat;

zgodność wstępnych deklaracji banku z faktycznymi procedurami;

warunki podpisanej umowy kredytowej;

możliwość prowadzenia rachunków powierniczych w banku innym niż kredytujący;

podejście do ewentualnych renegocjacji umów w trakcie trwania umowy;

dostępność doradców i brak zatorów komunikacyjnych.

I miejsce zajął PKO Bank Polski wyróżniając się zwłaszcza w kategorii dostępności i otwartości na współpracę – także w czasie trwania inwestycji.

Na pytania w XVI edycji odpowiedziano 107 razy – każda ankieta mogła dotyczyć jednego kredytującego banku i/lub jednego banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy. Na zauważenie zasługuje fakt, że po raz pierwszy od wielu lat (ostatnie takie statystyki notowano w okolicach 2012 roku) blisko jedna piąta deweloperów zadeklarowała, że spotkała się z odmową finansowania jeszcze przed rozpatrzeniem wniosku. W części pytania, gdzie możliwym było wskazanie przedstawionego przez bank uzasadnienia takiej decyzji najczęściej odwoływano się do wykorzystanych limitów branżowych banku na dany rok – mówi Mateusz Stachewicz, autor rankingu.

To już XVI edycja Rankingu Banków, którego celem jest sprawdzenie, które banki najbardziej partnersko podchodzą do inwestycji deweloperskich – przy ich kredytowaniu oraz obsłudze mieszkaniowych rachunków powierniczych.Deweloperzy, zrzeszeni w PZFD, odpowiadają w ankietach na blisko 20 zamkniętych pytań dotyczących takich obszarów jak:I miejsce zajął PKO Bank Polski wyróżniając się zwłaszcza w kategorii dostępności i otwartości na współpracę – także w czasie trwania inwestycji, tuż za nim, na drugim miejscu, uplasował się najszybciej podejmujący decyzję Alior Bank. III miejsce przypadło mBankowi, z którym deweloperom najlepiej współpracuje się m.in. przy kontroli etapów na potrzeby mieszkaniowych rachunków powierniczych.Czynnikiem, który najistotniej różnicował oceny poszczególnych banków w bieżącej edycji był czas. O ile w większości punktowanych kategorii wyniki banków pozostawały na zbliżonych poziomach, o tyle największe rozbieżności widoczne są w kategorii czasu koniecznego na uzyskanie decyzji o finansowaniu. Najniższe i najwyższe wyniki istotnie różnią się od siebie, podczas gdy w pozostałych kategoriach rozpiętość wyników pozostaje często bardzo subtelna. W obecnie trudnym dla rynku mieszkaniowego okresie czas zyskuje na znaczeniu także w kontekście całej inwestycji – kolejny miesiąc lub dwa, w zestawieniu z wieloma czasochłonnymi procedurami administracyjnymi, może istotnie wpływać na zwiększenie kosztów przedsięwzięcia, a przynajmniej zmuszać deweloperów do rekalkulacji kosztów.Podsumowanie punktacji poszczególnych banków