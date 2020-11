Ceny mieszkań podobne jak w marcu i znacznie wyższe niż rok temu

Październikowa analiza ofert sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych dowiodła silnego zróżnicowania sytuacji cenowej na poszczególnych rynkach. Z najnowszych doniesień Expandera i Rentier.io. wynika, że w porównaniu z marcem br. w 9 z 16 monitorowanych miast ceny mieszkań spadły, a w 7 powędrowały w górę. Na uwagę zasługuje również rekordowa, bo o ponad 1/3 wyższa niż rok temu, ilość mieszkań wystawionych na sprzedaż (66 441 ogłoszeń) oraz wyraźnie komplikująca się sytuacja kredytobiorców dysponujących niskim wkładem własnym.

Coraz trudniej o kredyt przy 10% wkładu własnego

Miniony miesiąc zakończył się rekordem pod względem ilości ofert mieszkań wystawionych na sprzedaż. Bilans ogłoszeń, po usunięciu duplikatów dotyczących tych samych nieruchomości, wyniósł 66 441, co w porównaniu do minionego października oznacza wzrost aż o 37%.Ogłoszeń dotyczących mieszkań używanych było aż o 49% więcej, a nowych o 13%, a więc za rekord odpowiada przede wszystkim zdecydowanie większa aktywność na rynku wtórnym . Nie ma pewności jaka jest tego przyczyna. Być może do sprzedaży są wystawiane mieszkania kupione jeszcze przed pandemią jako inwestycja, czyli z zamiarem odsprzedaży po wyższej cenie. Inna możliwość jest taka, że z inwestycji wychodzi część osób, która kupiła mieszkania z myślą o zarabianiu o najmie, a które teraz nie mogą znaleźć najemców.Jeśli chodzi o ceny mieszkań w tych ogłoszeniach, to przeciętnie pozostają one na zbliżonym poziomie jak w marcu. Jeśli jednak przyjrzymy się sytuacji w poszczególnych miastach, to pojawiają się zarówno wzrosty jak i spadki. Wśród badanych przez nas 16 miast ceny spadły w dziewięciu z nich, a wzrosły w siedmiu. W porównaniu z marcem najbardziej wzrosły ceny mieszkań w Lublinie (+6%). Największe spadki odnotowaliśmy w Katowicach (-6%).W porównaniu do sytuacji sprzed roku ceny mieszkań spadły jedynie w Katowicach (-3%). Największe wzrosty stawek w ofertach pojawiły się natomiast w Lublinie (+16%) i Radomiu (+14%). Przeciętnie ceny mieszkań są o 7% wyższe niż przed rokiem.Sytuacja osób chcących zaciągnąć kredyt hipoteczny przy bardzo niskim (10%) wkładzie własnym robi się coraz trudniejsza. Nie dość, że tego typu ofert jest bardzo mało, to nieustannie rosną ich marże. W naszym zestawieniu już tylko Bank Millennium ofertuje taki kredyt z marżą poniżej 3%, ale pod warunkiem, że klient otworzy konto i zapewni na nie wpływ wynagrodzenia. W pozostałych marża wynosi ok. 3,30%. Tak wysokie marże po raz ostatni obserwowaliśmy w 2009 r., czyli zaraz po kryzysie finansowym.Średnie oprocentowanie takich kredytów wynosi natomiast 3,4%. Jest więc zdecydowanie wyższe niż w przypadku wkładu własnego na poziomie ponad 20%, gdzie oprocentowanie wynosi średnio 2,48%. Warto więc spróbować zebrać wyższy wkład. Wtedy uzyskamy znacznie niższe oprocentowanie i mniejsza też będzie kwota kredytu. To pozwoli obniżyć raty kredytu o ok. 60 000 zł w przypadku zakupu mieszkania o wartości 400 000 zł.