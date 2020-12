Ceny mieszkań: 12 miesięcy nieustających podwyżek?

Najświeższa odsłona cyklicznego raportu Expandera i Rentier.io wskazuje, że w przedostatnim miesiącu bieżącego roku ceny mieszkań były wyższe niż w styczniu. Wzrosty odnotowano w większości analizowanych miast. Wyjątkiem okazały się wyłącznie Katowice, gdzie mieszkania były o 3% tańsze niż na początku roku. Opracowanie dowodzi również imponującej sytuacji w kredytach hipotecznych - okazuje się, że kwota wypłaconego w ciągu jedenastu miesięcy finansowania była o zaledwie 3% niższa od odnotowanej w rekordowym 2019 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ofertowe ceny mieszkań w listopadzie 2020 r. W odniesieniu do stycznia br. ceny mieszkań spadły tylko w 1 z analizowanych lokalizacji. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Średnia kwota kredytu hipotecznego przekroczyła 300 000 zł

W 2021 r. rekordowo niskie raty

Najnowszy raport Expandera i Rentier.io potwierdza to, o czym mówiło się już od dawna - rynek mieszkaniowy wykazał się relatywnie dużą odpornością na koronawirusa. Zamiast zapowiadanych spadków cen obserwowane były dalsze, choć rzeczywiście nieco mniej dynamiczne wzrosty.Z danych opublikowanych przez NBP wynika, że w 2019 r. transakcyjne mieszkań wzrosły przeciętnie o 11%, w tym roku ma być to około 6%. Wynika to z zaskakująco dobrych danych w III kwartale i najnowszych dostępnych dotyczących cen ofertowych. W listopadzie ceny w internetowych ogłoszeniach niemal wszędzie były wyższe niż na początku roku. Aż w 9 z 15 badanych przez na miast osiągnęły rekordowo wysoki poziom.W porównaniu z początkiem roku najbardziej wzrosły w Lublinie (9%) i Krakowie (8,7%). Oczywiście dane na temat transakcyjnych cen mieszkań mogą okazać się nieco gorsze. Wszystko wskazuje jednak na to, że w zdecydowanej większości miast w IV kwartale będą one wyższe niż przed rokiem.Zaskakująco dobrze wyglądają również dane na temat wartości wypłaconych kredytów hipotecznych. Przypomnijmy, że wiosną banki mocno zaostrzyły warunki ich przyznawania. Dla przykładu minimalny wkład własny w większości przypadków wzrósł z 10% do 20% wartości nieruchomości. Mimo to od stycznia do listopada wypłacono kredyty na kwotę 57,9 mld zł. Nie udało się więc przebić wyniku z rekordowego 2019 r., ale ta wartość jest aż o 6 mld zł wyższa niż w tym samym okresie w 2018 r.Wynik jest tak wysoki przede wszystkim dzięki zamożnym klientom, dla których dwukrotnie wyższy wymagany wkład własny nie był żadną przeszkodą. Za ich sprawą w listopadzie średnia kwota wypłaconego kredytu wyniosła rekordowe 303 505 zł.Jest jednak również druga strona medalu. Z powodu obaw o utratę pracy oraz przez zaostrzenie wymogów, zdecydowanie mniej kredytów zaciągnęli „zwykli” Polacy. Liczba kredytów wypłaconych od stycznia do listopada wyniosła 199,3 tys., a więc była o 20 tysięcy niższa niż przed rokiem i o 11 tysięcy niższa niż 2 lata temu. Mniej kredytów na niższe kwoty również przyczyniło się do wywindowania średniej kwoty do rekordowego poziomu.Oprócz poziomu średniej kwoty, kredyty hipoteczne biją również dwa inne rekordy. Chodzi o poziom oprocentowania i wysokość rat. Od 14 grudnia stawka WIBOR 3M wynosi 0,21%, co jest najniższym poziomem w historii. Od niej zależy natomiast oprocentowanie większości dopiero wypłacanych jak i spłacanych już kredytów hipotecznych w złotych. Oprocentowanie niektórych kredytów w złotych, wypłaconych przed 2009 r., których marża wynosi 0,8%, spadnie do zaledwie 1,01%. W przypadku kredytów wypłacanych obecnie zdarzają się oferty z marżą 1,9%. Dzięki spadkowi WIBORu oprocentowanie początkowe w takim przypadku wyniesie 2,11%, czyli najmniej w historii.Jeśli wspomniany poziom stawki WIBOR się utrzyma do końca grudnia, to w przyszłym roku wielu kredytobiorców zapłaci najniższe raty w historii. W przypadku kredytu na kwotę 300 000 zł na 30 lat udzielonego w na początku 2008 r. rata po aktualizacji oprocentowania wyniesie zaledwie 1159 zł. Jeszcze w styczniu 2020 r. wynosiła 1313 zł. Rata w stosunku do grudniowej spadnie jednak tylko o 1 zł – 2 zł, ponieważ WIBOR spadł przecież minimalnie - z 0,22% do 0,21%.