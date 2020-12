"Kevin sam w domu" - ile wart jest dom rodziny McCalisterów?

Wiele osób nie wyobraża sobie świąt bez filmu "Kevin sam w domu". Warto wiedzieć, że słynny dom McCalisterów istnieje naprawdę - jego wycena może zaskakiwać.

Przeczytaj także: Ceny domów w górach wciąż wysokie

Rynek nieruchomości premium w Polsce

Domy w Polsce coraz droższe

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie ceny ofertowe m2 domów w wybranych miastach W ciągu roku ofertowe ceny domów na największych rynkach w Polsce solidarnie wzrosły. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Dom znajduje się na przedmieściach Chicago w niewielkiej miejscowości Winnetka, ma powierzchnię 4243 stóp², czyli 394 m², 5 sypialni i 4 łazienki. Amerykański portal Zillow wycenia go aktualnie na 1 mln 655 tys. dolarów, czyli w przeliczeniu 6 mln 123 tys. zł. Ceny domów w Stanach Zjednoczonych rosną dynamicznie od początku pandemii. Wzrostowi cen domów towarzyszy wyludnianie się dużych ośrodków. Z Nowego Jorku, jak informuje foxbusiness.com od marca do listopada wyprowadziło się 295 tys. osób. Powodem są obawy związanez koronawirusem, sytuacja ekonomiczna, chaos w szkołach i rosnąca przestępczość.W serwisie Domiporta znajduje się aktualnie 109 domów w cenie zbliżonej do aktualnej wartości domu rodziny Kevina, dla przypomnienia 6 mln 123 tys. zł. Droższych jest kolejnych 470. Najwięcej z nich, co nie jest zaskoczeniem, znajduje się w Warszawie i okolicach.Mając do dyspozycji około 6 mln zł możemy kupić m.in. willę z 1905 r. w najpiękniejszej części Konstancina Jeziorny – jedną z najciekawszych polskich rezydencji inspirowanych francuskimi willami z okresu II Cesarstwa. Jeśli interesuje nas coś nowszego możemy wybrać luksusową willę o klasycznej i ponadczasowej architekturze wybudowaną w 2009 roku w Podkowie Leśnej. W najbardziej prestiżowych dzielnicach Warszawy bywa już dużo drożej. Przedwojenna willa „z historią” na Żoliborzu z 1936 roku, zachowana w niemal oryginalnym stanie, to koszt 14 mln zł.Z wyjściowym budżetem będzie nas za to stać na dom w Gdyni Kamiennej Górze, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Trójmiasta położonej w sąsiedztwie Zatoki Gdańskiej, Bulwaru Nadmorskiego oraz portu jachtowego.Wielbicielom drewnianej architektury możemy polecić Zespół Dworsko - Leśny Kryńszczak położony w okolicach Łukowa. Obiekt powstał w 1904 r., został odrestaurowany zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków i nazywany jest perłą architektury.W Poznaniu za taką kwotę możemy kupić kamienicę położoną 200m od Starego Rynku. Na najwyższym piętrze znajduje się apartament z pokojem kąpielowym oraz ogrodem zimowym z widokiem na poznański Ratusz.We Wrocławiu lekko nadwyrężając wyjściowy budżet możemy nabyć rezydencję zlokalizowaną w dzielnicy Krzyki. Koszt to 7,5 mln zł jednak nieruchomość podzielona jest na 3 moduły z niezależnymi wejściami, mogą więc w niej zamieszkać aż 3 rodziny.W Krakowie za nieco ponad 7 mln zł możemy nabyć rezydencję zlokalizowaną w prestiżowej dzielnicy - Wola Justowska, niedaleko Kopca Kościuszki. Nieruchomość o powierzchni 430 m2, położona na dużej działce i znajduje się 4 km od krakowskiego rynku.Wychodząc poza segment nieruchomości premium także na szerokim rynku mamy do czynienia ze wzrostem cen domów. Analiza portalu Domiporta.pl pokazuje, że w ciągu roku ofertowe ceny domów na największych rynkach w Polsce solidarnie wzrosły.Z największymi wzrostami mamy do czynienia w Krakowie, gdzie ceny ofertowe rok do roku są wyższe o niemal 13 proc. W Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu również mamy do czynienia z dwucyfrowymi wzrostami. Nieco niższe tempo wzrostu cen utrzymuje się w Poznaniu.Rok 2020 mimo niespotykanych wcześniej trudności nie przyniósł spadku cen domów. Jak wynika z danych Domiporta Polacy podczas wiosennego lockdownu rozpoczęli poszukiwania większych mieszkań oraz właśnie domów. Operując językiem epidemiologów po wiosennym „wypłaszczeniu” się krzywej wzrostu cen już w czerwcu powróciły one do trendu wzrostowego. Najbardziej poszukiwanym zasobem stały się nieruchomości z ogrodem oraz te przystosowane do pracy zdalnej – odpowiedni metraż i liczba pomieszczeń. Dodatkowym paliwem dla cen nieruchomości były i są nadal rekordowo niskie stopy procentowe oraz postrzeganie tego rynku jako bezpiecznej przystani w trudnych czasach.