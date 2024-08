59% Polaków mieszka w domach

W domach mieszka prawie 59% Polaków - wynika z danych Eurostatu. Marzenia o własnym domu ochoczo realizowaliśmy aż do 2016 roku. Potem, aż do ogłoszenia epidemii, coraz więcej z nas nad dom zaczynało przedkładać mieszkanie w bloku. Mogło mieć to związek z procesem starzenia się społeczeństwa. COVID wiele zmienił, bo wywołał exodus z miast, ale nie ma pewności czy na trwałe.

Mieszkania dominowały jeszcze 18 lat temu

Deweloperzy wstali z kolan, a Kowalscy jeszcze nie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli inwestorzy indywidualni W pierwszym półroczu 2024 roku inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę mniej niż 40 tysięcy nowych domów – wynika z danych GUS. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Trauma 2022 roku ciąży budownictwu mieszkaniowemu

W Europie królują domy

Blokowiska też mają swoich amatorów

