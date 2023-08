Domy na sprzedaż: Bezpieczny Kredyt 2% "rozbujał" rynek

Wprawdzie lato zasadniczo nie jest okresem, który zazwyczaj charakteryzuje się wysokim zainteresowaniem domami na sprzedaż, to jednak okazuje się, że ten rok wyłamuje się ze statystyk. Jak pisze Otodom, w lipcu tego roku wyszukiwań tego rodzaju nieruchomości jest o 15% więcej niż rok temu. Należy to niewątpliwie wiązać ze startem Bezpiecznego Kredytu 2%, tym bardziej, że potencjalni nabywcy poszukują przede wszystkim domów kwalifikujących się do limitów określonych programem.

Przeczytaj także: Boom na domy jednorodzinne się skończył

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakim stopniu Bezpieczny Kredyt 2% wzmógł zainteresowanie zakupem domu?

Jakie domy cieszą się wśród Polaków największą popularnością?

Czy oferta domów na sprzedaż zawiera dużo propozycji dla osób chcących skorzystać z rządowego programu dopłat?

Wzrost popytu w segmencie domów na sprzedaż to efekt ogólnego ożywienia na rynku nieruchomości, związanego częściowo z programem dopłat do kredytów. Z jednej strony obserwujemy bowiem rosnące zainteresowanie domami w cenach spełniających limity programu Bezpieczny Kredyt 2%. Jednak z drugiej strony Polacy coraz częściej poszukują także droższych domów. To wskazuje, że obecnie zakup tego typu nieruchomości rozważają również nabywcy gotówkowi lub dysponujący wyższą zdolnością kredytową – komentuje Karolina Klimaszewska, starsza analityczka Otodom.

Rośnie popularność niewielkich domów

Kliknij, aby powiekszyć fot. Dmitry - Fotolia.com Kupno domu coraz popularniejsze Bezpieczny kredyt 2% wzmógł zainteresowanie domami na sprzedaż

Biorąc pod uwagę limity programu Bezpieczny Kredyt 2%, nie dziwi fakt, że w ostatnim czasie zwiększyła się liczba wyszukiwań mniejszych domów, których cena całkowita mieści się w dopuszczalnej kwocie. W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać nasilenia tej tendencji. Nabywcy zainteresowani skorzystaniem z oferty kredytu z rządowym subsydium będą nadal poszukiwać nieruchomości o mniejszym metrażu przy liczbie pokoi, która umożliwi komfortowe funkcjonowanie na stosunkowo niewielkiej przestrzeni – podkreśla Karolina Klimaszewska.

Wysoki poziom inflacji i koszty budowy prawdopodobnie przekierowują uwagę części osób, które planowały samodzielną budowę domu, na zakup gotowych nieruchomości. Równocześnie większa niż przed rokiem liczba dostępnych ofert oraz wzrost dostępności kredytowania zachęca nabywców dysponujących wyższym budżetem do poszukiwania domów dla siebie - dodaje ekspertka Otodom.

Polacy najchętniej wybierają domy wolnostojące

W II kwartale tego roku koszt zakupu mkw. powierzchni użytkowej domu wolnostojącego był o ok. 12% niższy niż w przypadku szeregowca i o ok. 10% niższy od domu w zabudowie bliźniaczej. Jednak za tak dużą popularnością domów wolnostojących stoi przede wszystkim nasze przywiązanie do posiadania własnego ogrodu i prywatności, której inne typy domów nie zapewniają w tak dużym stopniu – zaznacza Karolina Klimaszewska, Otodom.

Szeroka oferta domów do 800 tys. zł.

Szczyt ożywienia w segmencie domów na sprzedaż przypada zazwyczaj w okresie noworocznym. W tym roku jednak, za sprawą obietnicy rządowych dopłat w programie Bezpieczny Kredyt 2%, historycznie obserwowana sezonowość zakupów na rynku mieszkaniowych nie ma zastosowania. Według danych Otodom w lipcu 2023 r. liczba wyszukiwań domów na sprzedaż wzrosła o 14% względem czerwca i była o 15% wyższa w porównaniu do ubiegłego roku.W porównaniu do ubiegłego roku potencjalni nabywcy częściej zwracają uwagę na domy o mniejszym metrażu. W lipcu prawie 40% wyszukiwań domów dotyczyło tych o powierzchni liczącej minimum 76-100 mkw., podczas gdy te przekraczające 150 mkw. stanowiły niecałe 14% wyszukiwań.Trend znajduje odzwierciedlenie także w preferowanej liczbie pokoi. Najbardziej na popularności wśród potencjalnych nabywców zyskują bowiem domy cztero-i pięciopokojowe, których wyszukiwania stanowiły w lipcu 43% wszystkich ogłoszeń w tej kategorii.Warto zauważyć jednak, że większym niż rok temu zainteresowaniem cieszą się także domy na sprzedaż w cenie od 1-1,5 mln. zł ( +1,5 p.p. r/r w udziale wyszukiwań według przedziału cenowego).Dane Otodom wskazują, że niezmiennie największą popularnością wśród potencjalnych nabywców domów cieszą się nieruchomości wolnostojące. W lipcu dotyczyło ich aż 63% wyszukiwań w serwisie. Na drugim miejscu, daleko w tyle, znalazły się domy z zabudowie bliźniaczej (10% wyszukiwań), podczas gdy szeregowców dotyczyło jedynie 6% zapytań.Nabywcy, którzy planowali sfinansowanie zakupu domu przy pomocy programu Bezpieczny Kredyt 2%, mieli w czym wybierać. W lipcu br. blisko połowa aktywnych ofert domów na sprzedaż w serwisie Otodom kwalifikowała się do maksymalnego limitu programu, czyli 800 tys. zł. Konsumenci z mniejszym budżetem, do 600 tys. zł, mieli do dyspozycji blisko 26% spośród 68 tys. ogłoszeń. Z kolei domy na sprzedaż w granicach 600-800 tys. zł stanowiły ponad jedną czwartą dostępnej oferty.Jednak nie w każdym regionie Polski potencjalni nabywcy mieli równie szeroki wybór. W lipcu najwięcej ofert domów na sprzedaż dostępnych było w województwach mazowieckim (ponad 12 tys.), śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim (7-8 tys.). Natomiast zainteresowani zakupem tego typu nieruchomości w Świętokrzyskiem, Opolskiem i Lubuskiem musieli liczyć się z najmniejszą liczbą ofert.Co ciekawe, w porównaniu do ubiegłego roku w niektórych regionach kraju baza dostępnych domów na sprzedaż znacząco się zwiększyła. W województwach takich jak warmińsko-mazurskie, opolskie i lubelskie wzrosła o blisko jedną piątą r/r. Może to wskazywać na to, że sprzedający domy w tych regionach wiążą spore nadzieje z programem dopłat do kredytów dla osób kupujących pierwszą nieruchomość.