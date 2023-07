Ceny domów z rynku wtórnego w górę w II kw. 2023

Domy wolnostojące z rynku wtórnego wróciły na ścieżkę podwyżek cen. Jak wskazują dane Nieruchomosci-online.pl, w II kwartale 2023 r. średnia stawka ofertowa za metr wzrosła w większości miast wojewódzkich, chociaż dynamika zmian różniła się w zależności od regionu.

Po nieco spokojniejszym I kwartale, kiedy w połowie miast wojewódzkich ceny domów z drugiej ręki ustabilizowały się lub nawet lekko spadały, ponownie wróciliśmy do trendu wzrostowego. Większa skłonność właścicieli do podwyżek może być efektem odbudowy zdolności kredytowej Polaków, którą obserwujemy od kilku miesięcy. Nie zapominajmy też, że rynek domów na pewno w jakimś stopniu skorzysta na „Bezpiecznym Kredycie 2%”, co też mogło przełożyć się na wzrost cen. W ramach programu para może otrzymać do 600 tys. zł kredytu i mieć maksymalnie 200 tys. zł wkładu własnego, co pozwala nabyć dom do 800 tys. zł. W ofercie nie brakuje takich domów, chociaż dotyczy to najczęściej mniejszych miast lub przedmieść – mówi Alicja Palińska z działu analiz Nieruchomosci-online.pl.

Obniżki cen domów to rzadkość

Popyt na domy odbudowuje się bardzo powoli

Zainteresowanie ofertami domów na sprzedaż odbudowuje się bardzo powoli. Potwierdzają to także wyniki cyklicznego badania nastrojów, które przeprowadzamy wśród pośredników. W ostatnim badaniu 45% agentów nieruchomości oceniło, że w II kwartale 2023 r. popyt na domy wzrósł na ich lokalnym rynku. 35% było zdania, że sytuacja nie zmieniła się w porównaniu do I kwartału, a 20% odczuło nawet spadek popytu – mówi Alicja Palińska z działu analiz Nieruchomosci-online.pl.

W II kwartale 2023 r. spośród wszystkich miast wojewódzkich tylko trzy zanotowały spadek średniej ceny ofertowej. Taka sytuacja miała miejsce w Białymstoku (spadek o 1,6% kwartał do kwartału), Wrocławiu (o 2,7%) oraz Kielcach (o 5,5%). I tylko jedna stolica regionu utrzymała średnią cenę metra kwadratowego na poziomie z I kwartału – był to Szczecin, gdzie zmiana była praktycznie niezauważalna (0,2% w górę).W pozostałych 14 miastach wojewódzkich średnia cena ofertowa wzrosła, chociaż dynamika zmian różniła się w zależności od regionu. Metr kwadratowy domu z rynku wtórnego najbardziej podrożał w Łodzi (o 10%), Krakowie (o 8%), Olsztynie i Katowicach (po 6%). W pozostałych analizowanych miastach wzrost średniej stawki ofertowej był już mniejszy i wynosił 1-4% w relacji do I kwartału.Wśród miast, które zanotowały stosunkowo niewielką podwyżkę, znalazła się m.in. Warszawa (1,1%). W II kwartale domy były tam minimalnie droższe, ale należy zauważyć, że ceny w stolicy nie ulegają bardzo dużym wahaniom już od końcówki ubiegłego roku. W IV kwartale 2022 r. średnia cena ofertowa domu wolnostojącego wynosiła tam 9631 zł/mkw., w I kwartale 2023 r. 9569 zł/mkw., a obecnie jest to 9679 zł/mkw.Kiedy porównamy II kwartał 2023 r. do II kwartału 2022 r., liczba kontaktów z ogłoszeniodawcami sprzedającymi domy na portalu Nieruchomosci-online.pl była większa o 11%. Gdy zestawimy natomiast I i II kwartał br., liczba zapytań ze strony osób poszukujących mieszkań była większa o 2%.