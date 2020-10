GUS: o 7,4% więcej nowych mieszkań, mniej rozpoczętych inwestycji

GUS opublikował właśnie najświeższe dane odnośnie wyników budownictwa mieszkaniowego. Jak się dowiadujemy, od stycznia do września tego roku oddano do użytkowania więcej nowych mieszkań aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jeżeli chodzi natomiast o wydane pozwolenia na budowę oraz rozpoczęte w analizowanym okresie, to w tym zakresie odnotowano spadki o odpowiednio 4,6% i 6,2%.

Mieszkania oddane do użytkowania

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Jak wynika z komunikatu opublikowanego właśnie przez GUS, w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. oddano do użytkowania 156,5 tys. nowych mieszkań , tj. o 7,4% więcej niż przed rokiem.Deweloperzy przekazali do eksploatacji 101,3 tys. mieszkań - o 11,1% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 52,6 tys. mieszkań, tj. o 5,6% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,3% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,7% i 33,6%).Mniej nowych mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (995 wobec 1 510); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 1 617 mieszkań (wobec 3 248 w ub. roku).GUS podał również, że powierzchnia użytkowa nowych mieszkań oddanych w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. wyniosła 13,9 mln m2, czyli o 6,4% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. W porównaniu do okresu styczeń-wrzesień 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmalała o 0,9 m2, osiągając wartość 88,6 m2.W pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 191,8 tys. mieszkań, tj. o 4,6% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019.Pozwolenia na budowę największej liczby nowych mieszkań otrzymali deweloperzy (114,5 tys., spadek o 7,0% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (75,0 tys., wzrost o 0,3%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,8% ogółu mieszkań.Mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, w budownictwie spółdzielczym (1 126 mieszkań wobec 1 255) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 118 wobec 1 913).W okresie styczeń-wrzesień 2020 r. rozpoczęto budowę 167,3 tys. mieszkań, tj. o 6,2% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 93,8 tys. mieszkań (o 8,3% mniej niż w 2019 roku), a inwestorzy indywidualni 70,8 tys. (spadek o 2,4%), łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,4% ogólnej liczby mieszkań. Mniej inwestycji, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1 273 mieszkań wobec 1 550) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 457 wobec 2 083).Szacuje się, że na koniec września 2020 r. w budowie pozostawało 836,4 tys. mieszkań, tj. o 1,0% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019.Najwięcej mieszkań, oddanych do użytkowania oraz których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-wrzesień 2020 r., odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 33,3 tys. i 30,1 tys.) oraz wielkopolskim (16,7 tys. i 17,0 tys.). Również w województwie mazowieckim zanotowano największą liczbę mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (31,5 tys. mieszkań), na drugim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie (19,2 tys.).