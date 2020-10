Nie tylko wykończenie pod klucz. Jakie opcje interesują klientów deweloperów?

Dodatkowe usługi przy zakupie mieszkania Merytoryczne wsparcie, pomoc w zdobyciu kredytu hipotecznego, a może wykończenie mieszkania pod klucz? Portal RynekPierwotny.pl zapytał przedstawicieli firm deweloperskich, jakie dodatkowe usługi są popularne wśród nabywców mieszkań.

Grzegorz Smoliński, Dyrektor Sprzedaży w Dom Development S.A

Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA

Kliknij, aby powiekszyć fot. goodluz - Fotolia.com Jakie dodatkowe usługi przy zakupie mieszkania są ważne? Osoby decydujące się na zakup lokum na rynku pierwotnym mogą liczyć na pomoc w zdobyciu kredytu hipotecznego i wykończenie mieszkania pod klucz.

Anna Wojciechowska, dyrektor sprzedaży i marketingu ROBYG Gdańsk

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL

Karolina Guzik, menadżer sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Anna Mazij-Górecka, Manager ds. marketingu REAL DEVELOPMENT GROUP sp.z o.o. sp.k

Ewa Skibińska, marketing manager Grupy BY MADE

Karolina Opach, kierownik działu sprzedaży w spółce Quelle Locum

Krystian Cebulski, inwestor osiedla Enklawa Winogrady

Patrycja Pilarczyk z biura sprzedaży Nowa Murowana 2

Marek Smogór, reprezentujący Quadro Development

Tomasz Pietrzyński, członek zarządu firmy More Place

Małgorzata Walczak-Łondka, specjalista ds. sprzedaży firmy Sky Investments

Michał Wawrzyniak, dyrektor ds. Nieruchomości Grupy Partner

Piotr Łopatka, członek zarządu Proxin Investment

Michał Rozwadowski, współinwestor osiedla "Domy w Szczytnikach"

Paweł Andrzejewski z marki DRN Concept Deweloper

Zainteresowanie ofertą wykończenia pod klucz rośnie. W czasach reżimu epidemiologicznego to szczególnie komfortowe rozwiązanie. Klienci przy wsparciu architekta wybierają materiały, my zajmujemy się nadzorowaniem realizacji prac. Zbliżamy się więc do standardów zachodnich, gdzie wiele osób decyduje się na gotowe mieszkania.Ponadto aż ok. 75% osób kupujących mieszkania na kredyt w Dom Development korzysta z usług naszych specjalistów ds. kredytów hipotecznych. Dom Development Kredyty oferuje klientom kompleksową pomoc przy staraniu się o kredyt , wsparcie w formalnościach oraz konsultacje na każdym etapie procesu kredytowego. Taką usługę wprowadziliśmy jako pierwszy deweloper na rynku już w 2010 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasi klienci mogą dziś korzystać ze specjalnych ofert kredytowych niedostępnych dla innych.Wiemy, że każdy ma swój własny pomysł na wymarzone mieszkanie. Właśnie po to, by spełnić indywidualne oczekiwania, dajemy naszym klientom możliwość wprowadzenia zmian aranżacyjnych w nabywanych lokalach. Większość modyfikacji zgłoszonych na etapie budowy inwestycji klient może wprowadzić bezkosztowo. W wybranych projektach dajemy też nabywcom możliwość łączenia mieszkań, dzięki czemu każdy klient znajduje lokal o powierzchni odpowiadającej jego preferencjom.Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów szukających kompleksowej obsługi, rozpoczęliśmy współpracę z firmą redNet Dom zajmującą się wykończeniem pod klucz . Dedykowaną naszym klientom ofertę tej firmy można poznać i zamówić podczas spotkania w naszych biurach sprzedaży.Z każdym miesiącem obserwujemy też wzrost zainteresowania innowacjami technologicznymi zapewniającymi ekologiczną i ekonomiczną eksploatację mieszkań. Nasi klienci w coraz większym zakresie korzystają z możliwości zamontowania w mieszkaniach rozwiązań smart home, które pozwalają im na oszczędności - sięgają nawet 23% w skali roku. System Murapol Appartme wyróżnia się na tle tego typu rozwiązań oferowanych przez branżę deweloperską możliwością sterowania mediami zarówno za pomocą aplikacji mobilnej, jak i unikatowego wśród deweloperów rozwiązania - manualnego przycisku - tzw. funkcji hotelowej.Dużym zainteresowaniem naszych klientów cieszy się także program BankPartnerMurapol, w ramach którego mogą liczyć na udogodnienia w procesie uzyskiwania bankowego finansowania nabywanych z naszej oferty mieszkań.Oferujemy naszym klientom szereg dodatkowych usług, między innymi wsparcie eksperta kredytowego, specjalne warunki kredytowania i szybkie ścieżki weryfikacji w bankach przygotowane specjalnie dla firmy ROBYG w mBanku i PEKAO SA.Wśród dodatkowych usług warto wspomnieć również o możliwości zmian aranżacyjnych wprowadzanych z klientem przez dział budowy ROBYG czy karcie ROBYG Club ze zniżkami.Nasi klienci mogą liczyć również na wsparcie konsultantów firmy Keepmle dostarczającej technologię ROBYG SMART oraz skorzystać z szerokiej oferty współpracy z projektantami wnętrz i firmami zajmującymi się wykończeniem wnętrz.Poza mieszkaniem klienci w zdecydowanej większości decydują się także na zakup miejsca postojowego lub garażowego, a także na komórkę lokatorską. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się oferta programów wykończeniowych.Blisko połowa klientów ATAL decyduje się na zakup mieszkania wykończonego pod klucz w ramach jednego z trzech oferowanych w programie ATAL Design pakietów. Wybierając tę opcję nabywcy mają do dyspozycji szeroki wachlarz materiałów wykończeniowych, które są na bieżąco uzupełniany zgodnie z najnowszymi trendami. Katalog modeli i kolorów drzwi, desek podłogowych i gresów różni się w zależności od wybranego pakietu, jednak zawsze zapewnia wysoki standard i możliwość personalizacji. Ponadto każdorazowo klient korzysta z pomocy projektanta, dopasowując projekt do indywidualnych potrzeb.W ostatnim czasie konieczne było dostosowanie sposobu pracy i komunikacji do aktualnych potrzeb naszych klientów. Klienci mogą skorzystać z elektronicznego podpisywania dokumentów, poznawać naszą ofertę poprzez wirtualne spacery po mieszkaniach oraz filmy prezentujące postęp prac budowlanych na osiedlach Skanska. Spacery 360° bez wychodzenia z domu można obecnie odbyć po osiedlach Park Skandynawia, Holm House i Jaśminowy Mokotów.Dodatkowym udogodnieniem, które szczególnie docenili nasi klienci, są bezkontaktowe odbiory. Dostaliśmy wiele sygnałów, że to duże ułatwienie, dlatego taka organizacja całego procesu wciąż jest dostępna i cieszy się dużą popularnością.Naszym klientom oferujemy również możliwość spotkania z handlowcem i doradcą finansowym, którzy służą pomocą w ocenie sytuacji i pozyskaniu finansowania zakupu. Dzięki temu klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w badaniu swojej zdolności kredytowej przed kupnem mieszkania i mają pewność, że podejmują świadome, bezpieczne i korzystne finansowo decyzje.Klientom, którzy kupują na kredyt, proponujemy bezpłatną pomoc doradcy finansowego. Dzięki temu klienci nie muszą samodzielnie zbierać i analizować wielu ofert kredytów hipotecznych. Ekspert zapewnia im maksymalny komfort oraz kompleksową obsługę transakcji. Oferujemy bezpłatną pomoc profesjonalnych doradców podatkowych i kredytowych.Dajemy także możliwość wykończenia pod klucz przy współpracy z renomowanymi architektami wnętrz z Warszawy, Wrocławia i Poznania.Ponadto cały czas działają wirtualne formy kontaktu z naszymi doradcami sprzedaży oraz zdalne metody podpisywania umów. Wybór mieszkania ułatwiają także udogodnienia takie jak wirtualne makiety osiedli, dostępne w każdym naszym biurze sprzedaży.Usługą chętnie wybieraną przez inwestorów, nabywających kolejne już mieszkanie do swojego portfolio, jest wykończenie pod klucz. Zarówno w Poznaniu, jak i w Łodzi oferujemy je w kilku różnych wariantach. Wykończenie pod klucz ma szereg zalet: od jasnego, zapisanego w umowie terminu zakończenia prac aż po brak konieczności samodzielnego żonglowania materiałami i czasem fachowców. A że ta usługa dostępna jest u nas w kilku wariantach cenowych, to jest czymś, co każdy nabywający mieszkanie może wziąć pod uwagę.Konsultacje doradcy finansowego, pomagającego np. wybrać najlepszą ofertę kredytu hipotecznego, są kolejną usługą często wybieraną przez naszych klientów.Nasi klienci coraz chętniej korzystają z usługi wykończenia pod klucz. Dla każdej inwestycji mamy przygotowane dedykowane pakiety wykończeniowe, z których najbardziej popularna jest „Opcja na start“ w wersji rozszerzonej oferowana w inwestycji ST_ART Piątkowo. Pakiet zawiera projekt całego mieszkania, wykończenie z instalacją nie tylko wszystkich stałych elementów zabudowy, ale także meble ruchome i urządzenia RTV/AGD. Korzystają z niego przede wszystkim inwestujący w wynajem, ale ma on swoich zwolenników również wśród rodziców kupujących pierwsze mieszkanie dla swoich dzieci wyjeżdżających na studia lub rozpoczynających karierę.Ponieważ zakup mieszkania, to ważna decyzja, którą zwykle podejmujemy raz w życiu, toteż łączy się z dużymi emocjami, jakie towarzyszą Klientom podczas transakcji zakupowej. Mając to na uwadze, wspieramy Klientów pakietem korzyści od Partnerów współpracujących z Real Development Group w zakresie produktów i usług związanych z wykańczaniem i wyposażaniem wnętrz.Ponadto klienci chętnie korzystają z doradców finansowych współpracujących z RDG, którzy kompleksowo podejmują temat pozyskiwania produktów kredytowych na zakup mieszkania. Nie mniej chętnie, Klienci sięgają po usługi projektowania wnętrz u naszych partnerskich pracowni architektonicznych, mając na uwadze czas i cel, który chcą osiągnąć- maksymalną funkcjonalność z zakupionego mieszkania. Świadomość Klientów wiele nam ułatwia, pozwala dokładnie zbadać potrzeby i dostarczyć wartości, których oczekują.Przede wszystkim z wykończenia pod klucz. Inwestorzy, często z uwagi na brak czasu, nie chcą zajmować się tym samodzielnie, wolą dostać produkt gotowy do zamieszkania – z meblami. W naszych mikroapartamentach jest wszystko, czego potrzeba do wygodnego życia oraz do pracy zdalnej. Dzięki składanym meblom i właściwej aranżacji oszczędzamy przestrzeń. Wyposażamy lokale nawet w sprzęt RTV AGD, łącznie z pralką z funkcją suszarki.Wynajmem można zarządzać samodzielnie lub skorzystać z pomocy profesjonalnego operatora. Przy wyborze drugiej możliwości inwestorzy dostają stały zysk w wysokości 7% netto rocznie. Nie trzeba podejmować decyzji na tym etapie budowy, ale już teraz większość klientów jest zainteresowana produktem bezobsługowym z wypłatą stałego zysku.Ponadto klienci indywidualni korzystają z darmowych konsultacji z doradcą kredytowym. Zdarza się, że nie chcą angażować wszystkich swoich oszczędności, więc posiłkują się kredytem. Po zakupie lokalu inwestycyjnego mają możliwość – bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też nie – odzyskania 23% podatku VAT.Wielu z naszych klientów decyduje się na współpracę z polecanymi przez nas doradcami kredytowymi, którzy są w stanie sprawnie przeprowadzić ich przez cały proces, jednocześnie oferując dodatkowe bonusy.Najczęściej z pomocy ekspertów finansowych, z którymi współpracujemy. Ta usługa pozwala możliwie precyzyjnie wyliczyć zdolność kredytową naszego klienta, przedstawić najlepsze propozycje finansowania zakupu nieruchomości, czy nawet podać prawdopodobną miesięczną ratę kredytu.Nasi klienci najczęściej korzystają z pomocy eksperta finansowego. Ponadto służymy pomocą i doradztwem w wielu innych kwestiach, jak zmiany lokatorskie (o ile są zgłoszone odpowiednio wcześniej), czy pomysły na aranżacje.Naszym klientom gwarantujemy pełne wsparcie i doradztwo przy zakupie mieszkania. Wierzymy, że nasze doświadczenie na rynku nieruchomości zapewnia gwarancję zadowolenia przyszłych mieszkańców, co potwierdzają sukcesy realizowanych przez nas inwestycji.Najczęściej wsparcie eksperta finansowego, ponadto doradzaliśmy klientom w zakresie wykończenia wnętrz, zarówno przed odbiorem kluczy do domu, jak i po. Jako inwestorzy, doskonale znamy nasz produkt i tą wiedzą z chęcią się dzielimy, co pozwala stworzyć przestrzeń dopasowaną do stylu życia.Bardzo często Klienci korzystają z opcji podniesienia standardu poszczególnych lokali poprzez pakiety dodatkowe oferowane przez dewelopera – np. ogrzewanie podłogowe czy też system inteligentnego domu. Współpracujemy ściśle z firmami, które pomogą przejść przez kolejne kroki nieruchomości i sprawią, że Klient będzie czuł się komfortowo.Na początkowych etapach zakupu pomocą służy specjalista ds. finansowych. Pani Joanna, która na wieloletnie doświadczenie w temacie kredytów, pomaga w uzyskaniu jak najkorzystniejszej oferty oraz dopełnieniu formalności. Oferujemy też możliwość współpracy z firmą działającą w zakresie wykończenia wnętrz – redNet Dom. Nasi Klienci mogą liczyć również na dodatkowe rabaty m. in. w sieci sklepów Leroy Merlin oraz grupie Mo.Jako Grupa Partner od wielu lat współpracujemy z doradcami finansowymi, z których usług bardzo często korzystają nasi klienci. Kupujący są przeprowadzeni przez cały proces kredytowania, doradcy pomagają uzyskać i wypełnić niezbędne dokumenty, a ponadto są z klientami aż do zakończenia, czyli do momentu uzyskania wpisu do księgi wieczystej.Klienci pojawiający się w biurze sprzedaży Nowych Ogrodów najczęściej pytają i korzystają z usług doradców kredytowych. Proxin Investment od kilku lat współpracuje z doświadczonymi doradcami kredytowymi, którzy chętnie pomagają przeprowadzić klientów przez cały proces kredytowy, od zakupu, uzyskania kredytu, po ostateczną finalizację.Nasz ekspert finansowy podpowiada klientom, którzy chcą uzyskać kredyt z nieco niższym wkładem własnym, a oprócz tego przygotowaliśmy specjalną promocję: 10% rabatu na zakupy w Leroy Merlin. Oferujemy również pomoc w zakresie projektowania i wykańczania wnętrz.Służymy pomocą i wsparciem przy zakupie mieszkania. Dbamy o to, by już na etapie wyboru własnego „M” klienci mogli liczyć na nasze doradztwo w każdej sprawie, tak samo jak podczas finalizacji wszelkich formalności czy odbioru kluczy.