GUS: o 5,5% więcej nowych mieszkań, ale mniej pozwoleń na budowę

Pojawił się właśnie najnowszy komunikat GUS na temat wyników, jakie wypracowało od stycznia do sierpnia br. budownictwo mieszkaniowe. Okazuje się, że w badanym przedziale czasowym wzrosty dotyczyły tylko jednego z monitorowanych obszarów. Więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku było jedynie lokali oddanych do użytkowania. Pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych budów było mniej o odpowiednio 4,6% i 10%.

Mieszkania oddane do użytkowania

Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego w Polsce W sierpniu, w porównaniu do lipca 2020 roku, spadła liczba mieszkań oddanych do użytkowania (o 23,3%).

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-sierpień 2020 r. oddano do użytkowania 135,8 tys. nowych mieszkań, tj. o 5,5% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 87,7 tys. nowych mieszkań (9,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.), natomiast inwestorzy indywidualni – 46,0 tys. mieszkań, tj. o 3,5% więcej niż w 2019 r. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,4% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,6% i 33,8%).Mniej nowych mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (816 wobec 1 436); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 1 338 mieszkań (wobec 2 718 w ub. roku).Powierzchnia użytkowa nowych mieszkań oddanych w okresie styczeń-sierpień 2020 r. wyniosła 12,1 mln m2, czyli o 4,4% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019 . W porównaniu do okresu styczeń-sierpień 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmalała o 0,9 m2, osiągając wartość 88,8 m2.W pierwszych ośmiu miesiącach 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 168,3 tys. mieszkań, tj. o 4,6% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (100,6 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (65,6 tys.), którzy względem ubiegłego roku odnotowali spadek odpowiednio o 5,7% i 1,7%. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,7% ogółu mieszkań. Mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, w budownictwie spółdzielczym (1 094 mieszkań wobec 1 159) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 026 wobec 1 811).W okresie styczeń-sierpień 2020 r. rozpoczęto budowę 141,1 tys. mieszkań, tj. o 10,0% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 76,8 tys. mieszkań (o 14,4% mniej niż w 2019 roku), a inwestorzy indywidualni 61,9 tys. (spadek o 3,3% r/r), czyli łącznie 98,3% ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1 266 mieszkań wobec 1 292) oraz w pozostałych for-mach budownictwa (1 141 wobec 1 874).Szacuje się, że na koniec sierpnia 2020 r. w budowie pozostawało 830,9 tys. mieszkań, tj. o 0,9% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019.Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-sierpień 2020 r., odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 28,0 tys. i 25,2 tys.) oraz wielkopolskim (16,9 tys. i 14,6 tys.). Największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania charakteryzowało się województwo mazowieckie (27,5 tys. mieszkań) i dolnośląskie (14,2 tys.).