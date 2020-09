Nowe mieszkania: deweloperzy zdradzają plany inwestycyjne

Jakie nowe projekty planują wprowadzić deweloperzy? Jakie nowe mieszkania trafią do oferty? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl.

Paweł Ruszczak, p.o. prezesa Develii

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Lumea Bouygues Immobilier Deweloperzy opowiadają o swoich planach inwestycyjnych

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Emil Basta z biura sprzedaży dewelopera WPBM Mój Dom S.A.

W tym roku zamierzamy wprowadzić do sprzedaży nowe etapy realizowanych już inwestycji w Gdańsku, a także kolejne etapy osiedli w Krakowie. Nowy projekt, w nowej lokalizacji planujemy również w Warszawie.W Gdańsku klienci będą mieli do wyboru nowe mieszkania w dwóch inwestycjach, których metraż waha się od 30 mkw. do 109 mkw. W Krakowie natomiast w trzech osiedlach dostępne będą lokale o powierzchni od 30 mkw. do 90 mkw.Zgodnie z przyjętym na ten rok planem realizujemy i jednocześnie rozpoczynamy przedsięwzięcia inwestycyjne we wszystkich siedmiu aglomeracjach, w których prowadzimy działalność. Co istotne, są to zróżnicowane inwestycje, pozwalające nam dotrzeć z ofertą do różnych grup odbiorców, zarówno osób poszukujących inwestycji premium, jak i projektów z segmentu popularnego.Intensywnie pracujemy nad przygotowaniem nowych inwestycji w Warszawie i w Pruszkowie, a także Gdańsku, Szczecinie, Łodzi i Chorzowie. Będziemy również kontynuować rozbudowę Villi Campina, luksusowego podmiejskiego osiedla w Ożarowie Mazowieckim, gdzie nieprzerwanie trwa budowa piętrowych domów szeregowych o metrażu 108 mkw. z garażem. Powstają one na działkach o powierzchni od 340 mkw. do 530 mkw. w sąsiedztwie Puszczy Kampinoskiej.Wszystkie inwestycje realizujemy zgodnie z harmonogramem, nie zmieniamy terminów żadnych działań. Nasze mieszkania są dostosowane do potrzeb rynku i oczekiwań klientów. Oferta obejmuje jednopokojowe mieszkania o powierzchni od około 30 mkw. lub nawet mniejszej oraz o metrażu około 40 mkw., a także dwupokojowe i trzypokojowe lokale o powierzchni od 50 mkw. do 70 mkw., jak również większe mieszkania cztero i pięciopokojowe.W ostatnich miesiącach wprowadziliśmy do sprzedaży kolejny etap osiedla Mój Ursus w Warszawie. Planujemy także wprowadzić na rynek nowe etapy inwestycji Modern City zlokalizowanej przy ulicy Szeligowskiej na warszawskim Bemowie i nową inwestycję przy ulicy Marynin na pograniczu Bemowa i Woli. Do oferty wejdą również nowe mieszkania w osiedlu Praga Nova położonym przy ulicy Żupniczej na warszawskiej Pradze oraz w kolejnych etapach inwestycji zlokalizowanej przy ulicy Posag 7 Panien w Ursusie.W związku z utrzymującym się wysokim poziomem niepewności klientów co do sytuacji ekonomicznej, co wpływa również w znaczący sposób na podejmowanie decyzji zakupowych, podtrzymujemy decyzję o wstrzymaniu realizacji dwóch kolejnych etapów inwestycji.We wrześniu tego roku planujemy rozpoczęcie budowy dwóch nowych inwestycji na terenie Warszawy. Będą to Apartamenty Przy Agorze 6 na Bielanach oraz drugi etap inwestycji Warszawski Świt zlokalizowanej na pograniczu Pragi Północ i Targówka. Obie inwestycje są już w sprzedaży. W ofercie znajdują się jeszcze mieszkania dwu, trzy i czteropokojowe o powierzchni od 35 mkw. do 127 mkw.W tym roku planujemy rozpocząć budowę dwóch kolejnych inwestycji w Warszawie i jednej w Krakowie.W tym roku wprowadziliśmy do sprzedaży ponad 450 nowych mieszkań w trzech inwestycjach: Osiedle Lumea w Warszawie, Essentiel Talarowa w Warszawie oraz Perspective - Wille Miejskie we Wrocławiu.W ofercie Osiedla Lumea znajduje się szeroki wybór mieszkań o metrażach od 37 mkw. do 109 mkw. Szczególnie atrakcyjne są przestronne, czteropokojowe mieszkania dla rodzin. Inwestycja Essentiel Talarowa to dwa trzypiętrowe budynki, w których znajdują się funkcjonalne mieszkania jednopokojowe, kompaktowe lokale dwupokojowe i trzypokojowe oraz czteropokojowe mieszkania dla rodzin o powierzchni od 26 mkw. do 100 mkw.Z kolei Perspective to kameralne budynki w stylu willi miejskich, w których zaprojektowaliśmy mieszkania od 28 mkw. do 85 mkw. Oferta obejmuje, zarówno funkcjonalne mieszkania typu studio, przestronne mieszkania dwu i trzypokojowe, jak i komfortowe lokale czteropokojowe.Przygotowujemy kilka projektów i przymierzamy się do nowej inwestycji w Rembertowie. W najbliższych tygodniach, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, rozpoczynamy sprzedaż i budowę Nowego Osiedla Natura II w Wieliszewie. W pierwszym etapie do sprzedaży trafi 70 nowych mieszkań. W ramach trzyetapowej, przepełnionej zielenią inwestycji powstanie sześć czterokondygnacyjnych budynków z windami i podziemnymi garażami. Finalnie w ofercie znajdzie się 230 mieszkań o metrażu od 29 mkw. do 76 mkw. Nowe Osiedle Natura II to miejsce dla osób lubiących spokój, bliskość przyrody oraz funkcjonalne i ekologiczne rozwiązania. Lokale usytuowane na parterze będą miały przynależne ogródki, a pozostałe balkony. W inwestycji zaprojektowane zostało przedszkole i lokale usługowe. Części wspólne osiedla zasili zielona energia z paneli fotowoltaicznych, a wszystkie nowe mieszkania zostaną wyposażone w systemy inteligentnego domu Aria Eco Smart.Centralnym punktem osiedla będzie naturalny plac zabaw, który wraz z licznymi terenami zielonymi stworzy ekosystem sprzyjający spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Projekt powstaje w Wieliszewie, w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego, kilkanaście kilometrów od Warszawy. Sprawną komunikację zapewnia kolejka SKM, którą do stacji Dworzec Gdański można dojechać w ciągu około 30 min.Na bieżąco poszerzamy ofertę mieszkaniową. Nasze dwie najnowsze inwestycje Lazur Park i Villa Neptun powstają na zdobywającej coraz większą popularność Wyspie Sobieszewskiej, która jest jednym z ciekawszych regionów Trójmiasta. W projekcie Lazur Park znajdzie się 36 nowych mieszkań o powierzchni od 27 mkw. do 58 mkw. Z kolei w Villi Neptun mamy w ofercie 40 apartamentów pod wynajem o powierzchni od 28 mkw. do 58 mkw. Obie inwestycje, poza kameralną zabudową i lokalizacją łączy nowoczesna architektura, w której przeważają duże przeszklenia, a każdy z lokali ma zapewnioną dodatkową przestrzeń w postaci ogródka lub balkonu. Termin oddania do użytku obu inwestycji planowany jest na drugą połowę 2021 roku.Ceny mieszkań w Lazur Park wynoszą od 317 tys. zł do 536 tys. zł brutto. Ze względu na mieszkaniowy charakter inwestycji zastosowany jest 8 proc. VAT. W inwestycji Villa Neptun ceny apartamentów pod wynajem kształtują się w przedziale od 387,5 tys. zł do 686,5 tys. zł brutto. W tej inwestycji lokale objęte są 23 proc. stawką VAT. Poza projektami na Wyspie Sobieszewskiej, planujemy w tym roku rozpocząć sprzedaż w inwestycji Osiedle Kociewskie, która będzie realizowana w rejonie Tczewa, w miejscowości Rokitki, a także w projekcie Neo Jasień zlokalizowanym w gdańskim Jasieniu.Nie planujemy w tym roku wprowadzać do sprzedaży nowych projektów. Niedawno oddaliśmy do użytkowania inwestycję Osiedle nad Odrą przy ulicy Rychtalskiej we Wrocławiu i do końca roku oddamy ostatni, czwarty etap osiedla Pixel House zlokalizowanego przy ulicy Legnickiej. Na początku 2021 roku gotowa będzie też inwestycja Nova Stoczniova we wrocławskim Zakrzowie.