Osiedle Latarników: 214 nowych mieszkań w Gdańsku

Develia rozszerza ofertę budowanego w Gdańsku Osiedla Latarników. Do sprzedaży trafiło właśnie 214 nowych mieszkań realizowanych w ramach II etapu inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na IV kwartał br., ich zakończenie - na początek 2023 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Latarników - wizualizacja inwestycji W II etapie Osiedla Latarników powstaną trzy 7-piętrowe budynki z mieszkaniami o po-wierzchni od 30 do 109 mkw.

- Letnica jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic Gdańska. Jest bardzo dobrze skomunikowana z centrum i jednocześnie umożliwia szybki dojazd do głównych tras wyjazdowych z miasta. Jej niewątpliwym atutem jest także bliskość plaż Zatoki Gdańskiej. Ponadto mieszkania na Letnicy wciąż są konkurencyjne cenowo względem nieruchomości w innych dzielnicach w pasie nadmorskim lub sąsiadujących z centrum - mówi Mirosław Kujawski, członek zarządu Develii.

II etap Osiedla Latarników to trzy 7-piętrowe budynki, które pomieszczą 214 nowych mieszkań o powierzchniach od 30 do 109 mkw. Mieszkańcy ostatnich kondygnacji będą mogli cieszyć się ponad 40-metrowymi tarasami. W planach dewelopera nie zabrakło miejsca dla komórek lokatorskich oraz podziemnego parkingu. Na terenie osiedla zaplanowano zieleń oraz plac zabaw.Atutem nowych mieszkań jest niewątpliwie ich położenie - inwestycja powstaje przy ulicy Letnickiej, a więc w dobrze skomunikowanej części miasta, a także w niedalekim sąsiedztwie plaż (w linii prostej do morza jest zaledwie 900 m) oraz Park Brzeźnieńskiego im. JJ. Haffnera.W odległości 1,5 km od Osiedla Latarników znajdują się stadion piłkarski Energa oraz kompleks wystawienniczo-kongresowy AmberExpo, które powstały przed Euro 2012. Część dzielnicy została wtedy zrewitalizowana, a miasto zainwestowało w układ drogowy. W związku z dynamicznym rozwojem dzielnicy wciąż realizowanych jest tu wiele inwestycji. W planach jest m.in. Nautilus Gdańsk – nowoczesny obiekt edukacyjno-rozrywkowy z multimedialnym oceanarium, gastronomią, usługami oraz centrum medycznym i spa.Budowa I etapu Osiedla Latarników, w którym zdecydowana większość mieszkań została już sprzedana, zakończy się pod koniec 2021 r. Drugi etap zgodnie z planem będzie gotowy na początku 2023 r.