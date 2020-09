Nowe mieszkania we Wrocławiu. Archicom buduje Sady nad Zieloną

Wrocławskie Księże Wielkie, ulica Blizanowicka, pobliskie sąsiedztwo terenów Natura 2000 i rzeki Zielonej. To właśnie pod tym adresem wzniesie się kolejna realizacja z portfolio Archicomu. W pierwszym etapie inwestycji Sady nad Zieloną kupujący mogą wybierać spośród 81 nowych mieszkań o zróżnicowanych metrażach.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sady nad Zieloną - wizualizacja inwestycji Nowa inwestycja Archicomu charakteryzuje się kameralną zabudową

Archicom szykuje nowe mieszkania we Wrocławiu. Sady nad Zieloną to cztery 3-piętrowe budynki wielorodzinne z lokalami o wysokości 265 cm. W I etapie inwestycji zaplanowano 81 nowych mieszkań- od kompaktowych dwóch pokoi o powierzchni 35 mkw., po znacznie przestronniejsze, bo ponad 80-metrowe cztery pokoje. Projekty mieszkań z powodzeniem pozwalają na zmiany aranżacyjne - połączenie salonu z kuchnią czy zamianę pomieszczeń.Wizytówką osiedla będzie wspólny teren w stylu ogrodowym, w którym przyszli mieszkańcy znajdą niejedno miejsce do relaksu. Większość mieszkań na parterze posiada przestronne, zielone ogródki wydzielone żywopłotem, które stanowią przedłużenie salonu oraz naturalne przejście pomiędzy mieszkaniem a ogólnodostępną zielenią. Mieszkańcy wyższych kondygnacji zyskaj balkony i tarasy, z których rozpościerać się będzie widok na osiedlową zieleń - oczko wodne, łąki, własny sad z drzewami owocowymi i krzewami.Do dyspozycji mieszkańców będzie strefa sportu wpisana w krajobraz - trawiaste boisko (powstające we współpracy z gminą), osiedlowy fitness, trasa spacerowa wzdłuż Grobli Oławskiej, polana wokół starych drzew. Entuzjaści dłuższych spacerów będą mogli cieszyć się z uroków znajdującego się nieopodal Parku Wschodniego oraz skorzystać z licznych ścieżek pieszo-rowerowych w okolicy. Na osiedlu znajdą się stojaki rowerowe m.in. przy wejściach do klatek schodowych, a w części podziemnej budynku rowerownie i wózkownie.Dla najmłodszych dostępny będzie plac zabaw, hamaki i miejsca do rekreacji w przestrzeni osiedla. Mieszkańcy skorzystają z miejsc postojowych w garażach i naziemnych oraz z komórek lokatorskich. Komfort i bezpieczeństwo zapewni monitoring i kontrola wjazdu. Na osiedlu znajdzie się osiedlowy sklep, gdzie mieszkańcy zrobią codzienne zakupy. Bliskość z ul. Opolską (przedłużenie ul. Krakowskiej) zapewni dostęp do wielu sklepów, usług, szkoły, przedszkola oraz komunikacji miejskiej.