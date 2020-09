ROBYG buduje 400 nowych mieszkań i domów we Wrocławiu

ROBYG intensywnie działa na terenie Wrocławia. Prowadzone tam aktualnie inwestycje powiększą dolnośląski rynek o 400 nowych mieszkań i domów. Na tym jednak nie koniec, ponieważ po połączeniu z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym deweloper ma do dyspozycji grunty, które wcześniej należały do zakupionej przez niego spółki.

Uroczysko - kilkaset nowych mieszkań pod lasem

Kameralne Wojszyckie Alejki

Nowe mieszkania nad potokiem

Domy przy lesie i rzece

Kliknij, aby powiekszyć fot. Maciej Lulko Osada Leśna Przystań Osada Leśna Przystań składa się z 28 domków jednorodzinnych o metrażach od 124 do 146 mkw. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

– Nasze powiększone zasoby gruntów pozwalają na budowę kolejnych 400 mieszkań – zapowiada Joanna Chojecka. Do puli trzeba jeszcze doliczyć osiedle ROBYG Jagodno o zróżnicowanej zabudowie i udogodnieniach potrzebnych lokalnej społeczności (np. park, przedszkole, siłownia plenerowa, klub malucha), w ramach którego w kilku etapach powstanie ponad 900 mieszkań w budynkach wielorodzinnych i domach. W czerwcu do sprzedaży trafiła kolejna pula nowych mieszkań o wielkości od 26 do 68 mkw. To bardzo funkcjonalne układy z balkonami lub ogródkami.



Do tej pory ROBYG skupiał swoją wrocławską aktywność przede wszystkim na terenie Jagodna. Połączenie z WPB pozwoliło mu jednak znacznie rozszerzyć pole działania - nowe mieszkania powstają również w Sołtysowicach, Wojszycach, Osobowicach i Muchoborze Wielkim.Nowością od ROBYG WPB jest Uroczysko III, czyli kolejny etap osiedla powstającego przy ul. Przejazdowej na Sołtysowicach, tuż pod lasem. Uroczysko to największe osiedle pod szyldem ROBYG WPB we Wrocławiu. Składa się z trzech etapów – każdy tworzą dwa budynki 3-piętrowe. Pierwsze budynki są już gotowe i zamieszkane. Aktualnie trwa budowa czterech kolejnych (Uroczysko II i Uroczysko III). Prace toczą się równolegle, ale są w różnych fazach.Trzeci etap to dwa budynki z podziemnymi miejscami parkingowymi . W pierwszym budynku powstanie 56 nowych mieszkań, w drugim 32. Zaprojektowano praktyczne i dostosowane do potrzeb rynku układy od 1 do 4 pokoi. Największe z nich mają 77 mkw. Wszystkie mieszkania zaprojektowano z balkonami lub tarasami. –Atutem nowych mieszkań ma być lokalizacja - w pobliżu Uroczyska, oprócz lasu z niedużym akwenem i pozostałościami po średniowiecznym grodzie, są ogródki działkowe, łąka, stadion oraz rzeka Widawa.Pozostałe osiedla ROBYG WPB są bardziej kameralne. Wśród nich są Wojszyckie Alejki przy ul. Gałczyńskiego. W 3-piętrowym budynku, którego konstrukcja jest ukończona, powstają 62 mieszkania. Spośród nich wyróżniają się lokale z antresolami na ostatnim poziomie. Reszta mieszkań ma balkony i ogródki. Układy od 1 do 4 pokoi mają od 27 do 92 mkw. wielkości. W budynku jest podziemna hala garażowa z pomieszczeniami na rowery i komórkami lokatorskimi.Budowa Wojszyckich Alejek jest już zaawansowana i powinna zakończyć się w tym lub na początku przyszłego roku. Aktualnie trwa wykańczanie elewacji oraz dachu. W środku wykonywane są tynki i posadzki.Najmniejsza ze wszystkich jest Willa nad Potokiem, która znajduje się przy potoku Kasina na Muchoborze Wielkim (ul. Stanisławowska). W kameralnym budynku z garażem podziemnym powstaje tylko 13 nowych mieszkań. Są to jedno-, dwu- i trzypokojowe rozkłady z tarasami i balkonami. Najmniejsze mają 33 mkw., a największe – 97 mkw. Podobnie jak na Wojszycach, tak i tu powstają mieszkania z antresolą, które dają możliwość indywidualnej aranżacji wnętrza i dopasowania przestrzeni do własnych potrzeb.Wszystko jest już prawie gotowe. W środku trwają ostatnie prace wykończeniowe, a na zewnątrz zagospodarowanie terenu. Przekazywanie kluczy do Willi nad Potokiem planowane jest na jesień. W najbliższej okolicy znajduje się park Tysiąclecia oraz klub Formaty. Nieopodal jest również szkoła, przedszkole oraz centrum handlowe Wrocław Fashion Outlet. Plusem jest bezpośredni dojazd do centrum miasta i autostradowej obwodnicy Wrocławia.Czwarta inwestycja ROBYG WPB we Wrocławiu położona jest na Osobowicach przy ul. Lipskiej. To Osiedle Leśna Przystań, składające się z 28 domków jednorodzinnych o metrażach od 124 do 146 mkw. Ich budowa jest zakończona, a osiedle niedługo powinno uzyskać pozwolenie na użytkowanie.Cztery osiedla ROBYG WPB to łącznie około 400 mieszkań i domów.