Modern City: ROBYG powiększa ofertę o 160 nowych mieszkań

Warszawskie Bemowo, ulica Szeligowskiej 53, zaledwie 200 metrów od II linii metra. To właśnie pod tym adresem powstają najnowszy etap osiedla Modern City z portfolio firmy ROBYG. W tej fazie inwestycji przewidziano 160 nowych mieszkań o powierzchniach od 30 m2 do 70 m2. Każdy z lokali wyposażony będzie w system Smart House firmy Keemple, który ma nie tylko zwiększać komfort użytkowników, ale również obniżać koszty eksploatacyjne.

pnącza na ścianach zewnętrznych to dodatkowa produkcja tlenu – z płaszczyzn pionowych – oraz pochłanianie CO2, a także obniżenie temperatury zewnętrznej na elewacji

dachy budynków w technologii stropodachu odwróconego z powierzchnią żwirową pozwalają na retencjonowanie wody raz zmniejszenie przegrzewania

oświetlenie LED w częściach wspólnych w budynków zmniejsza zużycie energii elektrycznej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Modern City - wizualizacja W kolejnym etapie Modern City dostępne są lokale o powierzchniach od 30 m2 do 70 m2

Każde ze 160 nowych mieszkań będzie posiadać balkon, a w przypadku parterów - przydomowy ogródek o powierzchni od 22 do 66 mkw. Teren osiedla będzie ogrodzony, chroniony i objęty monitoringiem. Deweloper zadbał również o tereny wspólne, w tym o zieleń i place zabaw.Atutem inwestycji jest lokalizacja, ponieważ Bemowo oferuje swoim mieszkańcom wszystko, co jest im niezbędne do komfortowego życia w stolicy. Zaletą jest dobre połączenie tej części miasta z siecią komunikacyjną Warszawy. Niewątpliwym atutem jest także stacja II linii metra. Ponadto dojazd do drogi ekspresowej S8, S2 czy drogi krajowej nr & zajmuje tylko kilka minut jazdy i sprawia, że wyjazd z Warszawy lub przejazd na drugi koniec miasta jest szybki i wygodny.ROBYG zapewnia, że wszystkie osiedla z jego portfolio mają tak zaprojektowaną zieleń niską i wysoką, aby redukować wpływ promieniowania słonecznego, przegrzewania otoczenia i retencjonowanie wody – przez system korzeniowy oraz liście – czyli powierzchnię biologicznie czynną. Ponadto:Na osiedlach ROBYG dostępna jest pełna instalacja światłowodowa, panele fotowoltaiczne, klimatyzacja, elektrycznie sterowane rolety zewnętrzne oraz system monitoringu znacząco podwyższający bezpieczeństwo. Wykorzystanie naturalnych zasobów (np. światła słonecznego) pozwala obniżyć czynsz i dbać o środowisko.Wszystkie osiedla ROBYG posiadają także instalację fotowoltaiczną, która wytwarza energię elektryczną zużywaną na potrzeby stref wspólnych budynku – czyli oświetlenia między innymi korytarzy, klatek schodowych, lobby czy stref fitness i miejsc zabaw dla dzieci. Jest to rozwiązanie przyjazne środowisku – wykorzystuje naturalny sposób wytwarzania energii elektrycznej, ale nie pochłania zasobów, a dodatkowo zmniejsza koszty eksploatacji budynku, co mieszkańcy odczuwają w portfelu.Wszystkie mieszkania ROBYG w standardzie wyposażone są w nowoczesną technologię Smart House firmy Keemple. Klienci nie muszą ponosić za to rozwiązanie żadnych dodatkowych opłat. Smart House umożliwia zdalne sterowane domową elektroniką, ogrzewaniem, a także systemem bezpieczeństwa.