Sprzedaż niższa o połowę, ale ceny mieszkań trzymają poziom

Wybuch pandemii odcisnął swoje piętno na sprzedaży mieszkań. W Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi jej spadki sięgały 37-55%. Na tym tle wyróżniła się stolica Wielkopolski, gdzie popyt na mieszkania również się obniżył, ale zaledwie o 10%. Ceny mieszkań okazały się jednak nadzwyczaj odporne na zawirowania - w ujęciu rocznym podwyżki odnotowano na każdym z analizowanych rynków. Rekordzistą okazał się Kraków.

Co z cenami mieszkań? Sprzedaż mieszkań spadła o połowę, ale ceny nawet nie drgnęły.

Ceny mieszkań bez zmian

- Początek epidemii koronawirusa rozbudził nadzieje wśród potencjalnych nabywców mieszkań na spadki cen mieszkań. Okazuje się jednak, że nie tylko nie ma przecen, ale w kilku miastach ceny w drugim kwartale wzrosły nie tylko rok do roku, ale i w porównaniu do poprzedniego kwartału. Te wzrosty nie były duże, ale np. w Trójmieście w czerwcu ceny były wyższe o 4,5% niż w marcu. To pokazuje, że epidemia nie odcisnęła piętna na cenach mieszkań.



Widać natomiast wyraźny spadek popytu. W drugim kwartale zarówno inwestorzy indywidualni, jak i nabywcy mieszkań na własne potrzeby wstrzymali się z decyzjami do momentu aż sytuacja się ustabilizuje. Można się spodziewać, że w kolejnych miesiącach zobaczymy odbicie, choć pewnie trend w porównaniu rok do roku nadal będzie spadkowy – mówi Agnieszka Mikulska, ekspert rynku mieszkaniowego, CBRE.

Jak wyjaśnia Robert Chojnacki, współwłaściciel redNet Property Group, w aż trzech monitorowanych miastach sprzedaż mieszkań spadła o połowę, mowa tu o:W pozostałych miastach, choć w nieco mniejszym zakresie, również odnotowano spadek popytu. Wrocław poszybował w dół pod względem sprzedaży o 41% rok do roku i 41% kwartał do kwartału. W Krakowie kupiono o 37% mniej nieruchomości w porównaniu rok do roku (42% kwartał do kwartału).Na wyróżnienie zasłużył Poznań, gdzie sprzedaż mieszkań nie obniżyła się w tak istotnym stopniu, jak w innych miastach - sprzedano tam 10% mieszkań mniej w porównaniu rok do roku i 11% porównując kwartał do kwartału.Powodem tych redukcji okazała się oczywiście pandemia i jej następstwa. Niemożność odbywania osobistych spotkań z klientami oraz praca zdalna w znaczny sposób utrudniły funkcjonowania biur sprzedaży mieszkań.Osoby, które miały w planie kupić mieszkanie, liczyły na to, że epidemia koronawirusa wpłynie na poziom cen mieszkań. Okazuje się jednak, że nic takiego się nie wydarzyło.W drugim kwartale tego roku za metr kwadratowy nieruchomości w ofercie w Warszawie trzeba było średnio zapłacić 11,1 tys. zł. To o 10% więcej niż rok temu i tyle samo co na początku obecnego roku. Mocniej ceny wzrosły w Trójmieście i Wrocławiu – w obu miastach o 12% rok do roku. Za mieszkanie w stolicy Pomorza w drugim kwartale br. trzeba było zapłacić 10,4 tys. zł za m2, a w stolicy Dolnego Śląska 8,9 tys. zł za m2. W Łodzi i Poznaniu ceny poszły w górę o odpowiednio 7% i 6% rok do roku. Potencjalni nabywcy za metr mieszkania w Łodzi musieli zapłacić 6,3 tys. zł, a w Poznaniu 7,8 tys. zł.Najwyższy wzrost cen nastąpił w stolicy małopolski – w Krakowie metr mieszkania to koszt aż 9,7 tys. zł, o 21% więcej niż rok temu, za to o 0,5% taniej niż w pierwszych trzech miesiącach roku.