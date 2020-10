Rynek mieszkaniowy: ceny domów odporne na COVID-19?

Czy koronawirus zmienił preferencje zakupowe Polaków na rynku nieruchomości? Część ekspertów, pośredników i deweloperów uważa, że tak. W okresie tzw. lockdownu więcej kupujących przejawiało zainteresowanie zabudową jednorodzinną lub produktami typu mieszkanie w pakiecie z ogródkiem. Czy taka oferta w większym stopniu jest „odporna” na ewentualne przeceny na rynku, spowodowane spadkiem popytu w związku z trwającą pandemią i niepewną sytuacją gospodarczą? Sprawdziliśmy, ile płaci się za domy jednorodzinne w największych miastach Polski jesienią 2020.

Domy na wirusa?

Najpierw trzeba jednak odpowiedzieć na pytanie, jak ogólnie wygląda sytuacja rynkowa. Otóż – nie ma już wątpliwości, że koronawirus jednak przekłada się na spowolnienie w segmencie nieruchomości. Z raportu Amron – Sarfin za II kw. 2020 wynika, że na rynku pierwotnym w analizowanym okresie liczba transakcji spadła nawet o 64 procent.Wyraźne tąpnięcie zanotowano też w akcji kredytowej. Liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych przekroczyła 45 tys. i była niższa kwartał do kwartału o 20 procent. Spadek łącznej wartości udzielonych kredytów wyniósł prawie 19%.Mimo to, na razie nie widać większych przecen zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Eksperci Amron przyznają za to, że dynamika wzrostu cen wyhamowała. W kilku przypadkach odnotowano drobne spadki – chodzi o Wrocław i Kraków, gdzie mieszkania staniały o nieco ponad 1 procent. Metr kwadratowy nowego mieszkania we Wrocławiu kosztuje obecnie 7064 zł, a w Krakowie 7873 zł. Najdroższym rynkiem wśród miast wojewódzkich jest Warszawa, gdzie za 1 mkw. płaci się 9331 zł. W Gdańsku cena 1 mkw. to 8000 zł i w obu tych miastach stawki nieznacznie poszły w górę.Co dalej z rynkiem mieszkaniowym? Mimo wyraźnego tąpnięcia spowodowanego COVID-19 ciągle oczekiwania są umiarkowanie optymistyczne. Po bardzo słabej wiośnie, w czerwcu i lipcu już nastąpiło ożywienie. Na pewno deweloperzy będą starali się iść na rękę kupującym, wprowadzając elastyczne tryby płatności, typu 10/90. Już to robili w marcu, kwietniu i maju, czyli w czasie zamknięcia życia społecznego. Firmy będą też dostosowywać podaż do sytuacji rynkowej. Mniejsza liczba oddawanych mieszkań będzie równoważyć popyt, a tym samym ceny.Z gwałtownym spadkiem podaży mieliśmy do czynienia właśnie w II kw. 2020. Wg raportu Amron – Sarfin w II kwartale 2020 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 21 686 mieszkań, czyli aż o 31,91% mniej w porównaniu do I kwartału br. i o 34,65% mniej w ujęciu rocznym.Eksperci zaznaczają jednak, że po drastycznym wyhamowaniu inwestycji, czerwiec był już czasem odrabiania strat i wzrostu podaży. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w tym miesiącu firmy deweloperskie rozpoczęły budowę 9 317 mieszkań, co stanowi wynik lepszy o 50,57% w porównaniu do maja i tylko o 11,55% słabszy w stosunku do czerwca 2019 roku. Tak więc podaż „obudziła się” po lockdownie. Podobnie zresztą jest ze sprzedażą mieszkań, jednak kluczowa dla rynku będzie oczywiście jesień.Co na razie można powiedzieć o preferencjach zakupowych Polaków w dobie pandemii? Na jakie nieruchomości stawiamy, z jakich rezygnujemy? W czasie zamknięcia gospodarki i życia społecznego, w marcu i kwietniu, dość głośno było o rosnącym zainteresowaniu klientów ogródkami działkowymi, działkami rekreacyjnymi , no i właśnie – domami jednorodzinnymi oraz mieszkaniami z ogródkiem . To oczywiście w pełni zrozumiałe – kawałek przestrzeni na świeżym powietrzu, to rzecz na wagę złota, gdy nie ma możliwości np. wejścia do lasu czy parku.Czy jednak taka „nauczka” zmieniła się w trwalszą preferencję na rynku nieruchomości, czy była tylko chwilową modą?Eksperci i uczestnicy gry rynkowej przyznają, że pewne zmiany tendencji są widoczne. Rośnie zainteresowanie nieruchomościami segmentu premium jako tymi, które w niepewnych czasach dają największą szansę zachowania wartości kapitału. Obowiązuje tu ten sam mechanizm jak w przypadku inwestycji w złoto i inne metale szlachetne.Czy to samo dotyczy domów? Na podstawie ofert w GetHome.pl z całą pewnością można powiedzieć, że nie widać przecen na tym rynku, a przecież mówimy o nieruchomościach zasadniczo wyraźnie droższych od mieszkań.W największych miastach Polski rozpiętość cen domów jednorodzinnych jest wysoka – od około 3 tysięcy zł za metr kwadratowy za domy w oddalonych podmiejskich lokalizacjach i niższym standardzie, do nawet ponad 10 tys. od metra za wille, w prestiżowych dzielnicach.W Warszawie za nowy 180 – metrowy dom na Dolnym Mokotowie trzeba zapłacić 1,93 mln zł. Stawka przekracza 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Na peryferiach miasta jest oczywiście znacznie taniej. W Wawrze – osiedle Miedzeszyn, około 12 km od centrum – za 150 - metrowy nowy dom w zabudowie bliźniaczej zapłacimy ponad 800 tysięcy złotych. Stawka za 1 mkw. wynosi niecałe 5200 zł.Za najtańsze używane domy jednorodzinne w Krakowie płaci się około 3500 zł/mkw. Za 134 mkw. (6 pokoi) w Nowej Hucie, 20 km od centrum miasta, zapłacimy niecałe pół miliona zł. Na drugim biegunie cenowym są nieruchomości w świetnych lokalizacjach. Do takich zaliczymy choćby prestiżową, willową Wolę Justowską. Tu stawki mogą być nawet kilka razy wyższe niż za domy na peryferiach. 220 – metrowa willa w tej części Krakowa to wydatek blisko 2 mln zł. Cena metra kwadratowego przekracza 9 tysięcy złotych.W segmencie domów z całą pewnością nie widać – przynajmniej na razie – żadnych przecen, które miałyby wynikać z pandemii. Wręcz przeciwnie, stawki nie tylko nadal są wyśrubowane, ale nawet – w bardzo dobrych lokalizacjach i w przypadku nieruchomości o wysokim standardzie – jeszcze rosną. Ciężko powiedzieć jednak, czy ma to jakieś swoje źródło w traumatycznym doświadczeniu kwarantanny i wynikającej z niego chęci zagwarantowania sobie „przestrzeni”, czy też raczej z chęci ulokowania kapitału w bardzo atrakcyjnych nieruchomościach, które dają największą szansę zachowania wartości w dłuższej perspektywie czasowej.