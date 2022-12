Ceny mieszkań: mniejsze wzrosty w miastach, większe w gminach

Nieruchomosci-online.pl prezentują wyniki raportu pt. "Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości". Opracowanie rzuca światło na ceny nieruchomości z rynku wtórnego w 18 największych aglomeracjach miejskich. Analizie poddane zostały ceny mieszkań, domów, działek budowlanych oraz stawki obowiązujące na rynku najmu. Oto, co udało się ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy w lokalizacjach podmiejskich możemy liczyć na niższe ceny mieszkań?

Z czym związana jest notowana w ostatnich miesiącach słabsza dynamika wzrostu stawek w głównych miastach?

Jak wygląda sytuacja w segmencie domów z rynku wtórnego?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak zachowują się ceny mieszkań? Coraz mniejsze wzrosty cen w miastach, coraz większe w gminach.

Coraz mniejsze wzrosty cen w miastach, coraz większe w gminach

Różnice cenowe między miastami wojewódzkimi a gminami ościennymi wciąż są znaczące, ale widoczne jest już zmniejszanie się tych dysproporcji. Oznacza to, że coraz trudniej jest znaleźć dużo tańsze, a tym samym dostępniejsze cenowo mieszkanie poza głównymi ośrodkami miejskimi. Jeszcze kilka miesięcy temu różnice cenowe potrafiły w niektórych regionach sięgać nawet 60-80 proc. Obecnie nie widać aż tak dużego rozdźwięku i różnica maksymalnie wynosi około 50 proc. W przypadku Wrocławia czy Krakowa cena ofertowa mieszkań z drugiej ręki jest obecnie średnio o 30-40 proc. wyższa niż w niektórych gminach podmiejskich. Jednak jest to już wyjątek od reguły. Coraz częściej, co obserwujemy w innych aglomeracjach, różnica wynosi średnio 10-30 proc. – mówi Alicja Palińska z działu analiz Nieruchomosci-online.pl.



Łomianki (9,3 tys. zł/mkw.) – 33 proc. różnicy w cenie w listopadzie 2022 ( 42 proc. w listopadzie 2021),

różnicy w cenie w listopadzie 2022 ( w listopadzie 2021), Grodzisk Mazowiecki (8,2 tys. zł/mkw.) – 40 proc. różnicy w cenie w listopadzie 2022 ( 45 proc. w listopadzie 2021),

różnicy w cenie w listopadzie 2022 ( w listopadzie 2021), Piaseczno (9,6 tys. zł/mkw.) – 30 proc. różnicy w cenie w listopadzie 2022 ( 35 proc. w listopadzie 2021),

różnicy w cenie w listopadzie 2022 ( w listopadzie 2021), Grójec (7,3 tys. zł/mkw.) – 47 proc. różnicy w listopadzie 2022 (( 51 proc. w listopadzie 2021),

różnicy w listopadzie 2022 (( w listopadzie 2021), Nowy Dwór Mazowiecki (7,6 tys. zł/mkw.) – 45 proc. różnicy w cenie w listopadzie 2022 ( 52 proc. w listopadzie 2021),

różnicy w cenie w listopadzie 2022 ( w listopadzie 2021), Legionowo (8,7 tys. zł/mkw.) – 37 proc. różnicy w cenie w listopadzie 2022 (42 proc. w listopadzie 2021).

Dom w gminie może być droższy niż w dużym mieście

W segmencie domów z rynku wtórnego sytuacja wygląda nieco inaczej. Warto zauważyć, że w niektórych aglomeracjach to w gminach ościennych średnie ceny są wyższe niż w dużym mieście. Według danych z listopada 2022 r. taka sytuacja jest najbardziej widoczna w aglomeracjach białostockiej, lubelskiej i olsztyńskiej, których okolice są atrakcyjnym wypoczynkowo miejscem do życia. W przypadku Warszawy, Trójmiasta czy Krakowa kupno domu poza miastem jest często wymuszonym przez ceny wyborem, generującym więcej wyrzeczeń i ograniczeń niż korzyści – mówi Alicja Palińska z Nieruchomosci-online.pl.



aglomeracja warszawska – 20–60 proc. różnicy w cenie między miastem a gminami,

różnicy w cenie między miastem a gminami, aglomeracja wrocławska i trójmiejska – 30–40 proc. różnicy w cenie,

różnicy w cenie, aglomeracja krakowska – 10–40 proc. różnicy w cenie,

różnicy w cenie, aglomeracja katowicka, poznańska, toruńska, łódzka – do 30 proc. różnicy w cenie.

