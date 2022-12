Zakup mieszkania od dewelopera w grudniu - jakie promocje świąteczne?

Nawet 68 tys. złotych można zaoszczędzić decydując się na zakup mieszkania z rynku pierwotnego w grudniu. Oprócz rabatów, deweloperzy kuszą swoich klientów częściowym sfinansowaniem kosztów notarialnych, miejsca parkingowego czy też wyposażenia wnętrz. Na tym jednak nie koniec. W których inwestycjach klienci mogą liczyć na najbardziej korzystne promocje? O to portal RynekPierwotny.pl zapytał przedstawicieli największych firm deweloperskich w Polsce.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Patryk Kosmider - Fotolia.com Na co mogą liczyć kupujący mieszkania w grudniu? Oprócz rabatów, deweloperzy kuszą swoich klientów częściowym sfinansowaniem kosztów notarialnych, miejsca parkingowego czy też wyposażenia wnętrz.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Weronika Ukleja-Sałak, rzecznik prasowy Echo Investment S.A.

Grzegorz Smoliński, Dyrektor Działu Sprzedaży w Dom Development S.A.

Karolina Bronszewska, członek Zarządu, Dyrektor Marketingu i Innowacji RONSON Development

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Angelika Kliś, członek zarządu ATAL

Anna Wojdyga, Lider Działu Marketingu i PR firmy Profbud.

Justyna Hamrol-Wasielewska, dyrektor sprzedaży i marketingu Eiffage Immobilier Polska

Pomimo spadku siły nabywczej na rynku nieruchomości, potrzeby mieszkaniowe nie znikną. Klienci cały czas poszukują mieszkań dla siebie, choć mają coraz większe problemy z ich kupnem. Widzimy zainteresowanie naszą ofertą, dlatego w ostatnim miesiącu roku przygotowaliśmy pakiety różnorodnych promocji, które mogą trafić do szerokiego grona odbiorców i ułatwić sfinalizowanie zakupu wymarzonego lokum.We Wrocławiu wybrane gotowe mieszkania z oferty osiedla Lokum Porto są dostępne z rabatem 30 tys. zł. Osoby zainteresowane Lokum Verde mogą skorzystać z dogodnego harmonogramu płatności 10/90 nabywając lokum z ostatniego etapu osiedla. Inwestorom stawiającym na nieruchomości w centrum miasta proponujemy prestiżowe osiedle Lokum Vena, gdzie dostępne są lokale z możliwością podziału na 2 gotowe apartamenty za 350 tys. zł każdy. W podwrocławskiej Sobótce, powstała inwestycja Lokum Monte. Oferujemy tam szeroki wybór gotowych mieszkań, teraz z miejscem postojowym oraz komórką lokatorską w cenie.Natomiast w Krakowie w ofercie osiedla Lokum Siesta dostępne są gotowe lokale z rabatem 40 tys. zł. Klientów zainteresowanych inwestycją Lokum Vista z pewnością zainteresuje możliwość zakupu rodzinnego mieszkania z miejscem postojowym w cenie. Na terenie osiedla Lokum Salsa proponujemy zupełnie wyjątkową opcję - nasz program „Nowy patent na mieszkanie w 3 krokach”, ułatwiający zakup lokalu przez opcję najmu. Po podpisaniu umowy przedwstępnej i wpłaceniu 10% ceny nieruchomości klient wprowadza się do gotowego lokum i przez 24 miesiące opłaca czynsz najmu oraz koszty eksploatacyjne. Po upływie dwóch lat finalizacja zakupu mieszkania jest zdecydowanie łatwiejsza, gdyż cena mieszkania pomniejszona jest o rabat w wysokości sumy czynszów najmu.Do końca roku klienci zainteresowani wszystkimi inwestycjami Bouygues Immobilier Polska w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i w Trójmieście mogą liczyć na specjalnie podwojone nagrody w naszych programach lojalnościowych Stały Klient i Ambasador. Oznacza to, że przez cały grudzień osoby, które polecają nasze mieszkania oraz te, które je kupują z polecenia, mają szansę otrzymać kartę podarunkową w wysokości 14 tys. złotych. To samo dotyczy osób, które już zdecydowały się na nasze mieszkania i planują zakup kolejnych, również na naszych osiedlach. Co umożliwia taka promocja? Przede wszystkim wykorzystanie środków na zakup wymarzonego wyposażenia, np. nowej kanapy, mebli do kuchni czy szafy do sypialni. Tu warto skorzystać z tej możliwości i połączyć ją z rabatami, które pod koniec roku oferuje wiele sklepów ze sprzętem RTV i AGD czy salonów meblarskich. To jednak nie wszystko – do końca grudnia w konkretnych inwestycjach mamy okresowe promocje, których szczegóły są dostępne w naszych biurach sprzedaży we wszystkich miastach, w których działamy. Obecnie nasi klienci mogą wybierać spośród siedmiu inwestycji, w tym apartamentach premium na Starych Bielanach w Warszawie, komfortowym osiedlu Lune de Malta w sąsiedztwie poznańskiej Malty, klimatycznych mieszkaniach usytuowanych naprzeciw Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu czy eleganckiej inwestycji Żeromskiego 7 oddalonej zaledwie 800 m od Skweru Kościuszki w Gdyni.Motywem przewodnim świątecznych promocji w Echo Investment są atrakcyjne upominki, które klienci mogą wybrać przy zakupie mieszkania. W Krakowie są to bony na wycieczki z biurem podróży Rainbow Tours lub na zakupy w sieci RTV Euro AGD. Ich wartość waha się od 5 tys. do 12,5 tys. zł – w zależności od wielkości zakupionego lokalu. Promocja dotyczy inwestycji Bonarka Living, a także warszawskiego projektu Apartamenty Rytm na Kabatach, gdzie oprócz rabatów proponujemy karty upominkowe do wspomnianej sieci sklepów. W Łodzi decydujący się na zakup mieszkania w projektach Fuzja, Boho oraz Zenit mogą liczyć na hulajnogi i rowery, a także vouchery wycieczkowe. Wszystko to o wartości do nawet 10 tys. złotych. Ponadto 10 grudnia na terenie osiedla Boho przy ulicy Wodnej organizujemy Dzień Otwarty połączony z uruchomieniem nowego Biura Sprzedaży, a jednocześnie oferujemy tam tzw. mieszkanie tygodnia w specjalnej cenie z atrakcyjnym rabatem.W przypadku Poznania i projektu Wieża Jeżyce przygotowujemy oferty tygodnia dotyczące dwóch wybranych mieszkań z rabatem jakiego jeszcze nigdy nie było. Ponadto proponujemy alerty cenowe na cztery mieszkania w cenie specjalnej. W stolicy Wielkopolski zorganizujemy także Dzień Otwarty, podczas którego będzie można zakupić mieszkanie w cenie specjalnej, a przy okazji wizyty 10 grudnia na Jeżycach odebrać też drobny upominek.W tym roku sezon świąteczny przypada na okres wysokiej inflacji. Dom Development oferuje swoim klientom kilka programów, przygotowanych jako wsparcie dla osób myślących obecnie o zakupie mieszkania. Po pierwsze, proponujemy możliwość nabycia miejsca postojowego na raty 0%, rozłożone nawet na 5 lat. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób kredytujących zakup mieszkania, bo dzięki temu mogą wziąć mniejszy kredyt, co jest szczególnie istotne w sytuacji obniżonej zdolności kredytowej. Kolejna propozycja to Opcja Start, w ramach której przez pierwsze 3 lata od zakupu mieszkania klient otrzymuje od nas co miesiąc środki w łącznej wysokości nawet 40.000 zł, które może przeznaczyć na częściową spłatę rat kredytu. Kupujący mogą również skorzystać z programu „Poleć nas i zyskaj”. Jeśli nasz dotychczasowy klient zarekomenduje nas znajomemu to skorzystają na tym oboje: polecający otrzyma 5.000 zł, a osoba kupująca dodatkowy upust w wysokości 1% ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Ponadto, każdego miesiąca obniżamy ceny wybranych lokali w ramach oferty specjalnej. Jednocześnie, dzięki Dom Development Kredyty, wspieramy klientów przy pozyskiwaniu finansowania, oferując lepsze niż rynkowe warunki kredytowania.Natomiast z myślą o świątecznych zakupach przygotowaliśmy dla kupujących specjalne bony upominkowe o wartości 2 tys. zł do wykorzystania w sklepach oferujących wyposażenie wnętrz oraz sprzęt RTV i AGD. Karty te są dostępne przy nabyciu mieszkania na naszych inwestycjach w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.Naszym priorytetem jako spółki deweloperskiej jest dostarczanie klientom najwyższej jakości produktów mieszkaniowych i głównie na tym celu koncentruje się nasza uwaga. Chcemy, żeby nasze mieszkania – bez względu na czasy – odznaczały się najwyższą jakością i innowacyjnością, a wdrażane rozwiązania ekologiczne były wyrazem odpowiedzialności naszego biznesu.Natomiast w odpowiedzi na potrzeby finansowe naszych klientów, zdecydowaliśmy się wytypować kilka inwestycji, w których wprowadziliśmy specjalne promocje. We wszystkich realizowanych projektach obowiązuje też gwarancja stałej ceny.We Wrocławiu, w projekcie Viva Jagodno dostępne są 4-pokojowe, dwupoziomowe mieszkania z ogrodem, w cenie już od 7 250 zł za m2. Ponadto, gwarantujemy tam system płatności 20/80, co w przypadku tego projektu oznacza płatność 20% kwoty przy podpisaniu umowy i możliwość uregulowania 80% sumy dopiero w czerwcu. Taki system płatności nadal obowiązuje też w szczecińskim projekcie Nowe Warzymice. W tej inwestycji mieszkanie 2-pokojowe o metrażu 39 m2 można kupić już od 8 800 zł za m2, a mieszkania w 2 i 3 etapie są gotowe i można je obejrzeć.W Warszawie w nowo realizowanej inwestycji Osiedle Vola na Woli wprowadziliśmy zupełną nowość. Przygotowaliśmy tam system płatności, który gwarantuje zwrot w wysokości odpowiadającej nawet do 7% oprocentowania w skali rocznej, od każdej wcześniej wpłaconej raty. W podwarszawskim projekcie EKO Falenty, gdzie budujemy nowoczesne domy jednorodzinne, oferujemy z kolei możliwość odroczonego o rok kredytowania.W naszych flagowych warszawskich projektach mamy pulę mieszkań przecenioną nawet o 50 tys. zł, a w Ursusie Centralnym rabaty nawet do 68 tys. zł.Pomimo wysokiej, blisko 18-procentowej inflacji gwarantujemy stałe ceny od momentu podpisania umowy. Wychodząc naprzeciw potrzebom kupujących, w niektórych projektach proponujemy harmonogram płatności w modelu 20/80, gdzie wpłata głównej transzy wymagana jest dopiero przy przekazaniu lokalu nabywcy. W wybranych osiedlach oferujemy również pewne pule mieszkań z atrakcyjnymi rabatami cenowymi, mogącymi wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.ATAL działa na siedmiu głównych rynkach w Polsce, na których dysponuje bogatą ofertą mieszkań dla różnych grup odbiorców (np. inwestorzy, single, młode małżeństwa czy rodziny wielodzietne). Ponadto inwestycje, w których znajdują się oferowane mieszkania, są na różnym etapie zaawansowania. Skala działania oraz zróżnicowanie produktu mają istotny wpływ na naszą strategię sprzedażowo-promocyjną.Co do zasady nie stosujemy rabatów cenowych, poza nielicznymi wyjątkami w wybranych inwestycjach. Przy aktualnym poziomie kosztów budowy nie widzimy bowiem do tego przestrzeni. Warto nadmienić, że w warunkach inflacji, klienci kupujący mieszkania we wczesnej fazie budowy zyskują dzięki gwarancji ceny, niezmiennej do końca obowiązywania umowy z deweloperem.Aby sprostać oczekiwaniom rynkowym i sezonowemu zapotrzebowaniu na promocje, którym sprzyja koniec roku i okres świąteczny, także w inny sposób premiujemy klientów. Są to na przykład: niestandardowy harmonogram płatności, sfinansowanie kosztów notarialnych umowy, preferencyjna cena miejsca parkingowego, czy też atrakcyjny rabat na wykończenie mieszkania dla klientów, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty ATAL Design.Wszystko zależy od konkretnego mieszkania, inwestycji i miasta, a najlepsze rozpoznanie potrzeb mają w tym zakresie nasze regionalne biura sprzedaży.Grudzień to magiczny, ale i wymagający czas dla branży deweloperskiej. Aby wyróżnić się działaniami na tle konkurencji – i nie tylko – firmy muszą olśnić Klientów swoją ofertą lub marketingowymi komunikatami przykuwającymi uwagę odbiorców. Realizowane przez nas działania gwiazdkowe musiały więc kryć w sobie jedno i drugie. W tym roku stworzyliśmy kalendarz adwentowy dla Osiedla Złota Oksza. Na czym polega? Otóż każdemu dniu, licząc od 1 do 24 grudnia, dedykowana jest inna świąteczna promocja. Co więcej Klienci mają możliwość wyboru okazji – warunkiem skorzystania z oferty jest jedynie odwiedzenie Biura Sprzedaży w wybranym dniu. Promocje są różnorodne i dostosowane do potrzeb oraz preferencji różnych grup odbiorców. Klienci mogą bowiem skorzystać m.in. z umowy deweloperskiej lub umowy przeniesienia własności, którą otrzymają gratis, mają możliwość zakupu garażu za 1 zł, a nawet mogą nabyć mieszkanie z rabatem wynoszącym aż 10 procent. W inwestycji Symbio City na Gocławiu z kolei Klienci również otrzymali gwiazdkowy prezent w postaci możliwość wyboru promocji najlepszej dla siebie. Tutaj jednak do wyboru są dwie opcje – wygodny harmonogram spłaty 30/70 albo lepsza cena wynosząca od 9 912 zł/m2. Oferty są oczywiście ograniczone czasowo i ilościowo, dlatego już teraz zapraszamy wszystkich do skorzystania ze świątecznych okazji.Okres świąteczny to czas atrakcyjnych ofert na rynku nieruchomości, które pozwolą zaoszczędzić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W Eiffage Immobilier Polska przygotowaliśmy wyjątkową ofertę w HB1820 we Wrocławiu. Do końca grudnia można wybrać jeden z czterech benefitów takich jak kuchnia z AGD, specjalna oferta cenowa, projekt aranżacji apartamentu lub miejsce garażowe i zaoszczędzić blisko 50 tys. zł. HB1820 to ulokowany niedaleko wrocławskiego Rynku stylowy budynek, w którego wnętrzach można podziwiać lustra lokalnego artysty Oskara Zięty. Atrybutami tej inwestycji są unikatowe na skalę centrum miasta tarasowe ogródki i duże metraże mieszkań, powyżej 80 mkw.W grudniu klienci mogą również skorzystać z oferty last minute na kilkanaście mieszkań w inwestycji Atmo na wrocławskiej Kępie Mieszczańskiej. Tu oferujemy ceny za 1 mkw. już od 11 200 zł. Atrakcyjne zniżki nawet do 100 tys. zł obowiązują szczególnie na mieszkania 3- i 5-pokojowe. Mieszkania w Atmo to wybór najlepszej lokalizacji w okolicach Rynku.W Marcelińskiej 18 w Poznaniu i Kierbedzia 4 w Warszawie trwa również oferta Early Bird związana z okresem przedsprzedaży oraz określoną pulą cen specjalnych. Osoby zainteresowane lokalami nie tylko otrzymują atrakcyjną ofertę kupna nieruchomości, ale także nabywają mieszkanie, którego standard i lokalizacja powodują, że inwestycja dosłownie zarabia w czasie.