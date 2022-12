Jakie ceny mieszkań w "najlepszych" i "najgorszych" miastach Polski?

Deklarowana przez Polaków jakość życia w dużej mierze uwarunkowana jest miejscem zamieszkania. Z analizy przeprowadzonej przez porównywarkę rankomat.pl wynika, że według Polaków najlepsze do życia miasta położone są na wybrzeżu, chociaż ceny mieszkań z pewnością nie należą tam do najbardziej przystępnych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które miasta są według Polaków najlepsze do życia?

Gdzie mieszka się najgorzej?

Na jakie ceny mieszkań trzeba być przygotowanym w najlepszych miastach?

Szczęście blisko morza i niezadowolenie w południowej Polsce

Zielona Góra mieszkaniowo najlepsza

Najtańsza w zestawieniu najgorszych miast do życia jest Ruda Śląska, gdzie 1m2 kosztuje 5144 zł

Prawie każde miasto w Polsce ma w sobie coś przyciągającego, jak molo w Sopocie, ulica Piotrkowska w Łodzi czy starówka w Cieszynie. To jednak wabiki, które działają na turystów. Na co dzień bolączkami mieszkańców są punktualność komunikacji publicznej, odległość od sklepów, brak miejsc parkingowych, kolejki do lekarza i szeroko pojęte koszty życia - od zakupów spożywczych po ceny mieszkań. Tym ostatnim przyjrzeli się eksperci multiporównywarki rankomat.pl w oparciu o raport „Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia” opracowanego przez Think Co i portal nieruchomości Otodom.Z raportu badającego nastroje lokatorów „Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia” można dowiedzieć się, co konkretnie powoduje, że mieszkańcom największych miast żyje się źle lub dobrze. Wpływ na ostateczny wynik miały odpowiedzi w 12 kategoriach, które respondenci wskazywali jako pozytywne lub negatywne. To koszty życia , tereny zielone, opieka zdrowotna, komunikacja miejska, kultura i rozrywka, czystość, sąsiedzi, bezpieczeństwo, zakupy, sport i rekreacja, miejsca dla zwierząt oraz miejsca dla dzieci.Z miast najlepiej ocenianych przez ich mieszkańców wygrały Gdynia, Gdańsk i Zielona Góra. Jako ostatni do dziesiątki szczęśliwych miast załapał się Kraków.Wśród odpowiedzi pozytywnych najwięcej ankietowanych wskazało na dostępność sklepów (29 proc.), komunikację miejską (23,9 proc.) i tereny zielone (23,2 proc.). Spośród najlepszych miast do życia lokatorzy doceniają komunikację zbiorową w Gdyni (39 proc. wskazań), w Krakowie kulturę i rozrywkę (43 proc.) oraz miejsca dla zwierząt (6 proc.), a w Katowicach zaplecze sportowe i rekreacyjne (24 proc.).Na przeciwnym krańcu zestawienia znalazły się Częstochowa, Kalisz i Ruda Śląska. I tu podobny układ, czyli w pierwszej trójce dwa miasta z tego samego województwa. Co ciekawe, Koszalin, który również leży blisko morza, nie znalazł uznania w oczach swoich mieszkańców, jak Gdańsk i Gdynia.Czynnikami negatywnymi mieszkania w mieście są koszty utrzymania (36 proc.), brak terenów zielonych (23,9 proc.) i brak dostępu do służby zdrowia (22,2 proc.). W przełożeniu na miasta najwięcej powodów do narzekania znaleźli lokatorzy dwóch miast. W Białymstoku kuleją kultura i rozrywka, opieka zdrowotna i relacje sąsiedzkie, a w Bydgoszczy sport i rekreacja oraz miejsca dla dzieci. W Gdyni 57 proc. ankietowanych utyskuje na wysokie koszty życia, a w Krakowie 48 proc. na małą ilość terenów zielonych. Jednak żadne z wymienionych miast ostatecznie nie znalazło się w zestawieniu najgorszych miast do życia.Pod względem cen mieszkań w miastach uznanych w raporcie „Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia” Think Co i portali Otodom za najlepsze trzeba przygotować się na wydatek nawet ponad 11 000 zł za 1m2. Tak jest w Gdańsku i Krakowie, a niewiele taniej w Gdyni. Najtańsze w zestawieniu najlepszych miast do życia są Tychy, gdzie 1m2 jest oferowany w cenie 6485 zł - wynika z danych na adresowo.pl za III kw. 2022 r.Zielona Góra ma najlepszy stosunek zadowolenia mieszkańców do ceny mieszkań (7120 zł za 1m2). Dobre wrażenie Zielonej Góry psuje tylko wzrost cen mieszkań na poziomie +1378 zł rocznie. Więcej zdrożały mieszkania tylko w Gdyni (o 1695 na 1m2) i w Gdańsku (o 1419 zł), a najmniej w Bielsku-Białej (+879 zł w 12 miesięcy).W miastach uznanych w raporcie przez ich mieszkańców za najgorsze do życia zostają na pocieszenie umiarkowane ceny mieszkań. Najdrożej za 1m2 mieszkania z rynku wtórnego trzeba zapłacić w Kielcach (7375 zł), Nowym Sączu (6953 zł) i Koszalinie (6816 zł) – według adresowo.pl za III kw. 2022 r.Najtańsza w zestawieniu najgorszych miast do życia jest Ruda Śląska, gdzie 1m2 kosztuje 5144 zł. W Częstochowie, która ma według raportu Think Co i Otodom opinię najbardziej niezadowolonych mieszkańców, 1m2 mieszkania z rynku wtórnego wynosi 5897 zł.Nastrojów mieszkańców najgorszych miast do życia nie poprawią rosnące ceny mieszkań. Przez rok najwięcej podrożał 1m2 w Tarnowie (o 1293 zł), Gorzowie Wlkp. (o 1126 zł) i Kielcach (+1125 zł). W pozostałych miastach z zestawienia „Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia” podwyżki nie przekroczyły poziomu 900 zł za 1m2 mieszkania. Najmniej odczuwalne różnice były w Sosnowcu (+487 zł), Rudzie Śląskiej (+467 zł) i ostatniej z raportu Częstochowie (+634 zł).Na poziom zadowolenia mieszkańców w znacznym stopniu wpływa też poczucie bezpieczeństwa. Co ciekawe, najlepiej ten aspekt oceniają lokatorzy z Białegostoku, a najgorzej Lublina, jak wynika z raportu „Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia”.Bezpieczeństwo odnosi się też do posiadanego mienia i nieruchomości. Tu pomocna może być polisa mieszkaniowa, dzięki której lokatorzy są chronieni finansowo w razie kradzieży, pożaru czy rabunku mienia.