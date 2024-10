Gdzie w Polsce ubezpieczenie nieruchomości jest najdroższe?

Od stycznia do września ceny ubezpieczeń nieruchomości podrożały średnio o 14% r/r - wynika z analizy przeprowadzonej przez CUK Ubezpieczenia. Najwyższe stawki trzeba zapłacić w województwach opolskim i śląskim.

Od stycznia do września tego roku stawki ubezpieczeń nieruchomości w całym kraju wzrosły średnio o 14% rdr. Aktualnie średnia cena w kraju wynosi 470 zł

Najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim – o 17%, najmniej w woj. opolskim – o 2%.

W województwach opolskim i śląskim mieszkańcy płacili średnio najwięcej, bo aż 548 i 537 zł za ubezpieczenie domu lub mieszkania.

Oferty różnych ubezpieczycieli mocno się różnią – nie tylko ceną, ale i zakresem. Możliwe jest włączenie do ochrony instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła, a także wykup klauzuli gwarantującej wypłatę odszkodowania pomimo rażącego niedbalstwa ubezpieczonego.

Koszty ubezpieczenia nieruchomości zwiększyły się w tym roku w całej Polsce średnio o 14%. W większości województw za taki sam lub podobny zakres ochrony trzeba zapłacić o 11 – 17% więcej niż przed rokiem. W tym przedziale podwyżek jest 14 województw. Tylko w dwóch regionach wzrosty cen są jednocyfrowe. Powodem wzrostu wysokości składki jest na pewno droższa likwidacja szkód związana z usuwaniem następstw zalania czy pożaru, więcej kosztują naprawy i remonty po szkodach. Kolejną przyczyną wyższych składek jest wzrost wartości nieruchomości. Domy i mieszkania w ciągu roku znacząco zyskały na wartości, ich właściciele zabezpieczają je więc na wyższe sumy ubezpieczenia, które pozwalają na odtworzenie stanu sprzed szkody. To pociąga za sobą wyższe składki – ocenia Marcin Dyliński, członek zarządu ds. marketingu i e-commerce w CUK Ubezpieczenia.

Ceny ubezpieczeń nieruchomości styczeń-wrzesień 2023 W ubiegłym roku za ubezpieczenie nieruchomości średnio poniżej 400 zł płacono w aż 8 województwach.

Tylko dwa województwa poniżej 400 zł – wzrost cen ubezpieczeń nieruchomości

Ceny ubezpieczeń nieruchomości styczeń-wrzesień 2024 W tym roku za ubezpieczenie nieruchomości średnio poniżej 400 zł płacono już tylko w dwóch regionach: na Warmii i Mazurach 398 zł oraz w lubelskim 393 zł.

Co Polacy ubezpieczają razem z nieruchomościami

Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych pozwala także na dodawanie do ochrony zwierząt domowych, tj. psa lub kota w zakresie następstw wypadków. Takie rozszerzenie obejmuje poniesione przez ubezpieczonego na terenie Polski i udokumentowane koszty związane z opieką nad zwierzęciem wskazanym w umowie. W grę wchodzi także wypłata odszkodowania w przypadku pogryzienia psa lub kota przez inne zwierzęta czy otrucie w związku z dokonaną kradzieżą z włamaniem - mówi Izabela Szymańska, kierowniczka działu wsparcia sprzedaży w CUK Ubezpieczenia.

- Ubezpieczający pytają czasem także o dodatkowe rozszerzenia takie jak wizyta hydraulika, elektryka czy pomoc domowa, które są w pakietach Home Assistance. W okresie do listopada coraz częściej pojawiają się też kwestii ochrony nagrobków. Przeglądając różne oferty ochrony, można znaleźć klauzule rozszerzające ochronę o rażące niedbalstwo. W takim wariancie szkoda wyrządzona przez pozostawione włączone żelazko czy kradzież dokonana przy uchylonym oknie, nie będą postawą do odmowy wypłaty odszkodowania – dodaje ekspertka.

Ubezpieczając nieruchomość warto postawić na jakość polisy

Wybierając ubezpieczenie nieruchomości skonsultujmy się z profesjonalistami w tym obszarze. Chodzi przecież o dorobek naszego życia. Tutaj nie ma mowy o przypadku czy poszukiwaniu jakiegokolwiek rozwiązania. Postawmy na jakość polisy, bo jak widać ze statystyk szkody dotyczące nieruchomości w Polsce były spowodowane zarówno przez zdarzenia naturalne, jak i wypadki losowe. Na rynku jest wiele ofert, dlatego porównując, można zyskać naprawdę szeroki zakres i atrakcyjne warunki finansowe – dodaje Marcin Dyliński, członek zarządu ds. marketingu i e-commerce w CUK Ubezpieczenia.

Analizie poddano polisy pochodzące z kilkudziesięciu towarzystw ubezpieczeniowych dostępnych w multiagencji CUK Ubezpieczenia. Ceny polis kupionych w okresie od stycznia do września 2024, porównano z cenami polis z tego samego okresu w 2023 r. Ceny dotyczą rocznego ubezpieczenia.Od stycznia do września tego roku ubezpieczenia nieruchomości podrożały w każdym województwie (w porównaniu do podobnego okresu zeszłego roku). Najwięcej w warmińsko - mazurskim – o 17%, w woj. lubuskim - o 16%, w woj. śląskim i podlaskim po 15%. Najmniejsze wzrosty cen odnotowano na Opolszczyźnie - o 2%, w świętokrzyskim – o 8%, a także w dolnośląskim – 11% i w pomorskim – 12%.W okresie od stycznia do września 2024 roku za ubezpieczenie nieruchomości najwięcej płacili mieszkający w woj. opolskim – średnio 548 zł, śląskie – 537 zł oraz małopolskie – 534 zł. Ostatnim województwem, które zamyka zestawienie regionów, gdzie polisa za ubezpieczenie nieruchomości kosztowała powyżej 500 zł jest woj. lubuskie ze średnią składką oscylującą w granicach 506 zł. Dla porównania w tym samym okresie rok temu ze wszystkich województw tylko w woj. opolskim płacono składkę powyżej 500 zł.W ubiegłym roku za ubezpieczenie nieruchomości średnio poniżej 400 zł płacono w aż 8 województwach. W tym roku zostały już tylko dwa takie regiony: Warmia i Mazury 398 zł oraz lubelskie 393 zł. Zeszłoroczna najniższa stawka (342 zł na Warmii i Mazurach) jest obecnie już nie do uzyskania.Na wielkość składki w największym stopniu wpływa suma ubezpieczenia będąca pochodną wartości nieruchomości, jej lokalizacja i metraż. Podrożyć składkę mogą poszerzanie zakresu o różne dodatkowe klauzule, ale także wcześniejsze szkody, w tym szczególnie spowodowane powodzią. Eksperci zwracają uwagę, żeby systematycznie aktualizować sumę ubezpieczenia do aktualnej wartości nieruchomości na rynku. To pozwoli uniknąć zjawiska niedoubezpieczenia i otrzymać kwotę świadczenia odpowiadającą rzeczywistej wartości domu lub mieszkania.Duża liczba powstałych w ostatnich latach prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, a także obecnie montowane pompy ciepła powodują, że takie elementy są coraz częściej włączane do ubezpieczenia nieruchomości.Zdaniem ekspertów gwałtowne zdarzenia klimatyczne takie jak wichury, burze, powodzie czy susze w dalszym ciągu będą miały wpływ na szkody w obszarze nieruchomości. Wybór właściwej polisy będzie miał kolosalny wpływ na wypłatę świadczeń w przypadku szkody. Zakres ubezpieczenia warto omówić z agentem, aby mieć pewność, że wykupiona ochrona obejmuje wszystkie ryzyka, które mogą dotyczy nieruchomości.