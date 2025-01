Rynek mieszkaniowy: to już koniec skokowych wzrostów cen mieszkań?

Przez ostatnie pół dekady rynek mieszkaniowy nie dawał o sobie zapomnieć, fundując nam niespodziewane zwroty akcji. Ostatnie miesiące minionego roku przyniosły jednak stabilizację, czego wyrazem jest m.in. zaledwie ośmioprocentowa dynamika wzrostu cen metra kwadratowego kwartał do kwartału. Czy to już koniec mieszkaniowego rollercoastera?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co dalej z cenami mieszkań w Polsce?

Jakiej sytuacji cenowej można spodziewać się w małych miastach i miasteczkach?

Czym jest dla Polaka własnościowe mieszkanie?

Koniec cenowego rollercoastera?

- Zmiany cen mieszkań w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat można porównać do dynamicznej jazdy kolejką górską, z okresami gwałtownego wzrostu przeplatającymi się z chwilami umiarkowanego tempa na poziomie 6%. Obecna dynamika, obserwowana w IV kwartale 2024 roku, przypomina tę z końca 2022 roku, czyli sprzed wprowadzenia rządowego programu wspierającego popyt. Na razie trudno przewidzieć, czy w pierwszym kwartale 2025 roku nastąpi dalsze spowolnienie wzrostu cen. Wiele wskazuje jednak na to, że nadchodzący rok przyniesie długo oczekiwaną stabilizację na rynku mieszkaniowym - podkreśla Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom Analytics.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tempo wzrostu cen mieszkań Zmiany cen mieszkań w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat można porównać do dynamicznej jazdy kolejką górską Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny ofertowe mieszkań w podziale na wielkość miejscowości W małych miastach i miasteczkach możemy się spodziewać dalszego, choć umiarkowanego, wzrostu cen także w 2025 r. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Własne M wciąż w planach

W ostatniej dekadzie zarówno inwestorzy indywidualni, jak i firmy deweloperskie intensywnie realizowali projekty mieszkaniowe, aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na nieruchomości. Mimo wysokiej skali budowy, deficyt mieszkań nadal się utrzymuje - szczególnie w największych miastach, mimo tego że deweloperzy skoncentrowali w nich 44% całkowitej produkcji lokali w ciągu ostatnich dziesięciu lat - komentuje Katarzyna Kuniewicz.

Mimo niesprzyjających warunków wciąż chcemy posiadać mieszkanie na własność, choć jest to trudniejsze niż dekadę temu. Własność oznacza to dla nas poczucie bezpieczeństwa i możliwość akumulacji kapitału. Nawet młodzi ludzie, którym obecnie niełatwo się usamodzielnić, nie rezygnują z marzeń o własnym „M” – dodaje socjolog, dr hab. Mikołaj Lewicki, współautor Kwartalnika Mieszkaniowego.

W poszukiwaniu nowej równowagi

2025 rok będzie czasem szerokiej oferty na rynku nieruchomości. Deweloperzy będą realizować planowane inwestycje i niewątpliwie nie będzie to okres zapaści dla branży. Wręcz przeciwnie – średnie wynagrodzenia rosną szybciej niż ceny mieszkań, a więc popyt będzie się mocno trzymał. Nie spodziewamy się obniżek cen, a raczej ich wyhamowania. W najbliższej przyszłości kupujący mogą się jednak mocniej zwrócić w kierunku rynku wtórnego – mówi dr hab. Mikołaj Lewicki.

Sektor mieszkaniowy wchodzi w fazę stabilizacji. 2024 r. pokazał, że radzi sobie nawet w obliczu wysokich stóp procentowych i bez programu wspierającego popyt. Wydaje się , że wystarczy drobny impuls taki jak niewielka obniżka stóp procentowych, aby na rynek nieruchomości powrócił optymizm – podsumowuje Katarzyna Kuniewicz.

